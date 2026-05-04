La redacción y el descenso ven resurgir agravios familiares

El comportamiento de las motos de competición ha vuelto a estar en entredicho en el Tour de Romandía, con dos corredores expresando quejas el mismo día, por motivos diferentes.

La cuestión de la redacción ha sido durante mucho tiempo un tema controvertido cuando se trata de las motos que componen el convoy de carrera, sobre todo las motos de televisión, que a menudo se sitúan delante del pelotón y de la escapada para capturar imágenes.

La controversia surge cuando se percibe una diferencia en la proximidad de las motos de un grupo en comparación con otro, dando así a ciertos pilotos una ventaja aerodinámica.

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El profesional italiano fue descalificado de una victoria en solitario de 60 km por palancas de freno ilegales, pero ¿se doblaron por un choque?

Así se sintió Valentin Paret-Peintre después de la cuarta etapa del Tour de Romandía, donde había estado en la escapada de un día que fue atrapada en la subida final, justo cuando Tadej Pogačar buscaba la victoria.

“Es decepcionante, pero ahí lo tienes… Tendré que mirar las imágenes, espero que las motos no estuvieran demasiado cerca (en el pelotón), porque ese fue el caso los dos días anteriores”, dijo Paret-Peintre a las cámaras de CyclingProNet.

“Bueno, si la organización quiere que Pogačar gane, es su elección”, añadió. “Lo hemos dicho varias veces antes. Así es la vida”.

ciclismonoticias Se puso en contacto con la organización de la carrera sobre los comentarios de Paret-Peintre y recibió la siguiente respuesta: “El Tour de Romandía no tiene que comentar sobre tales declaraciones”.

rodriguez





Por otra parte, hubo una denuncia de Carlos Rodgríguez, del Ineos Grenadiers, que atribuyó a una moto de carreras la caída que sufrió en la bajada hasta la meta tras aquella última subida en el mismo tramo.

Rodríguez cayó a gran velocidad pero pudo volver a montar rápidamente, incluso si su camiseta y su piel estaban muy desgarradas y su radio de carrera ondeaba con el viento.

“No es lo ideal estar bajando a todo gas y tener una moto frenando en la trazada”, escribió Rodríguez en una publicación en las redes sociales.

“Pero al menos parece que nada es demasiado grave. Gracias a todos por los mensajes y al equipo por el apoyo”.

Rodríguez no logró volver al grupo perseguidor en el que estaba, perdiendo varios segundos y saliendo del top 10 de la general.