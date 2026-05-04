La estrella del gravel se enorgullece del hecho de que el movimiento ganador tomó forma en un descenso temprano

La exitosa defensa del título de Sofía Gómez Villafañe en The Traka 200 el sábado envió un mensaje rotundo sobre su estatus de líder en las carreras de gravel, pero espera que también envíe un mensaje más amplio, tal vez más fuerte.

“Estoy muy orgulloso de que hoy haya sido dos ciclistas que saben manejar sus bicicletas, y así fue como se ganó la carrera”, dijo Villafañe. ciclismonoticias al final.

Había despachado a Larissa Hartog en una corta subida a poco más de 10 km de la línea de meta, pero lo que ella vio como el verdadero movimiento ganador lo había realizado más de 100 km antes, y no cuesta arriba sino cuesta abajo.

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Ella y Hartog se habían abierto paso en un descenso técnico durante la primera sección de las colinas, y nunca más fueron vistos por el resto del grupo, cabalgando juntos durante varias horas antes de que lo resolvieran entre ellos.

“Le dije esto (a Hartog) en la línea de meta, pero todo el día, lo único en lo que estuve pensando fue en 'qué genial que es muy probable que hoy se gane la Traka 200 debido a la habilidad, y no en vatios por kg (base)'.

“Espero que esto inspire a muchas niñas a montar en bicicleta, a jugar, a aprender a tomar curvas… Te caerás aquí y allá, pero las habilidades son invencibles”.

Villafañe ya había visto suficientes habilidades de manejo de la bicicleta de Hartog como para saber que sería mejor intentar tomar ventaja antes del último tramo del estrecho y técnico singletrack. En esa pronunciada subida tardía, hizo que sus vatios contaran, aunque su ventaja solo aumentó en el singletrack y hasta llegar a la meta.

“Me di cuenta de que Larissa estaba sufriendo un poco en las subidas, pero es muy fuerte en las llanuras, y no sabía si podría salirme una hora de la línea. Trabajamos muy bien juntas, luego corrimos juntas en la última subida”, explicó Villafañe sobre sus tácticas.

“Sabía que cada vez que superaba los 300 (vatios) tal vez le dolía un poco, así que le di un puñetazo y monté lo más fuerte que pude para tener el mayor tiempo posible en la pista única”.