La UCI avisa al corredor de NSN, pero evita el descenso en el sprint de alta velocidad de Bergerac

Los jueces de carrera advirtieron a Biniam Girmay por “intimidación durante el sprint”, pero Søren Wærenskjold de Uno-X Mobility pensó que el corredor de NSN debería haber sido relegado a los resultados de la etapa 8 en el Tour de Francia, diciendo que “montó como un completo idiota”.

Las imágenes de helicóptero del sprint mostraron cómo Girmay pareció apoyarse en Wærenskjold y forzarlo a abrirse mientras ambos doblaban la última curva. Ambos estaban varios puestos detrás de Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) y su compañero de equipo Jasper Philipsen, pero Girmay logró seguir a Tim Merlier (Soudal-QuickStep) cuando el belga remontó para ganar en Bergerac con un sprint largo y fuerte. Girmay se salió de su rueda cerca de la línea pero terminó segundo.

Wærenskjold acabó 11º tras verse obligado a frenar en la curva para evitar chocar contra las barreras. No estaba feliz. “Él empujó como un loco. Me enoja mucho”, dijo Wærenskjold al canal de televisión noruego. TV2 más allá del final.

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“Me empujó durante toda la curva. Fue realmente irritante. Chocó conmigo varias veces y montó como un completo idiota.

“Estaba demasiado atrás y perdí impulso en la curva. Creo que es necesario revisar el incidente. Se comportó como un idiota durante todo el camino. Es desesperado pilotar y es totalmente inmerecido que termine delante de mí. Me molesta ese tipo de comportamiento. Esto fue demasiado”.

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Girmay había explicado su versión de los hechos al hablar de su sprint a Eurosport. “Hemos recorrido los últimos 500 metros muy rápido. Era el último momento y nadie frenó”, dijo Girmay. “Un chico de Uno-X se me estrelló en el manillar. Por suerte lo salvé, pero perdí mucha velocidad. Eso me costó…”

TV2 dijeron que hablaron con un comisario de la UCI que sugirió que se trataba de un incidente de velocidad, sin planes de castigar más a Girmay. Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) también recibió una advertencia por “intimidación durante el sprint”. Ambos quizás se arriesguen a una tarjeta amarilla o al descenso si repiten sus acciones.

El director del equipo Uno-X, Thor Hushovd, y sus directores deportivos revisaron el vídeo del sprint pero finalmente optaron por no realizar ningún tipo de protesta. “Puedo identificarme con esa situación, pero es parte del sprint”, dijo Hushovd, diez veces ganador de etapa del Tour de Francia. TV2. “Es bueno que Søren esté enojado porque demuestra que está en un buen lugar, tanto mental como físicamente”.

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