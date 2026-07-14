Christian Prudhomme dice que cuando el director de carrera Gouvenou “se lo anunció a Pogačar antes, le dio las gracias”

El ganador de la octava etapa del Tour de Francia, Tim Merlier, celebró el acortamiento de la novena etapa del domingo hasta Ussel, después de que las advertencias de alerta roja por ola de calor en el departamento de Corrèze obligaran a los organizadores a recortar 30 kilómetros de la ruta prevista.

Se le preguntó a Merlier sobre los cambios pocos minutos después de que se anunciaran y el mensaje oficial de la ASO circulara por la sala de prensa, pero no se tomó tiempo para dudar cuando llegó a su opinión de que era una buena idea, y después de ocho días de carreras sofocantes, a menudo superando los 40°C, ¿se le puede culpar?

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