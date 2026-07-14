El campeón del mundo dice: “Hasta ahora, es uno de los Tours más divertidos, excepto por el calor”

Después de una segunda etapa de sprint consecutiva sin ningún drama en la general en la final, Tadej Pogačar agradeció a los demás contendientes generales en el Tour de Francia por el respeto mostrado, a medida que más equipos siguen las tácticas de Visma-Lease a Bike de sentarse atrás para mantenerse a salvo.

Quedarse atrás para evitar el caos de los trenes de cabeza luchando por la posición es algo que Visma hizo con éxito en el Giro de Italia y ha seguido haciendo en el Tour para proteger a Jonas Vingegaard.

El equipo dijo abiertamente que esperaban que otros equipos los siguieran para maximizar la seguridad en los enfrentamientos, dijo el propio Vingegaard. Eurosport a principios de esta semana que “Intentaremos sentarnos un poco más atrás y mantenernos seguros allí. Espero que otros equipos de la general hagan lo mismo. Creo que hará que las carreras sean mucho más fáciles y seguras”.

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Según Pogačar, así es, con algún tipo de acuerdo alcanzado entre los principales equipos en la carrera por el maillot amarillo. Además de la ahora regla de zona segura de 5 km, donde todos obtendrán el mismo tiempo en un final llano incluso si se estrellan o sufren una mecánica, ha contribuido a la bienvenida falta de dramatismo general en la etapa de sprint.

“Hasta ahora todo bien, no me puedo quejar. La Gran Salida fue increíble con la contrarreloj del equipo de Barcelona, ​​luego algunos días difíciles en los que la general se asienta un poco. Creo que siempre es bueno, por lo que es menos caótico los primeros días”, dijo Pogačar el sábado, cuando se le pidió que resumiera los primeros ocho días de acción en el Tour de Francia 2026.

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“Hoy y ayer fueron días más fáciles, lo cual se agradeció mucho después de la dura etapa del Tourmalet y también de todos los días calurosos. También debo decir que la regla de los 5 km marca una gran diferencia en las etapas de velocidad porque ahora hay una especie de acuerdo en el que nos sentamos atrás, los corredores de la general, y mantenemos la calma y es mucho menos estresante”.

“Siempre habrá posibilidad de caídas, pero creo que lo hicimos bastante bien. Así que gracias a todos los contendientes de la general por este respeto. Hasta ahora, es uno de los Tours más divertidos, excepto por el calor”.

La novena etapa del domingo hasta Ussel ha sido acortada por el organizador, debido a la alerta roja por ola de calor en la zona desde Malemort hasta la meta, reducida de 185,5 km a 155,5 km. Pogačar habló antes de que se hiciera público este anuncio, pero ya se estaba preparando para otro día de calor sofocante, después de que las altas temperaturas se negaran a amainar desde la primera etapa.

“En la etapa de mañana no podemos esperar otra vez menos de 35 a 40°C, y también será un día difícil para la victoria de etapa”, dijo.

“Tenemos que estar preparados como equipo, y creo que lo estamos. Así que mantenemos el mismo lema: ir día a día, seguir enfriando el cuerpo y tratar de sobrevivir en cada etapa”.

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Si evita un accidente o incidente mañana, Pogačar cerrará la primera semana del Tour y su búsqueda de una quinta camiseta amarilla bien en el asiento del conductor, 2:42 por delante de su rival de toda la vida, Vingegaard, con el resto del campo a más de tres minutos de su mejor tiempo.

Cuando se le pidió que calificara a sus rivales más allá del danés, Pogačar no quiso calificar a jugadores como Paul Seixas, Remco Evenepoel, Juan Ayuso y Florian Lipowitz, pero ya está pensando en las próximas pruebas de montaña. El primero llegará el martes, el Día de la Bastilla, donde regresará a Le Lioran después de perder allí de manera dramática ante Vingegaard en 2024.

“Creo que es difícil elegir uno porque el segundo grupo en la etapa del Tourmalet son todos grandes contendientes por la victoria, y nunca se sabe quién encuentra las mejores piernas en algunas de las etapas más difíciles”, dijo.

“Así que es difícil de predecir, pero necesito estar atento a todo este grupo, a los 10 y 15 mejores corredores. Siempre es complicado, especialmente después de la primera semana; es realmente difícil de predecir, pero todos son corredores de clase, y seguramente veremos grandes batallas en las próximas etapas de montaña. Estoy deseando descubrir quién será el más difícil de igualar”.