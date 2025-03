Deja las configuraciones de la carrera en los profesionales, te divertirás más en una bicicleta de grava normal

La mayor parte de mi trabajo aquí en My Bike es probar cosas. Se ve a Pro Tech y es un reportero de carreras con ojos de águila, tratando de resolver lo que X Rider está usando en la carrera y y si es significativa, pero sobre todo está viendo si ciertas innovaciones tecnológicas son realmente buenas. A menudo, esto toma la forma de lanzamientos de nuevos productos, que se prueban de forma aislada, pero a veces es simplemente un caso (parafraseando) de Mucking y descubrir qué sucede.

Dado la cantidad de bicicletas de raza de grava que han cambiado en los últimos años, decidí que quería ver qué sucede con lo que es una bicicleta de grava relativamente 'normal', mi Fairlight Secan 2.5 a largo plazo, si lo modifiqué para incluir todos los componentes de carrera en tendencia: neumáticos muy anchos, barras estrechas y suspensión y forks. He probado cada uno de forma aislada y tienen sus méritos, pero en última instancia, a pesar de ser más rápido, voy a retirar esta configuración tan pronto como obtenga cinco minutos para cambiarla a una especificación más de fábrica. En resumen, a menos que estés compitiendo (y me refiero a correr, no venir 456º en una grava deportiva), luego deja las locuras configuraciones a los profesionales; Te divertirás más, lo prometo.

La configuración experimental

La parte de 'desorden' fue bastante simple, o eso pensé. Simplemente atornille una horquilla de suspensión, se ajuste a un conjunto de neumáticos tan amplio como pueda, agregue algunas barras estrechas y se vaya. Afortunadamente, el Fairlight Secan es un lienzo muy fácil sobre el cual pintar las ideas, con el enrutamiento de la manguera completamente externo, las autorizaciones de neumáticos relativamente anchas y, en general, ser bastante normal. No hay asuntos divertidos, que es parte de la razón por la que le di casi las calificaciones en mi revisión.

Las horquillas eran un conjunto de Rockshox Rudy XPLR, con 30 mm de viaje, un interruptor de bloqueo en el hombro y un espacio libre para tomar un neumático de bicicleta de montaña de 2.0 “, que llegaré momentáneamente. Esto fue lo primero que cambié, e inicialmente, hizo que la bicicleta se sintiera como si de repente me hubiera caído de la parte posterior, así que luego cambié la postura del sillón por un revés de 0 mm, en línea, que ayudó enormemente.

El problema era que esta posición más avanzada significaba que las capuchas estaban demasiado cerca de mi cuerpo, por lo que mi vástago estándar de 90 mm (demandame, tengo un torso corto y piernas largas y elegantes) para una poderosa opción de 130 mm. Dado que la horquilla aflige el ángulo de la cabeza y hace que el tallo sea aún más positivo, tuve que derrotar a la cabina por un par de espaciadores para que se acerque a algo que se acercara a mi posición 'normal'.

Ok, entonces estamos en un punto en el que se ha agregado la bifurcación y la posición se modifica fuertemente. También puede entrar y encajar los bares de ala Lambda X-Wing que corrí en la carretera el año pasado, que miden tan poco como 22 cm entre las campanas. No prevé ningún impacto negativo aquí … Afortunadamente, no se metieron con el alcance lo suficiente como para que se requiera modificaciones adicionales para la configuración.

Afortunadamente, los neumáticos eran muy fáciles, hasta cierto punto. Inicialmente instalé un par de neumáticos XC de Raceking Continentales de 2 “, pero descubrí bastante rápidamente que, si bien el triángulo trasero podía acomodar un neumático tan grande, el desviador delantero Shimano Grx Di2 delantero se tocaba básicamente el caucho, y lo que era un marco de acero con un nivel encantador de flexión, en pedaleo, se cortaba, por lo que el trasero se había tocado por un Vittoria MEZCAL de 45c. El Rudy Xplr Fork no tenía problemas por adelantado, aunque no hay mucho más espacio para ser más grande sin no tener espacio para el barro. Es un poco feo que ejecuta un neumático delantero más grande, pero es todo lo que pude manejar, así que nos vamos.

También instalé las ruedas Fulcrum Sharq que probé el año pasado. Eran geniales, pero realmente se destacaban en los vientos cruzados, y quería un juego de ruedas que me permitiera permanecer con confianza en una posición aerodinámica con la mayor frecuencia posible, por lo que se ajustan a la factura.

Las implicaciones de manejo

¿Qué sucede, entonces, si decides que quieres emular a los profesionales? (Sí, esto significa que usted, Dylan Johnson, lo siento). Bueno, lo prefacio rápidamente con el hecho de que creo que cada mod tiene sus beneficios, pero colectivamente, hicieron que la bicicleta se sintiera bastante terrible.

Primero, ejecutar una bifurcación de suspensión en un marco no diseñado inicialmente para tomar uno afecta la geometría. La parte delantera aumenta, por lo que debe modificar su posición, como ya he mencionado, pero el ángulo de la cabeza también se vuelve más flojo. Me encantó el manejo estándar de la secan, y agregar una horquilla hizo que la parte delantera se sintiera revuelta y lenta, con una cantidad bastante notable de flop de rueda, por lo que la rueda quiere voltear más allá de un cierto ángulo de entrada de dirección. Esto se ve agravado por el Bob delantero que la suspensión da cuando sale de la silla de montar, lo que realmente no juega bien con el manillar.

Esto me lleva a las barras estrechas; El manejo más flojo en el frente fue ciertamente agravado por la estrechez de ellos. No tengo tanto camión con la teoría de que necesitas ejecutar barras súper anchas en la grava 'para un mejor control', pero en este grado extremo de estrechez, realmente noté la falta de apalancamiento versus incluso algo tradicionalmente estrecho para la grava como una barra de 38 cm. En las subidas empinadas y tecnológicas, hizo que elegir una línea fuera mucho más difícil, y fuera de la silla de montar, agravó enormemente la frontal revolta de una manera que nunca lo hizo en el camino donde la corrí con geometría sin cambios.

Sin embargo, puedo subir a bordo con los neumáticos anchos, independientemente de la configuración. Nuestras propias pruebas han demostrado que son más rápidas, son más cómodas, dan un mejor control sobre terreno áspero, hacen frente mejor al barro y se ven malvados.

A pesar de arruinar el manejo, el resultado fue que la bicicleta era notablemente más rápida. Mis velocidades promedio, especialmente en secciones ásperas y en segmentos de carretera más rápidos, fueron mejoradas en gran medida por el combo de dos golpes de una posición mucho más aerodinámica y la capacidad de retumbar sobre los golpes de una manera que nunca antes había podido. ¿Pero para qué fin? No estoy corriendo. Me gusta ir rápido, pero en última instancia, la experiencia fue peor.

Si bien fue más rápido, notablemente, incluso sin una unidad de cabeza para decirme, el impacto perjudicial en el manejo fue tal que volveré a una construcción estándar lo antes posible.

¿Qué conservaría?

Si bien soy un defensor de los bares estrechos en la carretera y felizmente usaría esos bares de lambda en el asfalto en ciertos contextos, no los disfruté para la conducción de grava. Perdí la falta de apalancamiento en subidas contundentes, fuera de la lámina, y en el terreno techy, hicieron que la dirección se sintiera vaga de una manera que realmente no en el asfalto. Si estuviera corriendo, entonces los encajaría, ya que las ganancias de velocidad eran tangibles, pero para una bicicleta viajo por diversión. No hay posibilidad.

¿En cuanto a la bifurcación de suspensión? Ciertamente estoy a bordo con la suspensión de grava, pero solo para bicicletas que han sido diseñadas específicamente para tomar una bifurcación de suspensión. Recientemente vi un nuevo Canyon Grail Online que parece estar especificado con uno de la fábrica, y ciertamente tengo curiosidad por ver cómo se monta esto. Sospecho mucho mejor que cualquier configuración de modernización.

Los neumáticos grandes están aquí para quedarse. Si pudiera encajar neumáticos de 2 “a la secan, los dejaría allí, pero por ahora, 45c tendrán que hacerlo. Si bien este último cañón probablemente alterará el carrito de Apple al introducir la suspensión de las bicicletas de carreras de grava, en realidad creo que si el diseño de la bicicleta de grava continúa como está funcionando actualmente hacia neumáticos más amplios, la necesidad de suspensión esencialmente desaparecerá. En algo como el yt szepter, la suspensión realmente ayudó, pero esa bicicleta vino con neumáticos relativamente estrechos.

Sí, la suspensión te ayudará a retumbar sobre terreno rocoso, y los cursos de raza de grava pueden ser más radicales a medida que avanza el diseño de la bicicleta (como lo ha hecho en el campo a través), pero ¿en qué momento admitimos que queremos una bicicleta de montaña?