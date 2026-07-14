El campeón del mundo dice: “Hasta ahora, es uno de los Tours más divertidos, excepto por el calor”

Después de una segunda etapa de sprint consecutiva sin ningún drama en la general en la final, Tadej Pogačar agradeció a los demás contendientes generales en el Tour de Francia por el respeto mostrado, a medida que más equipos siguen las tácticas de Visma-Lease a Bike de sentarse atrás para mantenerse a salvo.

Quedarse atrás para evitar el caos de los trenes de cabeza luchando por la posición es algo que Visma hizo con éxito en el Giro de Italia y ha seguido haciendo en el Tour para proteger a Jonas Vingegaard.

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