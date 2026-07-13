El Tour de Francia tiene un nuevo héroe. Mientras Tadej Pogačar y su equipo UAE Team Emirates-XRG parecen tener el dominio absoluto en la carrera de la general una vez más, Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) se ha convertido en un héroe nacional gracias a atacar en las etapas llanas, ignorando el hecho de que tiene pocas posibilidades de victoria.
El bretón de 26 años atacó solo desde el cañón en la etapa 5 hasta Pau y volvió a atacar durante la etapa 7 hasta Burdeos, con Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) uniéndose a él al frente. Los dos nunca fueron dejados ir por el pelotón, pero animaron el largo y caluroso viaje hasta Burdeos.
Veistroffer recibió un segundo premio a la combatividad por su ataque y se codeó con Tadej Pogačar y su compatriota bretón Bernard Hinault en la zona del podio.
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Ahora ha dedicado 301 kilómetros al ataque después de poco más de 1.000 kilómetros de carrera en el Tour de este año. Según las estadísticas de carrera, ha dedicado más de 2.000 kilómetros al ataque en lo que va de 2026, más que Raúl García Pierna (Movistar) que ha estado al frente durante 1.710 kilómetros.
“Pour la beauté du sport et la beauté de l'effort”, Por el amor al deporte y la belleza del esfuerzo, Veistroffer publicó en Instagram después de su escapada en Burdeos, resumiendo su amor por el ataque y su filosofía para el Tour de Francia.
“Estoy enamorado de los kilómetros recorridos por Francia y de la magia del Tour. Gracias a todos esos locos. El camino por delante aún es largo”.
Hinault fue apodado “Le blaireau”, el tejón, porque a menudo atacaba con ira. A Veistroffer se le llama “Le Sanglier”, el jabalí, por su gran constitución y su agresividad natural. Es un baroudeur francés clásico, que llegó al ciclismo a través del triatlón y le encanta atacar. Sigue los pasos de otros baroudeurs del Tour de Francia, como Thomas De Gendt, Jacky Durand y Thomas Voeckler.
“Me siento muy afortunado de poder hacer esto en el Tour de Francia, la carrera más importante del mundo, es el sueño de todo ciclista”, dijo Veistroffer a la televisión francesa.
“El objetivo era volver a la escapada, sobre todo porque tenía una visita familiar”, reveló, entregando flores a su madre con su premio de combatividad después de la etapa.
“En el ciclismo, donde los líderes dominan y controlan todo al milímetro, se cierran muchas puertas. Pero siempre hay que seguir creyendo; lo que me hace feliz es el progreso, no el resultado en sí. Es la naturaleza de la escapada; hay que creer. Las posibilidades son todavía bastante escasas, pero si eres optimista…
“Me siento bien en este momento, así que podría aprovechar al máximo el hecho de estar al frente del Tour. Es la carrera ciclista más importante del mundo y es un gran placer poder hacerlo”.
“Es también una forma de respeto hacia los organizadores, el público y los patrocinadores. Una etapa sin una escapada sigue siendo bastante estúpida”.
Francia espera que Paul Seixas pueda luchar por la general, pero mientras espera las etapas de montaña decisivas, Francia anima a Veistroffer. Su número de seguidores en las redes sociales se ha disparado y, según L'EquipeLotto Intermarché ya ha ampliado su contrato.
El equipo estaba pasando apuros después de que Arnaud De Lie abandonara debido a una enfermedad, pero ha vuelto a ser el centro de atención, atrayendo más apoyo y admiración que muchos de sus rivales de mayor presupuesto.
“No entiendo por qué soy el único que ataca”, dijo Veistroffer.
“Hay corredores que nunca vemos en todo el día, a pesar de que tenemos una oportunidad increíble de participar en el Tour. Disfruté de mi día con la gente al borde de la carretera, en el medio de la nada, bajo un árbol con una pequeña barbacoa. Han estado esperando a la caravana y a los corredores durante horas. Miro a la derecha, a la izquierda, escucho los vítores, las banderas crean imágenes hermosas.