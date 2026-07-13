Philip Roodhooft dice que “la salida fue buena y Jasper no pudo rematarla una vez más” en Bergerac

A pesar de otra gran ventaja de Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen una vez más no pudo rematar la faena en la octava etapa del Tour de Francia, perdiendo el sprint final por “dudas”, según su equipo.

De cara a los últimos 400 metros en Bergerac, Philipsen estaba perfectamente posicionado al volante del holandés, pero cuando la carrera llegó detrás de él, el belga se vio abrumado y fue superado por Tim Merlier, Biniam Girmay y Olav Kooij.

Han sido una de las fuerzas más dominantes en los sprints del Tour durante casi cinco años consecutivos, pero la espera por su primera victoria en el 2026 tendrá que continuar. Philipsen no está funcionando a toda máquina y el equipo cree que la derrota en la séptima etapa del viernes en Burdeos también influyó.

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“La salida fue buena y Jasper no pudo rematar como ayer. Claramente, el sentimiento que esto genera es decepción para él, para nosotros y, por supuesto, para todo el equipo”, dijo el copropietario del equipo, Philip Roodhooft, en el autobús del equipo.

“Está claro que dudó después de no ganar ayer. Hubo algunas dudas al principio, y luego Merlier vino desde atrás con mucha velocidad. Cuando Jasper comenzó el sprint, ya era demasiado tarde para poder competir para luchar por la victoria”.

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Mientras Roodhooft se enfrentaba a los medios para explicar la derrota, su hermano Cristoph también hablaba a pocos metros de distancia, y Philipsen no estaba disponible para una entrevista debido a un control de dopaje. Al estilo típico belga, fueron honestos pero severos, sin perder la fe en su velocista, quien ha tenido comienzos lentos en el Tour en el pasado.

Cuando se le preguntó si su preparación en la primavera tuvo algo que ver con su evidente falta de velocidad máxima en este momento, Roodhooft dijo: “Es muy fácil buscar ese tipo de explicación ahora después de que no ganó dos veces, y luego la semana que viene, si gana, también esa teoría puede irse a la basura.

“Creo que es demasiado pronto para sacar conclusiones, y también el año anterior, Jasper trabajó para ser bueno en las Clásicas y luego fue muy fuerte en los sprints del Tour de Francia.

“No tenemos dudas sobre la preparación. No tenemos dudas sobre el potencial. Todos han visto que el equipo, en su conjunto, el líder, es lo suficientemente fuerte, más que lo suficientemente fuerte como para llevarlo a donde tiene que estar, y todavía estamos muy seguros de que al final conducirá a una victoria de etapa para Jasper”.

En 2022, Philipsen no ganó hasta la etapa 15 antes de duplicarse en los Campos Elíseos. Dos años más tarde, no se salió de la marca hasta la etapa 10, luego añadió dos más antes del final de la carrera. Philipsen ha ganado 10 etapas en el Tour a lo largo de su carrera y Alpecin aún no ha entrado en pánico.

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Philip Roodhooft vio lo positivo en la mejora de forma de Van der Poel. Habiendo comenzado la carrera diciendo que estaba lejos de su mejor nivel, el holandés ha demostrado en estas dos últimas salidas que las piernas y la agudeza llegan rápidamente. No se sorprenda al verlo en la escapada y disparando tan pronto como la etapa acortada por el calor de mañana hacia Ussel.

“Sería complicado si no hubiera una pista, si Mathieu no fuera bueno, entonces estaríamos más cerca del pánico, pero ahora vemos que el proceso está ahí”, dijo Roodhooft. ciclismonoticias.

“Jasper no ha podido terminarlo, eso también está claro, no estamos ciegos a eso, pero la confianza todavía está ahí y, por supuesto, ahora son dos veces seguidas que no gana, pero ya ha perdido muchos sprints en el Tour de Francia.

“Pero también ha ganado 10, por lo que todavía creemos que ganará en este Tour de Francia, y no vemos ninguna razón para dudarlo”.

Philipsen, Van der Poel y todo el tren de Alpecin probablemente tendrán su próxima oportunidad de corregir los errores de las etapas 7 y 8 en Nevers el miércoles. Sin embargo, se están quedando sin oportunidades rápidamente y será difícil derribar a Merlier del primer puesto con su confianza en su punto más alto.