Philip Roodhooft dice que “la salida fue buena y Jasper no pudo rematarla una vez más” en Bergerac

A pesar de otra gran ventaja de Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen una vez más no pudo rematar la faena en la octava etapa del Tour de Francia, perdiendo el sprint final por “dudas”, según su equipo.

De cara a los últimos 400 metros en Bergerac, Philipsen estaba perfectamente posicionado al volante del holandés, pero cuando la carrera llegó detrás de él, el belga se vio abrumado y fue superado por Tim Merlier, Biniam Girmay y Olav Kooij.

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