Tras la aclaración de los acuerdos a mitad de contrato de Cian Uijdtebroeks y Maxim Van Gils, Ralph Denk admite que habló con Remco Evenepoel en septiembre sobre una transferencia

El director del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe, Ralph Denk, ha afirmado que existen marcadas diferencias entre las transferencias a mitad de contrato de Cian Uijtdebroeks y Maxim Van Gils, y que la pérdida de Uijtdebroeks ante Visma-Lease a Bike se produjo después de un amargo divorcio, mientras que Lotto estuvo de acuerdo. un trato para dejar ir a Van Gils.

Uijtdebroeks dejó el equipo de Denk en diciembre de 2023 después de una complicada saga de transferencias. En aquel momento hubo denuncias de acoso, que luego ambas partes denunciaron, además de críticas públicas del belga sobre su configuración de la contrarreloj y la táctica del equipo en la Vuelta.

Por el contrario, Denk afirmó que la decisión de Van Gils de dejar Lotto Dstny por Red Bull-Bora-Hansgrohe, a pesar de firmar una extensión de contrato por dos años en marzo, se debió simplemente a que quería cambiar de equipo. Se llegó a un acuerdo, aparentemente pagando una tarifa a Lotto.

“Cian estaba inventando historias falsas contra nosotros. Maxim simplemente quería cambiar de equipo”, dijo Denk. ciclismonoticias en el campo de entrenamiento de Red Bull-Bora-Hansgrohe en Mallorca, simplificando los traslados de dos corredores.

“Con Van Gils fue una conversación entre Lotto Dsnty, nosotros y el ciclista. Firmamos un acuerdo tripartito y creo que este ejemplo muestra cómo debería funcionar una transferencia de ciclista”.

El propio Uijtdebroeks dijo en 2023 que no quería que su marcha “se convirtiera en una telenovela” cuando le preguntaron por qué se había marchado. HLN.

“Realmente no me sentía bien. Por eso me rescindieron el contrato con el Bora. Tuve que irme para volver a ser feliz”, dijo.

“Pasaron muchas cosas, pero no quiero entrar en detalles. Eso es lo mejor para todos, el respeto para todos. Teníamos una razón válida para rescindir mi contrato y eso es lo que finalmente hicimos”.

Tanto Uijtdebroeks como Van Gils trabajan con el agente italiano Alex Carera y su poderosa agencia A&J All Sports.

A&J All Sports afirmó que Uijtdebroeks rescindió su contrato con el equipo alemán el 1 de diciembre de 2023. Luego acusaciones veladas de acoso y los malos tratos en Bora-Hansgrohe salieron a la luz a través de los medios de comunicación. Carera y Uijtdebroeks siempre han negado las acusaciones o que cualquier “historia falsa” proviniera de Uijtdebroeks, y Carera volvió a negar las acusaciones cuando fue contactada por ciclismonoticias después de los últimos comentarios de Denk.

Denk también las negó, pero finalmente llegó a un acuerdo para dejar salir a Uijtdebroeks. La transferencia se hizo oficial después de que Uijtdebroeks ya hubiera entrenado con Visma-Lease a Bike en un campo de entrenamiento en diciembre.

Denk anunció los objetivos de Red Bull-Bora-Hansgrohe para 2025 en el día de prensa del equipo y luego enfrentó preguntas sobre su estrategia y ética de transferencias. ¿Cómo se alineó el fichaje de Van Gils con sus comentarios de mayo sobre no intentar fichar a Tom Pidcock, Wout van Aert o Remco Evenepoel porque “tienen contratos a largo plazo”? Denk también admitió que había hablado con Evenepoel a finales de septiembre sobre un cambio de Sousal-QuickStep a Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Denk afirmó que los traspasos de Uijtdebroeks y Van Gils fueron muy diferentes.

“El punto de partida fue el deseo de Maxim Van Gils de unirse a nuestro proyecto o cambiar de equipo. No estábamos entrando proactivamente en una situación en la que el piloto y nuestro equipo tuvieran un acuerdo vinculante”, dijo Denk.

“En otoño nos enteramos de que Maxim quería cambiar de equipo. Para cambiar de equipo siempre es necesario un acuerdo con el equipo antiguo, el nuevo equipo y el corredor. Llegamos a un buen acuerdo con su antiguo equipo, el Lotto, y entonces se produjo el traspaso”.

Los equipos intentan, y a menudo lo consiguen, fichar a corredores que tienen contrato, táctica que se utiliza con más frecuencia en las últimas temporadas, ya que algunos equipos dominan debido a mayores presupuestos y otros sufren. Los agentes utilizan las libertades de la legislación laboral europea como palanca a pesar de los intentos de la UCI de limitar las acciones de los agentes y así proteger a los equipos y patrocinadores.

Uijtdebroeks, Van Gils, Roglič, Andreas Kron y Wout van Aert se encuentran entre los casos más sonados de los últimos años.

Evenepoel ha estado vinculado a un traslado al Red Bull-Bora-Hansgrohe de Denl desde 2021, a pesar de que su contrato con QuickStep dura hasta 2026.

Su ahora exjefe, Patrick Lefevere, ha criticado abiertamente las tácticas de transferencia de Denk, admitiendo en noviembre que “no me agrada” después de afirmar que el alemán había ofrecido a Evenepoel un “contrato con grandes bonificaciones” a pesar de su acuerdo actual. .

Evenepoel confirmó en el Mundial de Zúrich que se quedaría en Soudal-QuickStep, pero Denk confirmó que habló con el belga.

“Creo que Remco anunció muy claramente durante el Mundial cuál era su plan”, dijo Denk al final de la conferencia de prensa del sábado.

“Todas las historias anteriores, en mi opinión, eran demasiados rumores.

“Su personalidad es genial y encajaría perfectamente”, admitió más tarde Denk a TM, “pero dejó muy claro dónde ve su futuro”.