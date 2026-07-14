Christian Prudhomme dice que cuando el director de carrera Gouvenou “se lo anunció a Pogačar antes, le dio las gracias”

El ganador de la octava etapa del Tour de Francia, Tim Merlier, celebró el acortamiento de la novena etapa del domingo hasta Ussel, después de que las advertencias de alerta roja por ola de calor en el departamento de Corrèze obligaran a los organizadores a recortar 30 kilómetros de la ruta prevista.

Se le preguntó a Merlier sobre los cambios pocos minutos después de que se anunciaran y el mensaje oficial de la ASO circulara por la sala de prensa, pero no se tomó tiempo para dudar cuando llegó a su opinión de que era una buena idea, y después de ocho días de carreras sofocantes, a menudo superando los 40°C, ¿se le puede culpar?

Hasta la etapa del sábado, sólo la amenaza de incendios forestales había obligado a modificar la carrera, y se pidió a los espectadores que no asistieran a los últimos 40 kilómetros de la etapa 3, pero como la ola de calor seguía azotando a Francia y a los corredores, algo tenía que ceder.

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“Definitivamente, en mi opinión, no es una mala idea. Tal vez otros corredores de la general o de la escapada den otra idea porque ven una oportunidad para mañana, pero ahora estamos a una semana de carreras siempre por encima de los 35 grados”, dijo Merlier, agotado en algunos pasos después de su impresionante sprint de larga distancia en Bergerac.

“Definitivamente es una lucha tener agua helada y bebidas entre los autos. En las tres etapas de sprint, estuve ocupado con la carrera, pero los otros días estuve ocupado tomando suficientes bebidas y suficiente hielo para refrescarme porque hace mucho calor”.

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“Así que para mí es una buena idea acortar la etapa. Creo que no hay muchas otras cosas que puedan hacer. Pero sí, gracias a la organización, por intentar hacer algo”.

Según el director del Tour, Christian Prudhomme, el líder de la carrera, Tadej Pogačar, tuvo una reacción similar a Merlier cuando el director de carrera, Thierry Gouvenou, le informó después de la octava etapa.

“Es una etapa dura, la etapa de Corrèze. Los campeones están en carretera desde hace 10 días, con temperaturas considerables y muy altas, y el departamento está en alerta roja”, dijo Prudhomme a L'Equipe .

“Hemos decidido con el prefecto, de pleno acuerdo con las autoridades que nos permiten organizar el Tour de Francia, acortarlo. Lo cortaremos directamente y tendremos una etapa más corta.

“Esto no cambia el aspecto deportivo, porque es realmente notable y formidable. Sin embargo, será 30 kilómetros más corto. Cuando Thierry Gouvenou se lo anunció antes a Pogačar, le dio las gracias”.

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Prudhomme también explicó cómo se tomó la decisión el sábado por la noche, con varios cuerpos en juego en el camino hacia un resultado excepcional. También descartó la posibilidad de empezar las etapas antes, destacando que “despertar a los corredores a las 5 de la mañana es un poco complicado, incluso si ocurre para los controles de dopaje”.

“Es parte de los ajustes; somos organizadores responsables. Lo estamos haciendo con las autoridades, que están muy ocupadas con otras cosas”, dijo Prudhomme. “Hay reuniones, estamos en contacto constante en el centro de coordinación, entre los equipos de la prefectura y los del Tour.

“Es una petición conjunta, ahora que el departamento ha sido designado zona roja, decir: vamos a reducir la distancia de viaje en 30 kilómetros. Obviamente, esto es para los espectadores, porque eso es lo más importante. Creo que es de sentido común, y desde una perspectiva deportiva, no cambiará nada. Al contrario, podría incluso estar más lleno”.