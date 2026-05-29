El canadiense vuelve a demostrar sus habilidades de la tercera semana en un 'Grandy'

Derek Gee-West (Lidl-Trek) demostró que es un corredor de Gran Vuelta de la tercera semana en la meta de montaña de Carì en Suiza, terminando con los corredores luchando por el podio y subiendo al sexto lugar en la general del Giro de Italia.

El viernes pasado, el canadiense cayó antes en la subida hasta la meta de Pila. Hoy, tras el tercer día de descanso, cuando comenzaba la tercera y última semana en la montaña, ha podido aguantar y ascender en la general.

“Es realmente bueno para la confianza que las piernas estén llegando a donde necesitan estar”, dijo Gee-West más allá de la línea de meta, con el sudor brotando de cada poro de su cuerpo.

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Terminó quinto, a 1:18 del ganador de etapa y ahora cuatro veces ganador de etapa de montaña Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), pero terminó solo unos segundos detrás de Felix Gall (Decathlon CMA CGM), Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y Thymen Arensman (Netcompany Ineos).

Le adelantaron para obtener segundos de bonificación y el derecho a presumir en la línea de meta, pero Gee-West los había perseguido en la subida de prueba a Carì.

Subió tres puestos en la general hasta el sexto lugar, superando a Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que fracasó y perdió 18 minutos, a Ben O'Connor (Jayco AlUla), que volvió a sufrir, y a Michael Storer (Tudor), que es el rival más cercano de Gee-West y un valiente superviviente de la general similar.

“Estoy muy feliz”, confió Gee-West, incluso antes de conocer sus avances en la general.

“Son muy buenos golpeando en las subidas, y yo no puedo hacer eso, pero cuando faltaba un kilómetro los atrapé porque iban con facilidad”.

“Sabía que si seguía a ese ritmo, me dejarían caer otra vez con las patadas, así que traté de ir yo mismo. En realidad no fui a ninguna parte, y luego me patearon al final, pero tuve una situación así y hoy estuve bien. Duré un poco más que algunos muchachos más”.

Gee-West subió del puesto 47 al cuarto durante el Giro de 2025, pasando del décimo al cuarto en la última semana. En 2024, fue noveno en la general del Tour de Francia después de otra carrera consistente.

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En 2023, hizo una pausa en siete etapas del Giro, cinco de ellas en los últimos ocho días, terminando segundo en cuatro etapas.

Es claramente un corredor de Grandes Vueltas, incluso si el dolor nunca se alivia.

“Puedes sentirte mejor cada día y tal vez en relación con los demás, pero al mismo tiempo te sientes peor cada día porque te estás adentrando más en un Grandy”, sugirió Gee-West.

“Es realmente difícil saber cómo te sientes realmente. Es una sorpresa en cada subida saber dónde me voy a instalar en el grupo”.

Gee-West es cauteloso porque sabe que esta semana habrá muchas carreras duras y montañosas antes de la etapa final de celebración en Roma.

“Hay algunas señales realmente buenas, pero las etapas 19 y 20 se acercan y serán días enormes, enormes. Todavía queda mucho sufrimiento por venir”, dijo.