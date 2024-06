“Seguiré trabajando duro, soñando en grande y creyendo en mí mismo”, dice el sudafricano tras su accidente a alta velocidad en la Volta a Catalunya

No ha sido una temporada fácil para Ashleigh Moolman Pasio. Tan pronto como la ciclista de AG Insurance-Soudal regresó a las carreras después de un período de enfermedad que la obligó a no participar en La Vuelta Femenina, se vio atrapada en un accidente a alta velocidad en la etapa 1 de la Volta a Catalunya Femenina.

“Este año me ha arrojado más de unas cuantas bolas curvas”, dijo Moolman Pasio esta semana en una publicación de Instagram. “A pesar de las incontables horas y el inmenso esfuerzo que he invertido para desbloquear todo mi potencial, el viaje no ha sido fácil. He estado trabajando diligentemente para abordar mis debilidades y sacar lo mejor de mí, especialmente en resistencia y ciclismo de gira”.

Aunque las oportunidades de probar los resultados de ese trabajo han sido limitadas, ya que el accidente de Volta a Catalunya se produjo en apenas su octavo día de carreras UCI del año y dejó a la mujer de 38 años con una lesión en la espalda que también afectará ella se mantuvo al margen durante otro período de las carreras, uno que incluye el Giro de Italia femenino, donde terminó dos veces en el podio general.

“Ha sido una píldora difícil de tragar, pero después de consultar a los médicos de mi equipo y a un especialista, me siento optimista y confiado en mi recuperación”, dijo Moolman Pasio. “Afortunadamente, mis piernas no están afectadas, así que muy pronto volveré a entrenar en el entrenador de interior”.

Eso significa que, si bien dos de las tres Grandes Vueltas de la temporada, La Vuelta Femenina y el próximo Giro de Italia Femenino en julio, están fuera del alcance esta temporada para la ciclista que retrasó su retiro en 2022 para continuar como jugadora experimentada. en el joven equipo AG Insurance-Soudal.

Aún así, el sudafricano que sabe muy bien cómo aprovechar al máximo un entrenador de interior (tras haber conseguido el primer título del Campeonato Mundial de Ciclismo Esports de la UCI en 2020) mira con esperanza hacia el futuro.

“Soy muy optimista y puedo volver a competir en agosto. Por supuesto, necesito cuidarme y priorizar mi recuperación, pero creo que también es bueno tener un objetivo sólido por el que trabajar”, dijo Moolman Pasio en el equipo. declaración. “Me da motivación y energía positiva”.

Si la ciclista que empezó en el equipo Lotto Ladies en 2010 puede regresar en agosto, el objetivo será una cuarta participación en los Juegos Olímpicos, con la carrera de ruta femenina el 4 de agosto. Luego está el Tour de Francia Femmes, donde llegó sexto en la general el año pasado, del 12 al 18 de agosto. Sin embargo, a pesar del calendario, no se puede acelerar la recuperación.

“¿La mejor receta en este momento? Paciencia”, dijo Moolman Pasio. “Parece ser el tema de mi año y lo aceptaré plenamente. Continuaré trabajando duro, soñando en grande y creyendo en mí mismo. Cuando sea el momento adecuado, estaré listo para Salimos a la carretera de nuevo, más fuertes que nunca”.