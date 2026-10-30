El australiano seguirá en el máximo equipo del ciclismo al menos las próximas tres temporadas

Después de una temporada arruinada por la mala suerte y las lesiones, Jay Vine ha comprometido su futuro a largo plazo con el UAE Team Emirates-XRG, ampliando su contrato hasta el final de la temporada 2029.

Esto llevará el tiempo del campeón australiano de contrarreloj en el equipo emiratí a un total de siete temporadas, habiéndose unido en 2023. Desde entonces, se ha convertido en un contrarreloj de élite, un cazador de escapadas y un excelente gregario, contribuyendo a los éxitos de otros y al mismo tiempo capaz de aprovechar sus propias oportunidades.

Vine, de 30 años, comenzó su etapa en los Emiratos Árabes Unidos con una victoria general en el Tour Down Under, logrando el primero de dos éxitos en la clasificación general en su carrera de casa. Siguió con victorias de etapa en la Vuelta a España, donde ganó dos veces la clasificación de montaña, el Tour de Romandía, Coppi e Bartali y la Vuelta a Burgos.

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A pesar de comenzar su temporada 2026 ganando una etapa y un segundo título general en el Tour Down Under, su 2026 ha estado lejos de ser un camino de rosas. En la quinta etapa de esa misma carrera, fue atropellado por un canguro que saltó al pelotón, sufriendo una fractura en su muñeca, aunque aún pudo terminar y hacerse con la general.

Al regresar para la Volta a Ciclista a Catalunya, se estrelló en la etapa tres, antes de ser uno de los dos corredores de los Emiratos Árabes Unidos obligados a abandonar el Giro de Italia después de un gran accidente en carreteras mojadas durante la etapa 2, esta vez dejándolo con una fractura de codo y una conmoción cerebral.

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Tuvo más mala suerte en la Vuelta a Burgos, donde volvió a caerse, antes de que una enfermedad le obligara a abandonar la Vuelta a España. Sin embargo, se recuperó y cerró su temporada con el segundo puesto en el Chrono des Nations, detrás de un desenfrenado Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

“Estoy muy feliz de continuar con el equipo hasta 2029”, dijo Vine en un comunicado del equipo. “No podría imaginar una mejor opción, y estoy increíblemente agradecido por la confianza y el apoyo que me han mostrado aquí, tanto en los buenos momentos como en los más difíciles. Ese apoyo significa mucho para mí y es algo que realmente valoro de este equipo.

“Ya estoy preparando la temporada 2027 y no veo la hora de empezar. Todavía hay mucho que quiero lograr y estoy emocionado de seguir trabajando junto a algunos amigos genuinos y ver qué podemos lograr juntos en los próximos años”.

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