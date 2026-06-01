“Hubo una diferencia de peso de más de 50 gramos entre el primer y el segundo pesaje”, dice el equipo

Lorena Wiebes ya había subido a lo más alto del podio de etapa y había recogido la preciada maglia rosa en la etapa 1 del Giro de Italia femenino cuando a última hora del sábado llegó la noticia de que no sólo había sido desplazada del primer puesto de la etapa y de la clasificación general, sino que también sería expulsada de la carrera.

El motivo esgrimido por los organizadores fue una “infracción del artículo 2.12.007 – 2.2: uso de una bicicleta que no respeta las normas, en particular el incumplimiento de los requisitos de peso mínimo”.

Un resultado que puso la victoria en la etapa al sprint y la maglia rosa sobre los hombros de Elisa Balsamo (Lidl-Trek) y dejó al equipo SD Worx-Protime “asombrado” ya que su prolífico ganador, que una vez más había cruzado la meta primero, había perdido no sólo esta victoria, sino también la oportunidad de conseguir más.

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“Según el jurado, la bicicleta pesaba 6,78 kilogramos y, por lo tanto, no cumplía con el peso mínimo exigido por la UCI de 6,8 kilogramos”, afirmó SD Worx-Protime en un comunicado.

“El equipo tiene serias dudas sobre el pesaje de bicicletas en el Giro de Italia femenino. Por ejemplo, hubo una diferencia de peso de más de 50 gramos entre el primer y el segundo pesaje de la bicicleta de Wiebes después de terminar la etapa en Rávena”.

El equipo corre con bicicletas Specialized, y Wiebes suele utilizar el S-Works Tarmac SL8, el cuadro de carbono liviano de la compañía, con componentes y ruedas Shimano Di2.

“Wiebes ha montado esta bicicleta en múltiples ocasiones esta temporada, siempre con la misma configuración. Logró numerosas victorias con esta bicicleta. Además, a principios de este año, los funcionarios de la UCI pesaron la bicicleta después de varias carreras en las que Wiebes ganó de manera convincente las llegadas al sprint”, dice el comunicado del equipo.

“En cada ocasión, se encontró que el peso de la bicicleta estaba cómodamente por encima del límite de 6,8 kilogramos. Por lo tanto, el equipo no entiende cómo la misma bicicleta ahora de repente puede medirse por debajo del peso mínimo requerido”.

SD Worx-Protime agregó que no tenía explicación de por qué esta vez se encontró que la bicicleta estaba por debajo del peso mínimo. Además, la plantilla cuestionó la “sanción excepcionalmente severa”.

“En una etapa de sprint llana, a diferencia de una etapa de montaña, una pequeña reducción de peso prácticamente no proporciona ninguna ventaja”, afirma el comunicado de SD Worx-Protime. “Esto es cierto para un ciclista como Wiebes, que ganó el sprint en Rávena por tres longitudes de bicicleta”.

La sanción prevista en el artículo 2.12.007 – 2.2, citada por los organizadores del Giro al anunciar la retirada de Wiebes de la carrera, es la eliminación o descalificación para el corredor y para el equipo una multa de 500 francos suizos, que en este caso fue impuesta al director deportivo Danny Stam.