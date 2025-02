Peter Stetina va a la espalda en un zapatero extendido de Boulder

Mientras que más una 'aventura salvaje' que un verdadero evento de grava, el zapatero de rock BMC entregó una vez más para una duodécima edición en el centro de California, completa con “una ruta muy desafiante con características increíbles y únicas” que incluyen un pase a través de un bar de vaqueros.

Peter Stetina (Canyon) tomó la victoria en solitario masculino en la segunda edición del zapatero de 96 millas de Boulder, mientras que el piloto local de Bakersfield Denise Miller ganó la División de Mujeres. En el curso clásico de tope de rock, que llegó a cerca de 23 millas más cortas, Lance Haidet (especializada) y Ruth Holcomb (Santa Cruz HTSQD) ganó las categorías de hombres y mujeres, respectivamente.

Los eventos no son carreras serias, sin podios ni premios en dinero, sino que sirven como un indicador de aptitud a principios de temporada con una pizca de 'travesuras' para recordar a los participantes que el terreno de castigo tenía la intención de ser un 'patio de juegos', el énfasis en 'Play', según Haidet.

“Correr a través de Ethels Old Corral Saloon fue una sorpresa total para mí. De hecho, casi me perdí el turno de dirigirte al porche trasero. En el interior había música, fans de vítores, cerveza, (whisky) tomas y un montón de un montón de Corrientes apretados y retorcidos. My Bike Acerca de la aventura con el paisaje de montaña y hecho por el hombre, incluida una estatua de fibra de vidrio de 24 pies llamada 'Big Indian' marcó un giro agudo en el antiguo Corral Cafe de Ethel.

Describió secciones del curso que van desde enormes bermas, gritos, slalom singletrack y héroe Dirt. Las condiciones secas eran muy diferentes de cuando compitió hace dos años cuando terminó tercero, especialmente en la infame subida de “caminata” con menos de 10 millas por recorrer, la inclinación que recuerda al acantilado llamado 'garganta del peligro eterno' de la película La princesa novia.

“Este año presentó un nuevo corredor de paseos que se sintió más largo pero era un poco menos empinado. Traté de subir, pero solo lo logré unos cientos de pies. Había todo tipo de espectadores que animaban a los jinetes, y estábamos atrapando corredores Desde el Pebbler (ruta corta), por lo que fue genial tener algo de compañía mientras caminaba las piernas cansadas por la subida.

“El clima y las condiciones del curso estuvieron a nuestro favor este año. La tierra pegajosa fue súper rápida y tuvo una tracción interminable, lo que nos permitió aprovechar el patio de juegos de senderos”, dijo Haidet.

Para Holcomb, fue su primer evento de grava, después de haber comenzado como junior en carreras de bicicletas de montaña y pasar los últimos dos años con un equipo de Road de los Estados Unidos.

“Fue increíble por ahí. Me encantaron todas las secciones de una sola pista”, dijo My Bike. “Creo que el bar de vaqueros fue bastante increíble. Soy de Durango y hacemos una carrera en la que viajas por un bar allí, así que sentí que estaba corriendo un poco en casa. Creo que el zapatero saca a relucir algunos de los mejores gente.”

Al llegar a una victoria en Low Gap in the Grasshopper Adventure Series, Stetina obtuvo una victoria en The Cobbler por tercera vez en cuatro años y lo llamó “los días más divertidos que puedes tener en tu bicicleta”, o fuera de la bicicleta al tratar de Permanezca en posición vertical en la subida final. Haidet confirmó que muchos de los aficionados en esa subida “estaban maldeciendo el nombre de Sam Ames (Curso Mastermind)”.

Las tres rutas tuvieron comienzos de masa individuales desde los terrenos de picnic Pyles/Lake Ming cerca del río Kern en el este de Bakersfield. El viernes abrió con carreras de barriles para bicicletas durante la cena de pasta, y los paseos del sábado por la mañana comenzaron en olas.

La ruta de la roca de 96 millas incluyó 12,600 pies de escalada, mientras que el zapatero de roca llegó a 75 millas con 9,200 pies de ganancia de elevación. Los organizadores ofrecieron estaciones de ayuda y marcas de cursos para los viajes, con la Guía de tecnología que enfatizó “Marcas de cursos sobre el GPS de la regla”, manteniendo énfasis en la seguridad y la singularidad.