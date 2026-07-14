La UCI avisa al corredor de NSN, pero evita el descenso en el sprint de alta velocidad de Bergerac

Los jueces de carrera advirtieron a Biniam Girmay por “intimidación durante el sprint”, pero Søren Wærenskjold de Uno-X Mobility pensó que el corredor de NSN debería haber sido relegado a los resultados de la etapa 8 en el Tour de Francia, diciendo que “montó como un completo idiota”.

Las imágenes de helicóptero del sprint mostraron cómo Girmay pareció apoyarse en Wærenskjold y forzarlo a abrirse mientras ambos doblaban la última curva. Ambos estaban varios puestos detrás de Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) y su compañero de equipo Jasper Philipsen, pero Girmay logró seguir a Tim Merlier (Soudal-QuickStep) cuando el belga remontó para ganar en Bergerac con un sprint largo y fuerte. Girmay se salió de su rueda cerca de la línea pero terminó segundo.

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