Todos los productos los uso yo mismo y los recomiendo en nuestras guías del comprador.

Ha sido una semana un poco caótica en el mundo del ciclismo tras la noticia de que Wiggle entró en administración. Esperamos un poco a que se calmara el polvo antes de cubrir cualquier oferta, a pesar de que el asediado gigante de las bicicletas comenzó su venta del Black Friday con más de un mes de anticipación. Los administradores designados han confirmado que las operaciones “funcionan con normalidad” y que la empresa todavía acepta pedidos y envía productos. Muchos de ellos tienen un descuento importante, por lo que hemos decidido tratarlo como cualquier otro evento de rebajas y seleccionar algunas ofertas clave para usted.

Si bien hay 41 páginas de productos con descuento, seleccioné 18 artículos que tienen grandes descuentos y, lo que es más importante, productos que yo mismo califico altamente y uso regularmente en mi calidad de revisor de bicicletas y equipos. Hay chaquetas, zapatos, gafas de sol, cascos y algunos artículos diversos, pero todos son productos que estoy feliz de respaldar con mi nombre después de haberlos probado exhaustivamente.

Todos están disponibles en el Reino Unido, aunque no todos en EE. UU. por ahora. En particular, algunos están etiquetados como “Viernes Negro” en el sitio de EE. UU. sin tener realmente descuento, lo que sugiere que lo harán a su debido tiempo, así que asegúrese de volver a consultar.

Ofertas rápidas del Black Friday de Wiggle

Gafas de sol

Las gafas de sol son mi accesorio favorito, dentro y fuera de la bicicleta. He probado más de 40 pares mientras creaba mi guía de las mejores gafas de ciclismo, y algunas de ellas tienen grandes descuentos en este momento. Los siguientes modelos han sido revisados ​​minuciosamente en todo tipo de condiciones para garantizar que protejan del sol, el viento, la lluvia, el barro y el polvo, y al mismo tiempo permanezcan quietos y cómodos.

Chaquetas

No viajo en interiores. Simplemente no me sirve de nada y significa que tengo una idea bastante decente de lo que funciona y lo que no cuando se trata de chaquetas. Principalmente pruebo chaquetas de ciclismo impermeables, pero además de un par que aparecen en mi guía del comprador, también hay una familia extensa de chaquetas softshell Castelli que provienen directamente de la guía de mi colega sobre las mejores chaquetas de ciclismo de invierno. Abrígate, sal y consigue una ganga.

Los zapatos son una elección personal que depende hasta cierto punto de la forma de tu pie. Dicho esto, mis zapatillas de carretera favoritas tienen descuento y también son el par que obtuvo el mejor resultado general en la guía de mi colega sobre las mejores zapatillas de ciclismo. También hay un par de otros que califico a partir de mis pruebas tanto de zapatillas de carretera como de mi guía sobre las mejores zapatillas de gravel.

Cascos

Sólo hay una oferta de cascos por la que vale la pena destacar, pero es buena. Es el casco que busco con más frecuencia de mi caja de muchas opciones y, en mi opinión, se ajusta perfectamente a los requisitos para grava y carretera.

Ropa dura

Aquí es donde reside lo mejor del resto; Creo que vale la pena destacar dos acuerdos finales. Uno para ayudarle con la comodidad posterior y otro para evitar que su bicicleta se rompa a través de pernos mal apretados.

Otras ofertas del Black Friday