El escalador italiano firma un contrato de un año para ayudar al equipo en su batalla por conservar el estatus WorldTour

Astana Qazaqstan ha anunciado el fichaje de Fausto Masnada por un año hasta la temporada 2025.

El italiano llega procedente de Soudal-QuickStep y se convierte en el duodécimo fichaje del Astana de cara a la próxima temporada, donde luchará por sumar los puntos necesarios para mantenerse en el WorldTour tras una importante inversión de la marca china XDS Carbon-Tech.

Masnada se une a una larga lista de entrantes que también incluye a Sergio Higuita (de Red Bull-Bora-Hansgrohe), Wout Poels (Bahrain Victorious), Diego Ulissi (UAE Team Emirates) y Clement Champoussin (Arkéa-B&B Hotels).

Mark Cavendish y Alexey Lutsenko fueron los líderes del equipo Astana Qazaqstan en 2024, pero Lutsenko se mudó a Israel-Premier Tech y Manxman terminará su carrera deportiva en los criterios del Tour de Francia de Saitama y Singapur antes de un posible puesto directivo en el nuevo equipo chino. equipo financiado.

“Si alguien me hubiera dicho hace unas semanas que me uniría al Astana Qazaqstan Team el año que viene, probablemente no lo habría creído”, dijo Masnada al firmar su nuevo contrato.

“Estoy emocionado de tener esta oportunidad y emocionado de ser parte de un equipo tan respetado. Después de dos temporadas difíciles, esta es la oportunidad perfecta para mí para reiniciar y apuntar a nuevas metas.

“El proyecto que el equipo está construyendo para 2025 es increíblemente inspirador y no puedo esperar para contribuir a su éxito. Estoy agradecido a los gerentes y a todos los involucrados en hacer realidad este contrato, y por la confianza que han depositado en “No veo la hora de vestir la nueva camiseta y representar al equipo”.

Masnada formará un fuerte contingente italiano en el nuevo equipo. Ulissi, Nicola Conci, Alessandro Romele y Florian Kajamini en la lista de italianos inscritos para 2025 que se unen a Alberto Bettiol, Michele Gazzoli, Matteo Malucelli, Cristian Scaroni, Lorenzo Fortunato y Simone Velasco en la plantilla.

El especialista en escalada Masnada tiene seis victorias a su nombre durante una carrera profesional de ocho años, incluido el Tour de Hainan 2018 y etapas en el Tour de los Alpes y el Tour de Omán. Sin embargo, su mayor logro hasta ahora llegó en el Giro de Italia de 2019, donde ganó la sexta etapa en San Giovanni Rotondo desde la escapada.

“Estamos felices de darle la bienvenida a Fausto Masnada al equipo Astana Qazaqstan”, dijo el director general del Astana, Alexander Vinokourov.

“Fausto es un corredor experimentado que ha demostrado excelentes resultados en carreras por etapas, etapas de montaña y clásicas de un día.

“Estoy seguro de que su potencial está lejos de agotarse. Se ha enfrentado a algunos desafíos en las últimas temporadas, pero creo que dentro de nuestro equipo podrá liberar todo su potencial y volver a un alto nivel.

“Su determinación, ética de trabajo y capacidad para desempeñarse en circuitos difíciles se alinean perfectamente con los objetivos que perseguimos. Estamos entusiasmados de verlo correr con la camiseta de nuestro equipo por primera vez, y lo esperamos”.