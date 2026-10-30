El australiano seguirá en el máximo equipo del ciclismo al menos las próximas tres temporadas


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Después de una temporada arruinada por la mala suerte y las lesiones, Jay Vine ha comprometido su futuro a largo plazo con el UAE Team Emirates-XRG, ampliando su contrato hasta el final de la temporada 2029.

Esto llevará el tiempo del campeón australiano de contrarreloj en el equipo emiratí a un total de siete temporadas, habiéndose unido en 2023. Desde entonces, se ha convertido en un contrarreloj de élite, un cazador de escapadas y un excelente gregario, contribuyendo a los éxitos de otros y al mismo tiempo capaz de aprovechar sus propias oportunidades.

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