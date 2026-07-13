El piloto de NSN sigue a Merlier para ascender y ocupar el segundo lugar en la línea de meta en Bergerac

Biniam Girmay (NSN) se lanzó al rebufo de Tim Merlier cuando el belga superó a sus rivales en los últimos 500 metros del sprint en Bergerac, pero Girmay no pudo hacer más que seguirlo hasta la meta para hacerse con el segundo puesto en la octava etapa del Tour de Francia. Girmay admitió que el velocista de Soudal-QuickStep es el finalista más rápido del Tour 2026.

Girmay ascendió desde aproximadamente el décimo lugar cuando comenzó el sprint, terminando detrás de Merlier, con Olav Kooij (Decathlon CMS CGM) tercero y Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) cuarto después de ser abrumado por detrás.

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