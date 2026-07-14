Una persona sufrió heridas críticas pero no mortales.

Un vehículo de prensa chocó el domingo contra una barrera durante la llegada del Tour de Francia a Ussel, en Corrèze, hiriendo a ocho espectadores, uno de ellos de gravedad, informó la prefectura.

Antes de la fuga, encabezada por el vencedor de etapa Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), llegó, hacia las 17.00 horas, el conductor de un coche del periódico L'Equipe “enfermó” a menos de 500 metros de la meta.

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