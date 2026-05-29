El canadiense vuelve a demostrar sus habilidades de la tercera semana en un 'Grandy'

Derek Gee-West (Lidl-Trek) demostró que es un corredor de Gran Vuelta de la tercera semana en la meta de montaña de Carì en Suiza, terminando con los corredores luchando por el podio y subiendo al sexto lugar en la general del Giro de Italia.

El viernes pasado, el canadiense cayó antes en la subida hasta la meta de Pila. Hoy, tras el tercer día de descanso, cuando comenzaba la tercera y última semana en la montaña, ha podido aguantar y ascender en la general.

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