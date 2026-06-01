“Hubo una diferencia de peso de más de 50 gramos entre el primer y el segundo pesaje”, dice el equipo

Lorena Wiebes ya había subido a lo más alto del podio de etapa y había recogido la preciada maglia rosa en la etapa 1 del Giro de Italia femenino cuando a última hora del sábado llegó la noticia de que no sólo había sido desplazada del primer puesto de la etapa y de la clasificación general, sino que también sería expulsada de la carrera.

El motivo esgrimido por los organizadores fue una “infracción del artículo 2.12.007 – 2.2: uso de una bicicleta que no respeta las normas, en particular el incumplimiento de los requisitos de peso mínimo”.

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“En cada ocasión, se encontró que el peso de la bicicleta estaba cómodamente por encima del límite de 6,8 kilogramos. Por lo tanto, el equipo no entiende cómo la misma bicicleta ahora de repente puede medirse por debajo del peso mínimo requerido”.