Una persona sufrió heridas críticas pero no mortales.

Un vehículo de prensa chocó el domingo contra una barrera durante la llegada del Tour de Francia a Ussel, en Corrèze, hiriendo a ocho espectadores, uno de ellos de gravedad, informó la prefectura.

Antes de la fuga, encabezada por el vencedor de etapa Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), llegó, hacia las 17.00 horas, el conductor de un coche del periódico L'Equipe “enfermó” a menos de 500 metros de la meta.

El vehículo chocó contra las barreras que bordean el recorrido y hirió a ocho espectadores que iban detrás, informó la prefectura de Corrèze. AFP.

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Uno de los heridos se encontraba el domingo en estado crítico, pero su vida no corría peligro, y las otras siete personas sufrieron heridas leves, añadió la misma fuente.

El vehículo todavía se podía ver junto a la recta de meta con las barreras colocadas nuevamente mientras la escapada pasaba a toda velocidad a 500 metros del final.

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