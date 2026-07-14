Christian Prudhomme interviene en la cuestión de la regulación salarial en una entrevista con The Athletic y afirma que “es necesario reequilibrar” la distribución del talento en el pelotón.

Christian Prudhomme, director de carrera del Tour de Francia, se ha declarado a favor de un tope salarial para los equipos ciclistas profesionales con el fin de fomentar la “competencia real” en el pelotón.

En una amplia entrevista con Andy McGrath para El Atlético, Prudhomme revela su mandato de 20 años como director de carrera del Tour y la planificación del evento, pero también se le preguntó sobre cuestiones más amplias en el deporte, incluido un tope salarial.

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