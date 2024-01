El ‘kit’ de Fenoq incluye confección personalizada y también cubrezapatos

Assos, el fabricante suizo de ropa ciclista de alta gama, ha puesto a disposición del público por primera vez su cronotraje de alta gama (o traje de piel para usar el lenguaje común). La marca dice que el traje está “completamente hecho a medida para los atletas en el camino hacia París 24”. Suponemos que el mono se ha proporcionado a los atletas o equipos patrocinados de Assos durante algún tiempo, pero ahora está disponible para su compra a través del sitio web de la marca.

El traje, llamado Fenoq, estará disponible como traje único a partir de £2,180 / $2,761. O como un ‘pack’ que incluye una prenda 100% personalizada e incluye cubrezapatos. El precio inicial de esta opción será de £5,670/$7,040

En la página de Fenoq en el sitio web de la marca, se enumeran dos opciones de trajes. El primero es el traje Fenoq, que está hecho a medida y diseñado para uso en contrarreloj. Assos dice que el traje ha sido diseñado y probado en el túnel de viento, así como en carreras UCI WorldTour. Entendemos que esta opción es un mono altamente optimizado pero listo para usar que comienza en £ 2,710.

El paquete Fenoq aumenta de precio y es una oferta completamente personalizada, por así decirlo, con el traje en sí siendo 100% personalizado. Assos dice que el traje está certificado con datos de túnel de viento y pruebas en pista. Y que el tejido presenta un acabado skinGrip, mangas twinDeck y un panel trasero. También se incluyen cubrezapatos por una suma de £ 5,670 / $ 7,040

No existe la opción de agregar el traje a su carrito y comprarlo; en su lugar, se solicita a los clientes interesados ​​que completen un formulario registrando su interés.

Stefan Kung en el Mundial de Glasgow 2023 con lo que parece el traje de piel de Fenoq

Los monos más vanguardistas y aerodinámicos todavía parecen estar reservados para las contrarreloj y en la pista, aunque los monos de carrera son algo común en la carretera ahora. Los trajes de piel más rápidos todavía van un paso más allá.

Los trajes de piel optimizados y personalizados no son nada nuevo, pero a menudo no es fácil encontrar información sobre ellos y son difíciles de comprar, especialmente cuando los usan los equipos nacionales en la pista, por ejemplo. Sin embargo, para las carreras en pista, cualquier equipo utilizado en los Juegos Olímpicos debe haber estado disponible comercialmente desde el 1 de enero del año olímpico según el artículo 1.3.006 de la UCI, pero no se anuncia abiertamente como cabría esperar. Nos imaginamos que si una nación cree que tiene el traje más rápido que existe, no es probable que lo anuncie abiertamente en el período previo a un año olímpico.

Algunos monos han sacudido el barco en los últimos años e incluso han quedado inutilizables gracias a los cambios en las regulaciones de la UCI. En 2022 cubrimos el mono Vorteq que usó Simon Yates para ganar una etapa del Giro TT. Ese traje en particular tenía un precio de £ 2,750 / $ 3,483, un poco menos que el Assos Fenoq, aunque Vorteq enumera trajes para disciplinas específicas de la edición Paris a partir de £ 3,000 / $ 3,800.

Algunos monos también incumplieron las reglas de la UCI hace varios años, con el controvertido traje de pintura corporal Team Sky Castelli que presentaba ‘hoyuelos de vórtice’ o tela ranurada para ayudar al flujo de aire que quedó fuera de las regulaciones de la UCI. El traje Endura / Drag 2 Zero también quedó fuera de las reglas debido al “material texturizado” que utilizaba.

Otros competidores de la oferta de Assos en este momento son quizás WattShop: traje de piel personalizado de Custom Labs que cuesta £ 2,500 / $ 3,167 con un ajuste personalizado y pruebas aerodinámicas incluidas. Santini también ofrece su mono Viper que se dice que utiliza Trek Segafredo y el equipo ciclista nacional de Australia. Santini le proporcionará un presupuesto si está interesado en uno.

El Pack Fenoq incluye cubrezapatillas

De cara a los Juegos Olímpicos

Esperamos ver aparecer silenciosamente más equipamiento, desde ropa hasta equipamiento de carretera y de pista, en el período previo a los Juegos Olímpicos de París. Como se mencionó, algunos de ellos no se mencionan abiertamente, pero haremos todo lo posible para detectarlos cuando aparezcan. Siempre es emocionante descubrir equipos nuevos y de vanguardia en un año olímpico, ya que los fabricantes se esfuerzan por ofrecer a los atletas lo mejor.

Ha sido interesante seguir la narrativa de las bicicletas de pista en el período previo a París 24, con una variedad de diseños extravagantes que aparecen a medida que se superan los límites aerodinámicos. La bicicleta de pista Stromm de aspecto salvaje y las ofertas de Toot Racing son solo dos bicicletas que han llamado la atención hasta ahora.