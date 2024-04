El belga recupera la confianza perdida tras un mes fuera de competición

Arnaud De Lie fue uno de los velocistas más exitosos del año en 2023, pero acaba de conseguir su primer punto en la columna de victorias en el Famenne Ardenne Classic del domingo.

El piloto de Lotto Dstny pasó cuatro semanas fuera de competición después de luchar en los Clásicos, la respuesta probable a sus mediocres actuaciones fue un diagnóstico de la enfermedad de Lyme. La bacteria transmitida por las garrapatas que causa la enfermedad a menudo se puede curar con antibióticos y parece haber funcionado.

Después de superar en sprint a Axel Zingle (Cofidis) y a su compañero Maxim Van Gils, De Lie se sintió comprensiblemente aliviado.

“Estoy muy contento con esta victoria después de un período difícil”, dijo De Lie. “No tengo palabras. Quiero agradecer a todos los que me ayudaron durante las últimas semanas. No me sentí muy bien al principio de la carrera, también fue duro con el viento, pero de repente me sentí mejor y mi Los compañeros me dieron mucha confianza y fueron muy fuertes. Estoy orgulloso”.

Los problemas de De Lie surgieron después de que un accidente en Le Samyn le provocara problemas durante la París-Niza. Después de abandonar este último, De Lie se saltó la Milán-San Remo y corrió hasta el top 10 en los GP de Denain y Koksijde Classics. Después de resultados mediocres en el E3 Saxo Classic y Gent-Wevelgem, el equipo puso a De Lie en el banquillo para el Tour de Flandes y la París-Roubaix.

Su victoria del domingo demuestra que el joven de 22 años todavía está en camino de debutar en el Tour de Francia, como estaba en los planes del equipo.

“Esto es muy bueno para la confianza. Esa confianza se perdió un poco cuando estaba pasando por un momento difícil. Siento que ahora ha vuelto un poco. Este es un gran primer paso”, dijo De Lie.

“He tenido momentos difíciles últimamente. Entrené bien e hice muchos sacrificios”, dijo sobre sus planes frustrados para los Clásicos. “Pero al final no pude hacer mucho. Es un gran placer ganar aquí. Pero es especialmente agradable volver a tener buenas sensaciones”.

De Lie seguirá centrándose en carreras de un día en las próximas semanas, con el Gran Premio de Morbihan, Tro-Bro Léon y el Circuito de Valonia en su calendario antes de emprender su último esfuerzo en el Tour de Francia en junio en el Tour de Suiza. .