Siempre se esperó que la carrera australiana fuera reñida, pero dos corredores llegan a la etapa final sin espacio y con la línea muy cerca

La etapa final de la carrera inaugural del WorldTour, el Tour Down Under, ha llegado y, como se esperaba, los márgenes son estrechos. Sin embargo, algo que quizás no era tan esperado son los pilotos que ocupan los primeros puestos y lo estrechas que son las diferencias.

Los dos primeros corredores, Stephen Williams (Israel-Premier Tech) y el ganador de la etapa Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL) están, de hecho, en exactamente el mismo tiempo después de la penúltima etapa fundamental que finalizó en la cima de Willunga Hill, que llegó después de cuatro etapas que eran en gran parte para los velocistas.

Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers) es el siguiente en la general a cinco segundos de distancia, junto con el ganador de la etapa 2 Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), que es cuarto. Luego, a 13 segundos, están Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep), Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike) y Simon Yates.

La única oportunidad que queda de separar y reorganizar esos márgenes antes del final de la carrera WorldTour de seis etapas llega el domingo, con la etapa de 128,2 km que termina en la cima del Monte Lofty, un ascenso de 1,3 km con una pendiente promedio de 7,3. % y un máximo del 13,3%.

“Será una etapa difícil, será difícil de controlar”, dijo el actual líder de la carrera, Williams. “Todo el mundo sigue muy cerca de la cima en la general. Los cinco o seis mejores muchachos están a unos pocos segundos, así que espero un día bastante estresante, pero los muchachos aquí (Israel-Premier Tech) tienen tanta experiencia y clase que no me preocupa en absoluto que haremos nuestro mejor esfuerzo. Darlo todo e intentar salir adelante”.

Williams reclamó la camiseta según las posiciones en las etapas, pero mientras el joven de 27 años y su equipo harán todo lo posible para conservarla, otros están igualmente decididos a quitársela.

El año pasado, la etapa que finalizaba en Mount Lofty generó pequeñas diferencias de tiempo, con los 18 mejores corredores a 9 segundos, y eso fue con un ascenso más de los que habrá este año. El pelotón pasará por Mount Lofty dos veces este año antes de realizar una carrera más hasta la cima para decidir el ganador final en la cima de la ascensión de 1,3 km con una pendiente media del 7,3% y una máxima del 13,3%.

La amenaza más obvia para Williams es Onlyy, que está empatado en el tiempo. Todo lo que necesita es un segundo aquí o allá, tal vez logrando uno de los sprints de bonificación intermedios, que vienen con tiempo de bonificación, tomando una pequeña brecha o tal vez podría lograrlo agregando otro podio a su hoja de resultados del Tour Down Under como los tres primeros. Los lugares en el escenario también vienen con una bonificación de tiempo.

Los puntos de sprint intermedios están en juego en Mylor a 56,1 km y Uraidla a 79,9 km desde la salida, ofreciendo bonificaciones de tiempo de 3, 2 y 1 segundo y, además, hay oportunidades al final de la etapa.

“Hay bonificaciones en la línea de meta de mañana”, dijo el director deportivo de Onley, Luke Roberts. “Queremos competir por ellas y competir por la victoria general”.

Se ofrecen diez segundos para el primer corredor en cruzar la línea, 6 para el segundo y 4 segundos para el tercero.

Definitivamente no ha terminado la carrera, ya que si bien al inicio de la etapa del sábado, ciertamente había una sensación de que Willunga era el día en que se lograrían mayores diferencias, se anticipaba que la etapa 6 sería una etapa de ajuste.

Hay muchas amenazas alineándose para tratar de arrebatar los puestos en la cima de la tabla de resultados a los corredores británicos, desde el ex líder Del Toro, hasta un grupo decidido de Jayco-AlUla que carecía de la fuerza extra de escalada ofrecida por Luke Plapp después de su retirada tras una caída en la etapa 3. Aún así, el equipo australiano no está de ninguna manera falto de personal como resultado, con Chris Harper ejerciendo presión el sábado antes de que Yates tomara el control.

El ganador de la etapa Mount Lofty en 2023, Yates, se encuentra actualmente a 13 segundos de la general y es uno de los favoritos antes de la carrera, y como el subcampeón del año pasado no es un corredor al que nadie quiera quitarle el ojo. apunta a los primeros puestos que ocupan actualmente Onley y Williams

“Obviamente aquí también tienen un equipo fuerte, por lo que será difícil remontar esa situación, pero gané una etapa el año pasado. No veo por qué no podemos intentarlo de nuevo”, dijo Simon Yates. “Expóngalo y vea qué podemos hacer”.