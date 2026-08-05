“No soy del tipo velocista fuera de la bicicleta”, dice el ganador de la doble etapa

La segunda etapa del domingo del Tour de France Femmes siempre pareció la más probable de los nueve días de la carrera para concluir con un sprint masivo. En ese sentido, no hubo sorpresas en la orilla del lago de Ginebra, y tampoco hubo sorpresas sobre quién cruzó la línea primero.

La etapa de 148 kilómetros fue sede de la séptima victoria de etapa de Lorena Wiebes en el Tour, ampliando aún más un récord que extendió en Lausana el sábado.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí:


GINEBRA, SUIZA - 2 DE AGOSTO: La ganadora de la etapa Lorena Wiebes de Holanda y el equipo SD Worx - Protime - Maillot amarillo de líder y Mischa Bredewold de Holanda reaccionan después del 5to Tour de France Femmes 2026, Etapa 2, una etapa de 147,9 km desde Aigle a Ginebra / #UCIWWT / el 2 de agosto de 2026 en Ginebra, Suiza. (Foto de Tim de Waele/Getty Images)