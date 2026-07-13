“Una etapa sin una escapada es bastante estúpida”, dice el ciclista bretón que ha sido un bálsamo muy necesario para superar la monotonía de la etapa.

El Tour de Francia tiene un nuevo héroe. Mientras Tadej Pogačar y su equipo UAE Team Emirates-XRG parecen tener el dominio absoluto en la carrera de la general una vez más, Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) se ha convertido en un héroe nacional gracias a atacar en las etapas llanas, ignorando el hecho de que tiene pocas posibilidades de victoria.

El bretón de 26 años atacó solo desde el cañón en la etapa 5 hasta Pau y volvió a atacar durante la etapa 7 hasta Burdeos, con Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) uniéndose a él al frente. Los dos nunca fueron dejados ir por el pelotón, pero animaron el largo y caluroso viaje hasta Burdeos.

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