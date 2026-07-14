Christian Prudhomme interviene en la cuestión de la regulación salarial en una entrevista con The Athletic y afirma que “es necesario reequilibrar” la distribución del talento en el pelotón.

Christian Prudhomme, director de carrera del Tour de Francia, se ha declarado a favor de un tope salarial para los equipos ciclistas profesionales con el fin de fomentar la “competencia real” en el pelotón.

En una amplia entrevista con Andy McGrath para El Atlético, Prudhomme revela su mandato de 20 años como director de carrera del Tour y la planificación del evento, pero también se le preguntó sobre cuestiones más amplias en el deporte, incluido un tope salarial.

Propuesto por muchos como una forma de regular el gasto en el pelotón y reducir la brecha entre los equipos más ricos y todos los demás, un tope salarial podría limitar los salarios que se pueden pagar a los corredores individuales, o la suma total que un equipo puede gastar en salarios.

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Los topes salariales se implementan en la NFL y de diversas formas en varias ligas deportivas norteamericanas, junto con el sistema de draft común. En Europa son menos comunes, pero se ven en deportes como el rugby. Se ha propuesto limitar los salarios, pero no se ha implementado ampliamente en el fútbol europeo, aunque las reglas del juego limpio financiero intentan regular el gasto de los clubes.

Entonces, si bien no sería algo nuevo en el deporte regular el gasto y los salarios de los equipos, sigue siendo bastante poco común en Europa, que sigue siendo el corazón del ciclismo. Pero una de las figuras más influyentes del deporte ha dicho que él y los organizadores del Tour, ASO, respaldarían ese límite para tratar de fomentar una competencia más igualitaria en carreras como el Tour.

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“Nosotros somos claramente favorables”, dijo Prudhomme a El Atlético. “Existe en el rugby francés. Actualmente hay conversaciones con la UCI, los corredores, los equipos y con nosotros”.

La liga francesa de rugby, la Top 14, impone un tope salarial total de 10,7 millones de euros que se gastará entre más de 30 jugadores, con cierto margen para ajustes en torno a las bonificaciones y el estatus internacional de ciertos jugadores.

En ciclismo, el presupuesto promedio de un equipo masculino WorldTour fue de alrededor de 33 millones de euros en 2025, aunque es difícil decir cuánto de eso se asigna a los salarios de los ciclistas. Se estima que Tadej Pogačar, el ciclista mejor pagado del pelotón, gana alrededor de 8 millones de euros al año del salario de su equipo, mientras que otros ciclistas masculinos importantes ganan entre 2 y 6 millones de euros al año.

La razón para limitar los salarios o regular el gasto de los equipos sería tratar de evitar que los equipos ultraricos acaparen efectivamente a todos los mejores corredores debido a su incomparable poder salarial. Esto puede tener un impacto negativo en la difusión del talento y dar lugar a un pequeño número de equipos dominantes, lo cual es una imagen familiar en el ciclismo en estos momentos.

“Por el momento, los tres o cuatro equipos más ricos se quedan con los mejores corredores jóvenes”, dijo Prudhomme. “Para que haya una verdadera competencia, los ciclistas más prometedores deben ir a numerosos equipos diferentes”.

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La cuestión de los presupuestos y los límites ya está surgiendo en el Tour de Francia de este año, donde el equipo más rico del pelotón, el UAE Team Emirates-XRG, ya ha conseguido tres victorias de etapa y ha puesto a Pogačar a la cabeza, algo que pueden hacer al tener un equipo que cuenta con múltiples podios en el Gran Tour, algo que muchos otros equipos no pueden permitirse.

“Tienen los medios para comprar a los mejores corredores cada año”, dijo Prudhomme cuando se le preguntó específicamente sobre los Emiratos Árabes Unidos. “Así que es necesario reequilibrar eso. Pero no puedo decir si se encontrará una solución en los próximos años”.

La solución es complicada, ya que los topes salariales tienen pros y contras, y se debe encontrar un equilibrio para garantizar que siga ingresando suficiente dinero al deporte, como señaló Prudhomme.

“Los empresarios privados en las empresas deben poder seguir invirtiendo”, afirmó. “Sin eso, es demasiado caro… es muy importante para el futuro del ciclismo”.

Otros argumentos en contra de los topes salariales incluyen el hecho de que los ciclistas y los equipos aún pueden encontrar una manera de eludirlos con patrocinios personales, y que efectivamente limitan la economía de libre mercado del pelotón, donde el éxito y la inversión a menudo se impulsan mutuamente.

Sin embargo, mientras continúa el debate en torno a Pogačar, su temprano control del Tour de Francia de este año y el nivel cada vez menor de suspenso en las carreras más importantes del calendario, las preguntas sobre cómo restablecer el equilibrio y recuperar parte de esa competencia solo crecerán, y los topes salariales parecerán ser una opción efectiva.

Con el respaldo de una de las personas más influyentes del deporte en Prudhomme, la idea bien podría pasar de ser una regulación hipotética a una regulación seriamente considerada.