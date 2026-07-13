El piloto de NSN sigue a Merlier para ascender y ocupar el segundo lugar en la línea de meta en Bergerac

Biniam Girmay (NSN) se lanzó al rebufo de Tim Merlier cuando el belga superó a sus rivales en los últimos 500 metros del sprint en Bergerac, pero Girmay no pudo hacer más que seguirlo hasta la meta para hacerse con el segundo puesto en la octava etapa del Tour de Francia. Girmay admitió que el velocista de Soudal-QuickStep es el finalista más rápido del Tour 2026.

Girmay ascendió desde aproximadamente el décimo lugar cuando comenzó el sprint, terminando detrás de Merlier, con Olav Kooij (Decathlon CMS CGM) tercero y Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) cuarto después de ser abrumado por detrás.

Girmay chocó con un corredor de Uno-X Mobility, dañando su manillar, pero aún así impugnó el sprint sin miedo.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

“Hemos recorrido los últimos 500 metros muy rápido. Era el último momento y nadie frenó”, dijo Girmay. Eurosport de la última curva, la lucha por la posición y luego el sprint a 72 km/h hasta la meta.

“Un chico de Uno-X se me estrelló en el manillar. Por suerte lo salvé, pero perdí mucha velocidad. Eso me costó…”

te puede gustar



'Tenemos grandes sueños': Biniam Girmay culpa a Intermarché por la falta de éxito en 2025, pero apunta alto en los sprints del Tour de Francia de 2026



Baloise Belgium Tour: Biniam Girmay gana el primer partido en un sprint muy reñido



Tour de Francia: Tim Merlier logra victorias consecutivas en la octava etapa con un furioso sprint hacia Bergerac

Cuando se le preguntó si podría haber ganado la etapa, Girmay admitió que Merlier está en llamas.

“Si veo cómo corrí, es una locura, así que no sé si habría ganado. Merlier era fuerte, es rápido por el momento”, dijo el corredor eritreo.

El único consuelo de Girmay llegó en la lucha por el maillot de puntos verdes.

Obtuvo 50 puntos por su segundo puesto y ahora está a sólo 25 puntos de Mads Pedersen (Lidl-Trek), que lidera la competición de sprint con un total de 228 puntos. Las victorias de etapa de Merlier lo han llevado al segundo lugar con 213 puntos, y Girmay tiene 203 puntos.

Por ahora, Girmay no cuenta puntos; tiene otros objetivos. “Quiero ganar una etapa, esa es mi primera prioridad”, dijo tajantemente. “Quiero ganar una etapa y luego está el maillot verde”.