El belga busca sumar otro maillot arcoíris a las medallas de oro que consiguió en París

En palabras de Remco Evenepoel, no sonó tanto a fanfarronería como a una declaración de intenciones: “Soy un especialista en encontrar la forma en el mejor momento”, declaró el belga a los periodistas en Wetzikon el viernes por la tarde, dos días antes de defender su título de contrarreloj en el Campeonato Mundial de Ruta UCI en Zúrich.

En la actualidad, Evenepoel rara vez se equivoca cuando se fija un objetivo importante. Sus dificultades en el Critérium du Dauphiné de junio se olvidaron rápidamente después de un verano brillante que le permitió subir al podio en su debut en el Tour de Francia y dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

Por eso, cuando Evenepoel da su voto de confianza sobre su forma física –”Creo que he encontrado las piernas adecuadas en el momento adecuado”–, uno se inclina a tomarle la palabra. Su actuación relativamente moderada en el Tour de Gran Bretaña fue, según indicó, algo así como un lavado de paladar en su regreso a la acción después de una pausa posterior a los Juegos Olímpicos.

“Después de los Juegos Olímpicos sucedieron muchas cosas, muchas fiestas, peticiones y ceremonias, también en Bruselas y Schepdael. No fue fácil”, dijo Evenepoel. “Luego, cuando regresé a casa, en España, intenté volver a la bicicleta lo más rápido posible, pero me enfermé un poco, por lo que fue más difícil volver a estar en buena forma. Pero me tomé mi tiempo y mantuve la calma, que fue lo correcto para estar en buena forma ahora”.

“Todavía tengo gasolina en el depósito. Afronté el Tour de Gran Bretaña sin presión y sin ganas de conseguir resultados, así que estaba muy tranquilo. Después me concentré en las dos carreras del Campeonato del Mundo y en Il Lombardia”.

Está bien documentado que ningún ciclista ha ganado jamás el oro en contrarreloj en los Juegos Olímpicos y los Campeonatos del Mundo en el mismo año. Se ha anunciado menos que ningún ciclista masculino ha intentado siquiera la hazaña. (De las campeonas, Annemiek van Vleuten estuvo más cerca en 2021, con el oro en Tokio y el bronce en los Mundiales). Sin embargo, desde que la disciplina se añadió al programa olímpico en 1996, todos los campeones masculinos, desde Miguel Induráin hasta Primož Roglič, han optado por no participar en la rampa de salida de los Mundiales.

Al parecer, Evenepoel nunca contempló la idea de saltarse la contrarreloj del Mundial. De hecho, su plan inicial para 2024 era intentar conseguir tres medallas de oro en contrarreloj. “Esperaba ganar los tres títulos, pero tuve que saltarme el Campeonato Europeo por enfermedad”, dijo.

Carrera de ruta

En Zúrich, Evenepoel será el claro favorito, con Stefan Küng y Roglic como los más probables rivales. Sin embargo, Evenepoel advirtió que no hay que descartar a Filippo Ganna y Josh Tarling, que apostaron mucho en la contrarreloj olímpica y fueron claramente derrotados por el belga bajo la lluvia de París.

“Ganna y Tarling estaban muy concentrados en los Juegos Olímpicos. Los gané allí sin ninguna preparación específica y creo que eso habrá sido una decepción para ellos”, dijo Evenepoel. “Pero aquí estarán a punto. Son corredores campeones, así que no los descarto así como así”.

Por supuesto, Evenepoel es un ciclista de campeonato. Ha terminado en el podio en cada una de sus cuatro participaciones anteriores en contrarreloj en el Mundial, culminando con el oro en Glasgow hace un año. La gran longitud de ese recorrido se replica en la prueba de 46 km en Suiza, mientras que la ondulada sección central parece ideal para Evenepoel.

“Estoy de acuerdo. Desde el principio, vas recto durante mucho tiempo hasta la subida”, dijo. “No es realmente un esfuerzo de cinco o seis minutos cuesta arriba, sino que vas subiendo por etapas. Luego bajas y tienes otros 12 km llanos y rectos por delante”.

“Es casi como hacer tres contrarrelojes en uno en cuanto a su configuración, y eso debería venirme bien. Pero he ganado en todo tipo de recorridos. Cualquier contrarreloj me viene bien, más o menos”.

Y, al parecer, también en cada carrera. Tadej Pogačar será el favorito para la carrera en ruta que se disputará dentro de una semana, el domingo, pero Evenepoel y el actual campeón, Mathieu van der Poel, son quizás los hombres con más probabilidades de negarle la Triple Corona en un duro recorrido que recuerda a la añorada Züri-Metzgete.

“Mi motivación sigue siendo la misma. Soy una persona que vive para este tipo de campeonatos y para lucir camisetas distintivas”, afirmó Evenepoel. “Voy a darlo todo, al 100%, en ambas carreras. La motivación es muy alta y ninguna carrera es más importante que la otra”.

Evenepoel habló en una sala de conferencias del Hotel Swiss Star, cambiando amigablemente entre flamenco, francés e inglés, ante un grupo de prensa compuesto predominantemente por periodistas que habían llegado desde su país natal el viernes por la mañana para documentar cada declaración y cada movimiento de la estrella belga.

Los rumores sobre un posible traspaso de Soudal-QuickStep a Red Bull-Bora-Hansgrohe han sido ruido de fondo durante gran parte de la temporada de Evenepoel, aunque él se mostró reacio a aceptar esas especulaciones a su llegada a Suiza.

“Es molesto, especialmente cuando no hay prácticamente nada que hacer”, dijo Evenepoel a VRT en una entrevista separada el viernes. “Es molesto porque siempre trato de concentrarme en lo que hay que hacer. De todos modos, siempre hay impulsos adicionales desde afuera que realmente no quieres, especialmente en la preparación para lo que aún está por venir, la Copa del Mundo y las Clásicas italianas.

“Pero al final, soy una persona que puede olvidarse de eso rápidamente, aunque no siempre sea fácil. Es algo que llevo ahí unos años. Por supuesto, se puede suavizar de vez en cuando, pero afortunadamente tengo la cabeza dura y puedo seguir concentrándome en lo que hay que hacer”.