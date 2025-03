“Ayer fue un gran día para nosotros, hoy no tan bueno”, dice Jayco-Alula DS Hayman después de que O'Connor cae al 20º en general en la etapa 4

Ben O'Connor comenzó la etapa 4 del miércoles de París-Nice bien ubicada en la cuarta en general y con un estado de ánimo positivo después de un segundo impresionante para Jayco-Alula en la contrarreloj del equipo, sin embargo, la lluvia helada que causó una pausa en la carrera también puede haber vertido agua fría sobre las esperanzas de GC del Australia en la carrera de ocho etapas.

O'Connor cruzó la línea de meta en la cima de La Loge des Gardes en el puesto número 27, 2:10 en el ganador de la etapa 4 João Almeida (EAU EAU Equip Emirates). Ese resultado lo envió cayendo por la clasificación general 16 puntos al 20, y ahora está sentado a las 2:30 con el nuevo líder de la carrera, Jonas Vingegaard (Visma-Lrease, una bicicleta), que fue segundo a Almeida en el escenario.

“Ayer fue un gran día para nosotros, hoy no tan bueno”, dijo el director deportivo Matthew Hayman en una publicación de redes sociales de Jayco Alula. “Pero todavía hay muchas carreras aquí y los muchachos van bien.

“Fue bastante desafortunado, pero no hemos terminado con este París-Nice”.

O'Connor se había dirigido a la etapa del miércoles feliz con su posición en el general, solo 21 segundos detrás del primer puesto, y alentado por la contrarreloj del equipo.

“Presentamos una gran actuación como equipo, pero personalmente sentí que tenía el control de mi carrera dentro de ese TTT, así que fue una buena señal”, dijo O'Connor antes del inicio en una entrevista presentada por Jayco-Alula. “Si puedo dejar eso entonces hoy (estoy) pensando que puedo hacer un buen viaje”.

Eso, sin embargo, fue antes de que el escenario se pusiera al revés después de que cayeran fuertes lluvias, el granizo y el aguanieve y con el riesgo de seguridad de descender en las carreteras heladas y la carrera se detuvo y neutralizó durante un tiempo a los 46 km.

“Nos llamamos la atención con una granizo bastante pesada y una ducha de hielo allí en el medio del escenario”, dijo Hayman. “Salió de la nada. Realmente sin saber lo que iba a pasar, el grupo estaba atrapado en el costado de la montaña … se enfrió mucho durante ese período “.

Después de la pausa y la mayor confusión sobre las paradas continuas y comienza la carrera comenzó nuevamente a 29 km para ir, pero el peaje en el que el clima, la incertidumbre y el frío se habían tomado el frío extremo fue claro. Los jinetes húmedos lucharon por tratar de calentarse y ponerse en marcha mientras Steff Cras (TotalEnergies) incluso tuvo que retirarse debido a la hipotermia.

Eso hizo un escenario impredecible cuando la carrera explotó en las subidas finales, la categoría 2 Côte de la Chabanne con 13 km y la categoría 1 de siete kilómetros de largo La Loge des Gardes que entregó el final de la cumbre. Varios ciclistas que normalmente se esperarían que funcionen bien, ya que el camino apareció rápidamente se alejaron, ya que las circunstancias significaban que el cuerpo no reaccionaba como normalmente lo haría.

No había señales de O'Connor en el fragmento principal del grupo que disputaría los lugares del podio cuando la carrera ingresó a los últimos cinco kilómetros y no estaba solo para arrojar un tiempo considerable con otros entre los aspirantes GC, incluido Neilson Powless (EF Education-Easypost)) que abandonaron 2:16 y Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) Who Shed 1:56.

Jayco-Alula no lanzó ningún comentario de O'Connor después del escenario, pero la decepción no pudo haber sido clara cuando cruzó la línea 2:10 con una batida de la cabeza.