“No soy del tipo velocista fuera de la bicicleta”, dice el ganador de la doble etapa

La segunda etapa del domingo del Tour de France Femmes siempre pareció la más probable de los nueve días de la carrera para concluir con un sprint masivo. En ese sentido, no hubo sorpresas en la orilla del lago de Ginebra, y tampoco hubo sorpresas sobre quién cruzó la línea primero.

La etapa de 148 kilómetros fue sede de la séptima victoria de etapa de Lorena Wiebes en el Tour, ampliando aún más un récord que extendió en Lausana el sábado.

La holandesa, claramente la mejor velocista del mundo, se lanzó muy por delante de Elisa Balsamo y Marianne Vos cuando faltaban casi 300 metros para correr y pronto tuvo las manos en alto, celebrando la victoria número 133 de su carrera.

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Wiebes no es exactamente una figura de Jekyll y Hyde, pero en la bicicleta es una máquina ganadora implacable, toda instinto asesino y crueldad. Esa personalidad contrasta marcadamente con la mujer de modales apacibles y de voz suave cuando está lejos de su S-Works Tarmac SL9.

“Es una auténtica asesina. Creo que es adicta a ganar”, así la describió el director deportivo de SD Worx-Protime, Danny Stam. ciclismonoticias después de la etapa.

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Poco después, en la rueda de prensa posterior al escenario, Wiebes explicó, por así decirlo, su “doble personalidad”.

“Sobre todo cuando era niña, era bastante tímida, por lo que no soy del tipo velocista fuera de la bicicleta”, dijo.

“Tal vez con otras cosas, como si quiero algo, directamente hago cosas impulsivas. Pero creo que realmente en una final apago algo y me concentro mucho en este sprint. Es como si el instinto asesino estuviera surgiendo”.

La victoria deja a Wiebes con 14 segundos de ventaja con el maillot amarillo, y otra victoria mientras el Tour cruza la frontera hacia Francia en la etapa 3 no está fuera de discusión.

“Es un día largo y duro, así que veremos cómo están las piernas y cómo nos sentimos”, dijo su compañera Elena Cecchini. ciclismonoticiassin descartar otra victoria de etapa el lunes.

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El desafío probablemente será mayor que durante el primer fin de semana del Tour (incluso si su cuesta arriba victoria en la etapa 1 fue una hazaña tremendamente impresionante), especialmente considerando que los equipos rivales parecen cada vez más reacios a contribuir a perseguir las escapadas sólo para que Wiebes los venza.

“Es un día en el que sería muy difícil de controlar. Así que creo que estamos contentos con lo que tenemos y veremos cómo se desarrolla mañana”, dijo Cecchini.

“Haremos todo lo posible para sobrevivir a la escalada. No será fácil, pero tal vez”.

SD Worx-Protime se encontró en ese escenario en la etapa 2, donde Lidl-Trek lanzó varios ataques desde el frente en un intento de desgastarlos a ellos y a Wiebes.

Al final, el ataque de 39 km de Riejanne Markus solo se recuperó una vez que SD Worx comprometió a todos, incluso a la contendiente general Anna van der Breggen, a trabajar en el frente, mientras que Liv-Jayco-AlUla también prepararon un último tren de salida.

“Decidí que ella estaba ayudando a perseguir. Para mí también era mejor no verla persiguiendo, pero estoy feliz de que lo hiciera y eso también demuestra qué clase de compañera de equipo es Anna”, dijo Wiebes sobre Van der Breggen, mientras que Stam dijo WielerFlits que el equipo tuvo que “hacer todo lo posible” para conseguir la segunda victoria.

“Estuve indeciso hasta 800 metros de la meta. Si Riejanne se escapa y se mantiene 30 segundos por delante, hay que hacer todo lo posible”, dijo.

“En un momento nos dimos cuenta de que era casi imposible, así que dijimos que todos tenían que involucrarse y que Lorena tendría que valerse por sí misma”.

Con un comienzo perfecto del Tour, SD Worx ahora puede calificar su carrera como un éxito, concluyó Cecchini, aunque Van der Breggen y Lotte Kopecky tendrán ambiciones en las colinas y montañas del futuro.

“Digamos que hasta ahora todo ha ido bien y sí, tenemos suerte de tener a Lorena”, afirmó el italiano.

“Va a ser un Tour súper duro. Sabíamos que estas dos etapas eran más realistas para nosotros. Por supuesto, ahora tenemos un poco el objetivo de ver hasta dónde puede llegar Anna en la general, pero sin ningún estrés”.

“Creo que para un equipo vestir el maillot amarillo durante dos de las nueve etapas es un buen resultado”.