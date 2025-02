En verano, elegir la mejor camiseta de ciclismo es relativamente fácil, a menos que busques algo por temperaturas realmente abrasadoras. En el invierno, su camiseta tiende a convertirse en parte de un sistema de capas tiene menos influencia general, y a menudo se puede evitar por completo si tiene la chaqueta de ciclismo de invierno correcta.

Sin embargo, en la primavera y el otoño, una camiseta de manga larga realmente puede hacer o dar un paseo. Demasiado delgado y se enfriará, incluso con la adición habitual de un chaleco ciclista. Demasiado espeso y cocinarás cuando aparezca el sol al azar, generalmente en la base de una larga subida en mi experiencia. Realmente he disfrutado usando el Maap Evade Pro Base LS Jersey 2.0 recientemente, pero es demasiado delgado para una conducción fría.

Ingrese el Assos Equipe R Spring Fall LS Jersey S11, algo que ha sido una verdadera revelación para mí en el otoño del año pasado, durante todo el invierno y en la primavera. Es relativamente grueso y velloso, pero su pieza de fiesta es que la parte posterior es completamente malla. Sí, la misma malla que encontrarías en una camiseta de verano. Suena loco, pero es fantástico y lo ha convertido en la camiseta de manga larga que he estado buscando con mayor frecuencia.

Diseño y estética

Al estilo clásico de Assos, el Equipe R Spring Fall LS Jersey S11 es un mar de paneles intrincados y diferentes telas técnicas que de alguna manera se unen para formar algo bastante especial. Creo que mi colega Tom lo resumió mejor al revisar la capa base de invierno LS Skin de Assos, ya que se siente especial incluso cuando lo logras.

Al igual que la chaqueta de invierno monumentalmente costosa RS Johdah, el tema es el negocio en el frente, la fiesta en la parte posterior, en la medida en que el aislamiento se atiende por adelantado, con una transpirabilidad a la orden del día en la parte trasera. Los paneles del pecho, las mangas y los hombros (básicamente cualquier cosa que golpee el viento directamente) son un Lycra súper lujoso y respaldado por vellón, mientras que los paneles del estómago, principalmente, sospecho que apoyan mejor el contenido de bolsillo, se cortan de una tela ligeramente más marginal con mucho menos retroceso.

Los puños son simplemente cortados, por lo que no hay costuras para molestar sus muñecas, pero a diferencia de las chaquetas de invierno de Assos, es la misma tela para toda la circunferencia. El collar está construido a partir de la misma tela que los paneles del estómago, y tanto el cuello como el dobladillo delantero tienen bordes soldados en lugar de cualquier cosa cosida, por lo que todo se encuentra perfectamente al ras. El objetivo de la tela de collar, muy parecida al de la chaqueta de invierno Equipe R Habu que revisé, es mantener el cuello aislado sin tener que descifrar la camiseta con cualquier frecuencia.

En la parte posterior está donde suceden las cosas interesantes. Todo el panel trasero, descontando los hombros, es una malla extremadamente abierta al estilo de jersey de verano, con el objetivo de maximizar la transpirabilidad. Incluso los bolsillos están respaldados por esta tela de malla, mientras que la cara externa de los bolsillos está muy perforada para permitir que el calor escape. El colgajo interno brillante que me encanta es evidente en el Equipe R Spring Fall LS Jersey S11 también, por lo que puede estar relativamente seguro de que el contenido de sus bolsillos permanecerá firmemente en su lugar, incluso si alcanza un golpe de velocidad en Lightspeed.

Desde el punto de vista estético, el estilo es un clásico Assos de la vieja escuela. El amarillo fluoro es ideal para la visibilidad, pero el negro que tengo combina absolutamente todo y se ve fantástico, con todas las puntadas que se mezclan en una silueta de acabado.

Actuación

Tarjetas sobre la mesa aquí para todos, creo que esta es la mejor camiseta de manga larga que he usado. Es completamente maravilloso. La única queja que tengo con ella es que el collar es un poco apretado, pero aparte de eso, creo que es básicamente impecable.

El ajuste es que, como lo ha sido con casi todas las prendas de prenda de Assos que he probado en los últimos meses, se detectan. Un ajuste cercano sin ser restrictivo, especialmente en las mangas, que son buenas y largas para viajar en una posición más agresiva: esta es la línea 'R' después de todo, después de todo, el segundo más carreras de la marca se centra. A menudo considero que las mangas se ajustan este ajuste cercano y en un lycra más grueso para estar un poco constriciendo alrededor de los codos, pero ese no es el caso aquí, ya que la tela tiene tanto estiramiento incorporado.

A pesar del diseño de patrones tan intrincado y las costuras internas posteriores, nunca sentí que ninguno de ellos se frote o pica. Es más probable que no use esta camiseta con una capa base, lo que sí ayuda, pero incluso en opciones delgadas de manga corta como la capa base Rapha Merino, estaba bien.

Los bolsillos son excelentes, soportados como lo son con esa tela estomacal ligeramente más rígida en la parte delantera. Nunca se hundieron, y realmente aprecio la aleta de seguridad interna adicional. Puede hacer que sea un poco más difícil sacar mi teléfono a veces, pero no por mucho, y, y me preocuparía que expulse.

Sin embargo, donde el Equipe R Spring Fall LS Jersey S11 realmente se produce en términos de gestión del calor. Un concepto tan simple como 'hacer la malla trasera' es, es increíblemente efectivo cuando se combina con un frente más aislado. Tiendo a correr bastante caliente, y te sorprendería cuánta diferencia hizo.

También puedo informar felizmente que en realidad no me dejó fría tampoco, al contrario de lo que podría esperar. No lo sugeriría necesariamente para las grandes zonas de la zona 2, pero hay muy poco efecto de frío del viento en su columna vertebral incluso a bajas velocidades y, por lo tanto, los inconvenientes, tal como existen, son realmente limitados. Lo emparejé con un chaleco de Castelli Perfetto Ros y ese fue un combo brillante para montar duro incluso en clima duchado.

Incluso en las profundidades más profundas del invierno, busqué esta camiseta como una capa media para paseos más duros y descubrí que realmente me ayudó a evitar que se sobrecaliente en las escaladas cuando se encapsule en una gruesa chaqueta de invierno.

Como se mencionó al comienzo, la única queja que tengo es que el cuello es un poco apretado incluso para mi cuello relativamente delgado. Por sí solo, es menos evidente, pero si lo usa dentro de un sistema de capas, puede encontrar que necesita tenerlo un poco deshecho. Tomado en la ronda, esto es algo que estoy feliz de semblante.

Valor

Con un PVP de £ 175/$ 210, no va a ganar ningún premio presupuestario, pero es más barato que los gustos de la Jersey 2.0 de MAAP Evade Pro Base LS, aunque solo sea, y se puede usar en una gama mucho mayor de condiciones. Está bellamente hecho, bien diseñado y también tiene muchas más campanas y silbatos, y como tal, en realidad creo que es bastante bueno.

En última instancia, probablemente sea la única camiseta de manga larga que necesitarías, sin un poco de inconvenientes, y en el mercado de la ropa de ciclismo premium, en realidad no es tan mal a un precio.

Veredicto

El Assos Equipe R Spring Fall LS Jersey S11 está tan cerca de Featless como he tenido alguna camiseta de manga larga. Es sumamente cómodo, utilizable en un gran rango de temperatura por sí solo, con un chaleco o dentro de un sistema de capas más sustancial. Los bolsillos son excelentes, la espalda de malla es sublime, las mangas son totalmente sin restricciones y es más barata que otras opciones premium. La única queja, y me refiero a la única, es que el cuello es un poco apretado, aparte de eso, tendría que decir que es perfecto.