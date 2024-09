El esloveno dice que su forma está volviendo a la normalidad después del 'desastre' en el Tour de Francia

Matej Mohorič, dos veces campeón del mundo masculino sub-23 en ruta hace poco más de una década, volvió a la cima en 2023 como el mejor ciclista de élite masculino en el Campeonato Mundial de Gravel UCI. Antes de defender su maillot arcoíris, que rara vez ha exhibido debido a su apretada agenda en el WorldTour con el Bahrain-Victorious, lucirá los galones en la carrera de grava de Sea Otter Europe en Girona este sábado.

El ciclista de 29 años también representará a Eslovenia para apoyar a su compañero de equipo Tadej Pogačar en el Campeonato Mundial de Ruta UCI en Suiza el 29 de septiembre antes de embarcarse en otra conquista en grava, esta vez en Lovaina, Bélgica, el 6 de octubre para el Campeonato Mundial de Gravel UCI 2024.

Recientemente compitió por tercer año consecutivo en el par de carreras UCI canadienses en Montreal y Quebec y dijo Noticias de ciclismo que estaba preparado para “dos buenas carreras” en campeonatos mundiales consecutivos.

“Espero terminar la temporada en lo más alto con el resto de mis carreras, la carrera de tierra en Girona y luego los dos Campeonatos del Mundo de carretera y tierra. He corrido todos los fines de semana desde el Tour, así que es algo con lo que me siento cómodo. Sé que puedo hacerlo, sé qué hacer durante la semana, luego estar listo para el domingo y sí, espero hacer dos buenas carreras”, dijo Mohorič. Noticias de ciclismo sobre su deseo de ganar un segundo título de grava.

“Estoy muy entusiasmado (por el Campeonato Mundial de Gravel). Me gusta competir en grava. Es un poco diferente a correr en la carretera, es un poco más difícil. Pero al mismo tiempo, también es más divertido porque la naturaleza misma de correr en grava, el aspecto técnico, hace que el tiempo pase más rápido”.

Esta temporada, Mohorič participó en su duodécima Gran Vuelta y se unió al club de corredores que han ganado etapas en las tres pruebas, ganando el año pasado su tercera etapa del Tour de Francia en un día montañoso en los Altos Alpes. Pero el Tour de este año no fue fructífero, ni siquiera en la etapa 9 en Troyes con nueve sectores de grava en el recorrido. Salió de allí con solo dos etapas en las que terminó entre los 60 primeros. Tanto en el Tour de Polonia como en el Renewi Tour se recuperó con puestos entre los 10 primeros en ambas clasificaciones generales.

“Creo que mi forma ha ido volviendo a la normalidad después del desastre del Tour, en el que no me sentía bien ni cerca de mi nivel habitual. Estuve bien en Polonia, pero todavía no me he recuperado del todo del cansancio del Tour. Luego estuve mejor en Renewi, no terminé con un buen resultado, pero aun así, estaba en la pelea”, admitió.

Su participación en junio en Unbound Gravel fue otra decepción, ya que rompió la llanta de una rueda y registró un DNF en su primera participación allí. Estaba ansioso por participar en la carrera de grava de 107,2 km en Sea Otter Europe, parte de la Trek UCI Gravel World Series, ya que podría ser su último día con el maillot arcoíris.

“Me gustó el ambiente del evento, como en general en gravel, todos los corredores de las categorías de edad comienzan justo después del grupo de élite y conocimos a muchos, muchos fanáticos allí. Nos divertimos mucho. No es el horario perfecto para ello porque estás en medio de los entrenamientos para el Tour de Francia. Así que no es súper compatible con la temporada de ruta, pero definitivamente es algo diferente y agradable, lo disfruté.

“Básicamente, el recorrido era mucho más complicado de lo que esperábamos, por lo que no llegamos completamente preparados con nuestro equipo”, dijo sobre el problema mecánico que lo obligó a retirarse en la segunda parada de descanso.

“Pude evitar que mi bicicleta sufriera daños durante bastante tiempo, pero justo antes de llegar a la mitad del recorrido, no choqué contra una piedra, sino contra una piedra que el ciclista que iba a mi lado pasó por encima y se catapultó, o se disparó, directamente contra mi rueda y rompió no solo el neumático, sino la propia rueda. Así que mi carrera estaba prácticamente acabada para entonces”.

¿Volvería a Emporia, Kansas? Mohorič se rió mientras pensaba qué decir.

“Creo que, probablemente, a nivel físico podría estar en la final con los mejores corredores que hay allí. Pero nunca se sabe hasta que estás allí. Además, nunca he hecho una carrera tan larga, así que no sé qué pasa con mi cuerpo después de siete horas, porque nunca he pasado más de siete horas sobre el sillín.

“Es fácil ser inteligente y hablar con insistencia sobre lo bueno que podrías ser en una carrera, pero si nunca has participado en una carrera tan larga, no puedes saberlo realmente”.

Estaba seguro de que necesitaba “mantenerse alejado de los problemas y de los problemas mecánicos” para ganar un segundo campeonato mundial en la nueva disciplina todoterreno, y señaló que el nuevo recorrido estaba configurado como una ruta de Clásicas de primavera.

“No he mirado en detalle, pero me dijeron que también es un buen recorrido, no tan duro como el de Italia. Es básicamente como una gran Clásica de un día. No hay muchas diferencias entre una carrera de grava y una Clásica WorldTour dura de un día.

“El Campeonato Mundial (2023) fue muy duro y bastante intenso en la final, con subidas largas. En realidad, no creo que (el recorrido de 2024) me vaya muy bien, pero ya veremos”, dijo Mohorič entre risas cuando se le preguntó si el perfil de potencia de este año podría ser una ventaja.

“Depende, creo que en gravel también hay que ser suave sobre la bici y yo no tengo tanta experiencia, para ser sincero”.