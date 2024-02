“Gracias a él y a mí podemos tener una victoria menos”, dice el velocista belga a los medios ciclistas locales tras retirarse de la carrera

Arnaud De Lie esperaba alejarse de Le Samyn el martes con su primera victoria de la temporada, pero en cambio fue con un abandono y rozaduras cuando el corredor de Lotto-Dstny se estrelló en su camino de regreso al pelotón después de un cambio de bicicleta.

El joven de 21 años estaba visiblemente furioso después del incidente, que se puede ver en las imágenes difundidas por Eurosport, en el que el corredor y su equipo Lotto-Dstny dijeron que había una razón clara para la caída que puso fin a su carrera mientras estaba trabajando. su camino de regreso a través de los autos, y De Lie no fue el culpable.

“Él simplemente estaba sentado entre los coches y regresaba. Pero de repente, un coche de la organización se detiene en una curva. Entonces todos los coches deben detenerse detrás de él”, dijo Dirk Demol en un reportaje a WielerFlits tras una entrevista. por varios medios después de la carrera

“Está claro que esos coches tienen la culpa. No te detienes en una curva, eso es muy sencillo”.

De Lie se deslizó en la curva, cruzó la carretera y luego entró en el sendero, después de vacilar ligeramente al adelantar a los autos antes de caer, dejando al piloto, que también estaba sin guantes en ese momento de la carrera, con un kit roto y rozaduras. visible en su lado derecho.

“Está bien, llegué rápido. Pero si el coche mantiene la misma velocidad que yo, puedo acercarme mejor a la curva y no me caeré”, dijo De Lie en un reportaje en Het Nieuwsblad. “No soy yo quien comete el error, es el coche. No sé por qué frena. Pero gracias a él ahora puedo tener una victoria menos. Así que gracias”.

Después del accidente, que se produjo a unos 30 kilómetros del final, De Lie regresó al autobús de su equipo. Si bien se mostró mucho más tranquilo mientras hablaba con los medios, al principio se entusiasmó por el incidente, lo que significó que el piloto, que finalizó décimo con una gran actuación en Omloop Het Nieuwsblad, no pudo aprovechar la oportunidad de conseguir su primera victoria de la temporada. .

“Es normal que me enoje cuando sabes que tienes las piernas para ganar un partido. Si nos fijamos en el sprint, tenía muchas posibilidades de ganar”, dijo De Lie en el El informe Nieuwsblad. “Es frustrante porque estoy haciendo la carrera perfecta. Me senté donde se suponía que debía sentarme todo el tiempo. Si te caes debido a un auto que hace algo que no debería hacer… En ese momento no podía seguir adelante”. tranquilo, eso es normal, soy un ganador”.

Al final, Le Samyn se vio obligado a realizar un sprint reducido con Laurenz Rex (Intermarché-Wanty) logrando la victoria en un foto-finish con Antonio Morgado (UAE Team Emirates). De Lie ahora centrará su atención en su próxima oportunidad, la París-Niza, con la carrera por etapas WorldTour que se celebrará del 3 al 10 de marzo.