“Una etapa sin una escapada es bastante estúpida”, dice el ciclista bretón que ha sido un bálsamo muy necesario para superar la monotonía de la etapa.

El Tour de Francia tiene un nuevo héroe. Mientras Tadej Pogačar y su equipo UAE Team Emirates-XRG parecen tener el dominio absoluto en la carrera de la general una vez más, Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) se ha convertido en un héroe nacional gracias a atacar en las etapas llanas, ignorando el hecho de que tiene pocas posibilidades de victoria.

El bretón de 26 años atacó solo desde el cañón en la etapa 5 hasta Pau y volvió a atacar durante la etapa 7 hasta Burdeos, con Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) uniéndose a él al frente. Los dos nunca fueron dejados ir por el pelotón, pero animaron el largo y caluroso viaje hasta Burdeos.

Veistroffer recibió un segundo premio a la combatividad por su ataque y se codeó con Tadej Pogačar y su compatriota bretón Bernard Hinault en la zona del podio.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Ahora ha dedicado 301 kilómetros al ataque después de poco más de 1.000 kilómetros de carrera en el Tour de este año. Según las estadísticas de carrera, ha dedicado más de 2.000 kilómetros al ataque en lo que va de 2026, más que Raúl García Pierna (Movistar) que ha estado al frente durante 1.710 kilómetros.

“Pour la beauté du sport et la beauté de l'effort”, Por el amor al deporte y la belleza del esfuerzo, Veistroffer publicó en Instagram después de su escapada en Burdeos, resumiendo su amor por el ataque y su filosofía para el Tour de Francia.

te puede gustar



“No entiendo por qué estaba solo, tenemos una oportunidad increíble de correr el Tour de Francia”: una palmada en la espalda de Pogačar mientras Baptiste Veistroffer salva el día



'Los muchachos ya me han preguntado dónde quiero atacar': la búsqueda del éxito en la escapada del Giro de Italia sigue viva en el joven belga inspirado por Van Aert y De Gendt



Dio la casualidad de que el Breakaway detiene al grupo en la novena etapa del Tour de Francia mientras el ex campeón mundial gana en Ussel

“Estoy enamorado de los kilómetros recorridos por Francia y de la magia del Tour. Gracias a todos esos locos. El camino por delante aún es largo”.

Hinault fue apodado “Le blaireau”, el tejón, porque a menudo atacaba con ira. A Veistroffer se le llama “Le Sanglier”, el jabalí, por su gran constitución y su agresividad natural. Es un baroudeur francés clásico, que llegó al ciclismo a través del triatlón y le encanta atacar. Sigue los pasos de otros baroudeurs del Tour de Francia, como Thomas De Gendt, Jacky Durand y Thomas Voeckler.

“Me siento muy afortunado de poder hacer esto en el Tour de Francia, la carrera más importante del mundo, es el sueño de todo ciclista”, dijo Veistroffer a la televisión francesa.

“El objetivo era volver a la escapada, sobre todo porque tenía una visita familiar”, reveló, entregando flores a su madre con su premio de combatividad después de la etapa.

“En el ciclismo, donde los líderes dominan y controlan todo al milímetro, se cierran muchas puertas. Pero siempre hay que seguir creyendo; lo que me hace feliz es el progreso, no el resultado en sí. Es la naturaleza de la escapada; hay que creer. Las posibilidades son todavía bastante escasas, pero si eres optimista…

Qué leer a continuación



Ben Healy es “el mejor corredor fugaz del mundo”, dice el jefe de EF, Vaughters, pero ¿podrá repetir el éxito del Tour de Francia después de una temporada de contratiempos?



Dio la casualidad de que otro sprint decidido decide la octava etapa del Tour de Francia 2026 después de que un corredor fugado fuera atrapado en los últimos 2 km



“Eso jugó a mi favor al final” – Cuanto más difícil se puso, más prosperó Mathieu van der Poel en la brutal escapada del Tour de Francia

“Me siento bien en este momento, así que podría aprovechar al máximo el hecho de estar al frente del Tour. Es la carrera ciclista más importante del mundo y es un gran placer poder hacerlo”.

“Es también una forma de respeto hacia los organizadores, el público y los patrocinadores. Una etapa sin una escapada sigue siendo bastante estúpida”.

Francia espera que Paul Seixas pueda luchar por la general, pero mientras espera las etapas de montaña decisivas, Francia anima a Veistroffer. Su número de seguidores en las redes sociales se ha disparado y, según L'EquipeLotto Intermarché ya ha ampliado su contrato.

El equipo estaba pasando apuros después de que Arnaud De Lie abandonara debido a una enfermedad, pero ha vuelto a ser el centro de atención, atrayendo más apoyo y admiración que muchos de sus rivales de mayor presupuesto.

“No entiendo por qué soy el único que ataca”, dijo Veistroffer.

“Hay corredores que nunca vemos en todo el día, a pesar de que tenemos una oportunidad increíble de participar en el Tour. Disfruté de mi día con la gente al borde de la carretera, en el medio de la nada, bajo un árbol con una pequeña barbacoa. Han estado esperando a la caravana y a los corredores durante horas. Miro a la derecha, a la izquierda, escucho los vítores, las banderas crean imágenes hermosas.

“Es increíble ser francés en el Tour de Francia”.