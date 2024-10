Ceratizit-WNT también llegó tarde por cuestiones administrativas pero tiene intención de continuar en el WorldTour

La UCI emitió una lista de 58 equipos que han presentado todos sus documentos que respaldan su inscripción para la temporada 2025, y 18 equipos masculinos y 15 equipos femeninos cumplieron con la fecha límite del 15 de octubre para renovar para la próxima temporada.

Los 17 ProTeams masculinos actuales solicitaron la misma licencia para la próxima temporada, mientras que ocho equipos femeninos solicitaron el estatus ProTeam recientemente introducido.

Ceratizit-WNT no cumplió el plazo pero el equipo declaró ciclismonoticias que su solicitud fue retrasada por un problema administrativo que ya ha sido corregido, y tienen la intención de permanecer en el WorldTour.

Astana Qazaqstan también incumplió el plazo. El equipo de Kazajstán debía dar la bienvenida al fabricante chino de productos de carbono XDS Carbon-Tech como patrocinador para apoyar “cambios significativos” en el equipo.

El director del equipo, Alexandre Vinokourov, restó importancia al incumplimiento del plazo en un comunicado dirigido a ciclismonoticias.

“Efectivamente, durante el proceso de presentación de los documentos para la confirmación de nuestra licencia WorldTour, surgió una pregunta sobre la redacción del documento de garantía bancaria y se solicitaron aclaraciones que el equipo proporcionó”, dijo Vinokourov.

“Lamentablemente, la coordinación adicional entre los bancos requirió algo de tiempo, por lo que nuestro equipo no fue incluido en la lista publicada hoy por la UCI. En cualquier caso, el proceso de registro y confirmación de la licencia con la UCI se desarrolla de acuerdo con los requisitos. y nuestro equipo no se enfrenta a ninguna dificultad”.

Astana se ha quedado atrás de sus compañeros equipos WorldTour en el Ranking UCI desde 2023. Están muy por detrás en el Ranking Mundial que determinará qué equipos cumplirán los criterios deportivos en la próxima ronda de ascenso y descenso en 2026.

El equipo esperaba una asociación a largo plazo con XDS Carbon-Tech para ayudarlos a recuperar su estatus y competir con “súper equipos” como UAE Team Emirates y Visma-Lease a Bike.

Al no cumplir con la fecha límite, el equipo podría comenzar a perder corredores, ya que las reglas de la UCI ahora les permiten rescindir sus contratos anticipadamente. Sin embargo, si el equipo logra finalizar su inscripción, los corredores perderían el derecho de salir prematuramente.

La mayoría de las veces, los equipos no cumplen con la fecha límite debido a que falta un documento o un detalle y el registro se resuelve antes de la próxima fecha límite. Sin embargo, a veces el hecho de que el equipo no cumpla con la fecha límite del 15 de octubre es una señal de problemas importantes, como fue el caso de Qhubeka-Nexthash en 2022. Ese equipo no se registró y se disolvió, y el gerente Doug Ryder formó el equipo Q36.5 en 2023.

Astana no cumplió con la fecha límite en 2009, lo que generó especulaciones de que el entonces piloto estrella Alberto Contador dejaría el equipo. Sin embargo, el equipo finalmente se registró en la máxima categoría y Contador permaneció con el equipo en 2010.

La UCI finalizará el registro de 2025 equipos el 10 de diciembre de 2024, después de que su firma de auditoría externa PwC evalúe cada solicitud para garantizar que los equipos cumplan con los criterios éticos, financieros y administrativos requeridos.

Mundial femeninoEquipos

AG Seguros Soudal

Carreras Canyon-SRAM

FDJ-Suez

Fenix-Deceuninck

Salud impulsada por humanos

Lidl-Trek

Liv-Alula-Jayco

Equipo Movistar

roland

Equipo DSM-Firmenich

Equipo SD Worx-Protime

Equipo Visma: alquila una bicicleta

ADQ del equipo de los EAU

Movilidad Uno-X

Mundial masculinoEquipos

Alpecin-Deceuninck

Hoteles B&B en Arkea

Bahrein victorioso

Cofidis

Equipo Decathlon AG2R la Mondiale

EF Educación-Easypost

Groupama-FDJ

Granaderos Ineos

Intermarché-Wanty

Lidl-Trek

Equipo Movistar

Red Bull-Bora-Hansgrohe

Paso rápido de Soudal

Equipo DSM-Firmenich Postnl

Equipo Jayco Alula

Equipo Visma: alquila una bicicleta

Equipo de los Emiratos Árabes Unidos

Equipos profesionales masculinos

Burgos BH

Caja Rural-Seguros RGA

Equipo Kern Pharma

Euskaltel-Euskadi

Israel-Premier Tech

Loto

5 equipo ciclista profesional

Equipo Flandes-Baloise

Equipo Novo Nordisk

Equipo Polti Visitmalta

Equipo de fábrica de Toscana Vini Fantini

Energías totales

Equipo ciclista profesional Tudor

Cohetes Unibet Tietema

Movilidad Uno-X

Grupo VF Bardiani CSF-Faizane'

Wagner Bazin WB

Equipos profesionales femeninos