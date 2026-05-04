“Esto no es divertido para nadie: corrimos el 50% de la vuelta”, dice la campeona mundial y subcampeona femenina Jenny Rissveds.

Sina Frei (Specialized Factory Racing) y Dario Lillo (Giant Factory Off-Road) realizaron sus primeras carreras olímpicas de cross-country de élite en la primera ronda de la Serie Mundial de Ciclismo de Montaña Whoop UCI 2026, celebrada en Corea del Sur por primera vez.

La carrera en MONA YongPyong fue intensa, con condiciones húmedas y embarradas en el nuevo circuito, lo que generó una serie de desafíos completamente diferentes a los que los ciclistas suelen enfrentar durante la temporada de la Copa del Mundo.

Fue una carrera que aprovechó las habilidades generalmente asociadas con el ciclocross, andar en barro resbaladizo y superar obstáculos fuera de la bicicleta, además de probar la velocidad de carrera, aunque fueron esfuerzos maratonianos en comparación con los tramos cortos que generalmente se ven en el 'cross'.

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“Es una buena carrera y estoy orgullosa de ella, pero creo que la organización debería haberlo considerado, llegar a un lugar nuevo como este no es divertido para nadie”, dijo la campeona mundial Jenny Rissveds, en la entrevista posterior a la carrera de la emisora. “Corrimos el 50% de la vuelta y se convierte en una competición de carrera que no es divertida para nadie”.

Las condiciones en la nueva pista que fue cortada en la ladera de la colina llevaron a modificaciones en el equipo, con llantas delgadas para barro para permitir espacio libre y clavos en los zapatos para ayudar en los inevitables períodos de empuje. También hubo muchos pinchazos en las configuraciones más delgadas, cadenas quitadas y ciclistas que luchaban por limpiar el barro consiguiendo botellas de bebida con agua para rociar su equipo.

Carrera XCO élite femenina

La carrera femenina comenzó bajo la lluvia y se dirigió hacia el barro. Las condiciones y el recorrido hicieron que la mayoría de los ciclistas se bajaran de la bicicleta y corrieran a través de las primeras secciones rocosas que eran difíciles de abordar en grupo dadas las circunstancias resbaladizas.

Jenny Rissveds (Canyon XC Racing) se apresuró a ponerse al frente, pero Sina Frei (Specialized Factory Racing) no la dejó escapar, aunque la brecha había aumentado a 25 segundos al final de la primera vuelta. Aún así, en la cuesta arriba, cuando ambos estaban fuera de la bicicleta empujando en una sección empinada, Frei se agachó por la línea interior y se colocó en el lugar delantero. Los dos se mantuvieron unidos en el recorrido en el que, a través de secciones grandes, se trataba tanto de su capacidad para ir rápido mientras estaban fuera de la bicicleta y empujar como de su potencia mientras estaban sobre ella.

También hubo una horrible caída para Evie Richards (Trek – Unbroken XC) en la vuelta 2, pero volvió a subirse a la bicicleta, aunque eso agravó su ya difícil comienzo, donde falló su pedal y se mojó directamente desde la primera fila hasta el medio campo. Fue suficiente para dejarla fuera de la lucha por el podio a pesar de que las condiciones eran de su agrado.

En la cuarta vuelta, Rissveds volvió a estar al frente, mientras que Frei se enfrentó a unos 25 segundos de distancia con la ciclista estadounidense Madigan Munro (Liv Factory), de 24 años, que estaba aprovechando al máximo su experiencia en ciclocross. La lluvia ya había amainado, pero el barro era espeso, y los ciclistas agarraban botellas para rociar sus bicicletas mientras cruzaban la línea con la campana sonando para la última vuelta. Frei y Munro estaban ahora a sólo nueve segundos del Campeón del Mundo y Frei se lanzó para atraparlo rápidamente en una sección rocosa donde ambos estaban fuera de la bicicleta y empujando.

De nuevo en la bicicleta, Frei se acercó al frente y luego estiró la brecha hasta la quinta y última vuelta. Luego, al final de la vuelta, de repente, Munro atrapó y pasó a Rissveds con la pareja cabeza a cabeza mientras empujaban sus bicicletas a través de una sección maratoniana de barro. Mientras tanto, Frei corrió hacia la victoria para conseguir su primera victoria en la Copa del Mundo XCO de élite, mientras que 26 segundos atrás, Rissveds se hizo con el segundo lugar y dos segundos más atrás estaba Munro.

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“La paciencia fue sin duda crucial hoy y para mí era importante intentar correr mi propia carrera, mi propio regimiento”, dijo Frei, quien también ganó la pista corta en Corea del Sur. “La moto funcionaba muy suavemente arriba y abajo y había una gran atmósfera aquí. Es increíble, todavía no lo puedo creer”.

“Gracias a todos los que animaron, fue increíble y hoy fue realmente necesario en estas condiciones locas”.

Carrera XCO élite masculina





El clima no estaba tan húmedo y las condiciones se estaban secando al comienzo de la carrera élite masculina, aunque todavía había mucho barro y secciones resbaladizas en el recorrido y no pasó mucho tiempo antes de que los ciclistas se bajaran de la bicicleta empujando, particularmente en las subidas empinadas, embarradas y resbaladizas.

Darío Lillo (Giant Factory Off-Road) se adelantó temprano y aprovechó el aire despejado. Después de la primera vuelta de seis, tenía una ventaja de 15 segundos sobre su rival más cercano, Finn Treudler (CUBE Factory Racing). Mientras tanto, varios pilotos acudieron para cambiar ruedas, incluido el ganador en pista corta, Mathis Azzaro (Origine Racing Division).

La diferencia entre Lillo y Treudler, segundo clasificado, había aumentado a casi 30 segundos en la vuelta 3, mientras el líder se alejaba de manera constante y segura. Luca Martin (Cannondale Factory Racing) estaba tercero a 1:10, pero más tarde en esa vuelta Treudler perdió una cadena y, de repente, su margen con respecto al frente se acercó a un minuto. Luego, Martin atrapó a Treudler, a quien le quitaron las cadenas nuevamente y se vio obligado a correr mientras su rival pasaba.

Al menos las condiciones hicieron que Martin pronto se bajara de la moto y corriera también, lo que ayudó a evitar que la brecha se ampliara tanto. Sin embargo, tan pronto como Treudler volvió a subirse a la moto, los problemas resurgieron y continuó deslizándose, volviendo a ponerse en marcha después de un viaje a boxes, pero ahora en sexto lugar con casi dos minutos y medio de retraso.

Martin era entonces el competidor más cercano, entrando en la cuarta vuelta con una diferencia de poco más de un minuto con respecto a Lillo y su compañero de equipo Charlie Aldridge, un minuto más atrás, en tercer lugar. Treudler tuvo la forma de luchar para ponerse al alcance de Aldridge, pero los problemas mecánicos continuaron pasando factura en la quinta vuelta.

Lillo atravesó la línea en la vuelta de campana con una diferencia de 1:28 con respecto al campeón nacional francés Martin y 2:18 con respecto al campeón británico Aldridge. Eso se extendió hasta la línea final, donde Lillo consiguió su primera victoria en la Copa del Mundo XCO de élite con un margen de 1:46 sobre Martin en segundo lugar, mientras que Aldridge retrocedió 2:39 en tercer lugar.

Mientras Lillo esperaba en la fila a que sus rivales pasaran, había una expresión de incredulidad en su rostro cuando el joven de 24 años absorbió el logro: su primera victoria en la Copa del Mundo XCO de élite. Tan pronto como se pronosticó lluvia, avisó a sus compañeros de equipo que este podría ser un buen día para él.

“Cuando empezó a llover por la noche y me desperté por la mañana pensé: 'Está bien, hoy es el día' y estaba muy nervioso antes de la salida”, dijo Lillo en la entrevista retransmitida la carrera.

“Durante la carrera, hasta la última vuelta era como si realmente no tuviera ninguna emoción en mí, sólo estaba ejecutando y crucé la línea de meta y la sensación que tengo en este momento… Nunca había experimentado algo así en mi vida”, dijo el piloto de 24 años.