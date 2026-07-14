Un vehículo de prensa chocó el domingo contra una barrera durante la llegada del Tour de Francia a Ussel, en Corrèze, hiriendo a ocho espectadores, uno de ellos de gravedad, informó la prefectura.
Antes de la fuga, encabezada por el vencedor de etapa Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), llegó, hacia las 17.00 horas, el conductor de un coche del periódico L'Equipe “enfermó” a menos de 500 metros de la meta.
El vehículo chocó contra las barreras que bordean el recorrido y hirió a ocho espectadores que iban detrás, informó la prefectura de Corrèze. AFP.
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Uno de los heridos se encontraba el domingo en estado crítico, pero su vida no corría peligro, y las otras siete personas sufrieron heridas leves, añadió la misma fuente.
El vehículo todavía se podía ver junto a la recta de meta con las barreras colocadas nuevamente mientras la escapada pasaba a toda velocidad a 500 metros del final.
La fiscalía de Tulle ha abierto una investigación para determinar las circunstancias del accidente. El conductor no ha sido detenido, afirmó la fiscalía.
La novena etapa del Tour de Francia se vio acortada en 30 kilómetros debido a la ola de calor del domingo en Corrèze.
#TDF2026 / Une voiture acréditée de L'Équipe a percuté des barrières à moins de 500 m de l'arrivée de la 9e étape du Tour de France à Ussel. Huit personnes ont été blessées, dont deux hospitalisées. Una consulta abierta puede determinar las circunstancias del accidente. https://t.co/zywkWzwT7M pic.twitter.com/SPKDa1RUok13 de julio de 2026