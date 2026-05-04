El ciclista de Visma-Lease a Bike cae en un descenso resbaladizo a 10 km de la meta

Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) estaba entre las favoritas para la etapa inaugural de la Vuelta España Femenina y su final cuesta arriba, pero la holandesa tuvo que conformarse con la séptima plaza.

Aunque no pudo molestar a los primeros, el hecho de que ella estuviera allí en la mezcla fue notable después de que tuvo que defenderse de una caída tardía.

Vos se cayó en una de las numerosas caídas que se produjeron en una bajada resbaladiza a apenas 10 kilómetros de la meta en Salvaterra de Miño.

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“Aterricé en la zanja”, dijo. Eurosport del incidente, que no fue captado por las cámaras de televisión.

Cuando las cámaras captaron las imágenes de Vos, ella estaba persiguiendo furiosamente con sus compañeros de equipo. Justo dentro de la marca de los 5 km restantes, todavía se abría paso entre los coches del convoy de carrera, unos 23 segundos detrás del frente de la carrera.

Casi logró regresar a tiempo para el último kilómetro y el inicio del agotador recorrido hasta la línea de meta, donde se encontró junto a su compañera de equipo Pauline Ferrand-Prévot. Sin embargo, la persecución tal vez había pasado factura, y cuando el sprint se abrió apenas a 200 m del final, Vos golpeó y encontró espacio a la derecha, pero no pudo avanzar mientras Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) cargaba claramente hacia la victoria.

“En ese momento, por supuesto, tienes que ver lo que está pasando, pero fue bueno que Pauline estuviera en la primera división, luego el resto del equipo estaba tratando de llevarme de regreso al primer grupo, así que estoy agradecido por su ayuda”, dijo Vos.

En cuanto a los efectos físicos del accidente, en el que sin duda la adrenalina se hizo cargo durante un tiempo, dijo que estaba “bastante bien”, pero añadió: “Tendremos que ver cómo será”.