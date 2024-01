La nueva bicicleta aerodinámica de Simon Clarke del Tour Down Under

La semana pasada, el escalador estrella de Israel Premier-Tech, Simon Clarke, presentó una nueva bicicleta aerodinámica Factor Ostro, aún inédita, en el Campeonato Nacional Australiano de Carreras en Ruta.

Gracias a una publicación en las redes sociales de su proveedor local de encerado de cadenas de todas las personas, ya pudimos ver razonablemente bien el nuevo modelo, lo que nos permitió hacer algunas suposiciones sobre las intenciones de la nueva bicicleta, pero quedaban algunas preguntas. cuestiones sin respuesta, como la sujeción de la tija del sillín, la forma del tubo de dirección y más.

Afortunadamente, esas preguntas y más están a punto de ser respondidas, porque tenemos una galería detallada y completa de la nueva bicicleta preparada.

Con la temporada WorldTour a punto de comenzar con el Tour Down Under, ciclismonoticias tiene los ojos puestos en el suelo en Adelaide, y mientras los mecánicos ajustan las bicicletas y los ciclistas afinan sus piernas, nos acercamos al nuevo Factor Ostro para verlo correctamente.

Naturalmente, se ofrecen muchas optimizaciones aerodinámicas, pero al igual que otras motos lanzadas en los últimos meses, la mayoría de ellas se centran en la parte delantera, mientras que la parte trasera de la moto parece estar un poco más centrada en mantener el peso bajo. Pero eso no es todo; También hemos visto una cámara oculta, que explicaremos cuando lleguemos allí.

Comenzando desde adelante, lo obvio a tener en cuenta es que, como la mayoría de las bicicletas de carrera hoy en día, no se ven cables en la cabina. La barra/potencia en sí parece sin cambios con respecto a la cabina VAM que se encuentra en el Ostro saliente, con tapas que son más profundas (y por lo tanto, más aerodinámicas) que la versión integrada de manera similar en el Ostro. O2 VAM.

La otra cosa a destacar es la forma de reloj de arena fuertemente esculpida del tubo de dirección, que es seguro asumir que es un poco más rápido aerodinámicamente, dada la reducción en el área de la superficie frontal.

Dado que el perfil lateral de la bicicleta muestra cuán profundo es el tubo de dirección, está claro que se trata de una bicicleta que busca ganancias aerodinámicas. Eso no es exactamente una sorpresa dado que la Ostro ha sido durante mucho tiempo la máquina más aerodinámica de Factor, mientras que la O2 Vam busca ahorrar peso, pero Factor no tiene intenciones de seguir el enfoque Specialized Tarmac/Venge de combinar las dos bicicletas de carrera en una.

El logotipo de Factor en el tubo de dirección ha sido reemplazado por una marca denominativa vertical “Factor”. No está claro si esto continuará en las bicicletas orientadas al consumidor o si es solo una opción de trabajo de pintura profesional.

El marco no es lo único nuevo. Estas ruedas de la filial de componentes de Factor, Black Inc, tampoco se han lanzado todavía. El gráfico 48/58 nos dice que tienen 48 mm de profundidad en la parte delantera y 58 mm en la parte trasera.

No todas las marcas utilizan profundidades desiguales como esta, pero es un enfoque que ha ido y venido a lo largo de los años. La idea es que la rueda delantera menos profunda sea más estable con viento cruzado, mientras que la rueda trasera sea más profunda para un mayor beneficio aerodinámico.

Su ancho es incierto, pero dado que las ruedas livianas 28/33 de Factor tienen 23 mm de ancho internamente, esperamos ver al menos eso aquí. Esas ruedas también llevaban rodamientos CeramicSpeed, por lo que probablemente eso también esté aquí.

Aquí hay un ángulo más amplio de esas ruedas. El gran gráfico de Black Inc generó algunas críticas de los comentaristas sobre nuestra historia reciente sobre la cubierta para romper bicicletas, pero a algunos les encantará.

Observe también las profundas patas de la horquilla, que afirman aún más que la parte delantera de esta bicicleta tiene que ver con la aerodinámica.

Se desconoce la holgura exacta de los neumáticos y lamentablemente no teníamos ninguna forma de medirla aquí. Dicho esto, una prueba ocular y algunas suposiciones aproximadas nos llevan a creer que el espacio libre será de 32 mm. Estos neumáticos Continental GP5000 S TR, que creemos que eran de 28 mm, se hincharon bastante en las ruedas nuevas y había una buena cantidad de espacio para ensancharse. Dudamos que Factor sea más ancho que el espacio libre de 32 mm que obtienes en el O2 VAM, pero después de haberlo observado, nos sorprendería que fuera menos que eso.

La forma en que la horquilla se integra con el tubo de dirección es ordenada, con un ligero ensanchamiento hacia afuera a medida que se amolda al tubo diagonal. A diferencia de algunos cuadros, no hay un corte en el tubo diagonal para la rueda delantera.

Sin embargo, hay un corte para la rueda trasera en la parte posterior del tubo del sillín que, como señaló mi colega Will en nuestra historia original, sugiere un posible cambio en la geometría, tal vez incluso una distancia entre ejes más corta.

También se ven en esta imagen los portabidones de Clarke, el Elite Leggero Carbon de 17 gramos por pieza. También parece que sólo hay dos tornillos para el portabidón en el tubo diagonal, mientras que algunas marcas optan por un tercero para dar a los ciclistas la opción de una posición más alta y accesible o una posición más baja y aerodinámica.

Según el O2 Vam, Factor tiene rodamientos CeramicSpeed ​​integrados en todas partes, como lo demuestra aquí el anillo de precarga azul en el pedalier.

Esta imagen muestra el eslogan de Factor, “Never Status Quo”, en el tubo diagonal, pero también resalta la forma de la parte posterior del tubo de dirección. Hay un evidente escuadramiento en la parte posterior del perfil del tubo, pero no es tan pronunciado como el O2 Vam.

Una de las grandes preguntas que quedaron sin respuesta sobre la apariencia original de la bicicleta fue la abrazadera de la tija del sillín y cómo funcionaría. El Ostro saliente utilizó una abrazadera de cuña a la que se accedía desde un corte triangular entre el tubo superior y el tubo del sillín. Mientras tanto, el O2 Vam iba con un mástil de asiento y un tope, con una abrazadera suelta que se asentaba en un hueco entre los dos.

El nuevo Ostro parece situarse en algún punto intermedio entre ambos enfoques. Utiliza una tija de sillín estándar (aunque en forma de D y probablemente patentada), pero el corte triangular desapareció. No se nos permitió desarmarla para ver el interior, pero creemos que la nueva abrazadera utiliza una cuña de expansión similar a la del O2 Vam, que se inserta detrás de la tija del sillín y se accede a ella mediante dos pernos hexagonales a través de los orificios en el marco.

A pesar del tubo de dirección súper profundo y la evidente atención aerodinámica en la parte delantera, la tija del sillín en sí parece un poco más plana que la del Ostro saliente.

Este enfoque de aerodinámica en la parte delantera y ligereza en la parte trasera se está volviendo cada vez más común entre las bicicletas de primer nivel. La idea es que los cambios aerodinámicos en la parte delantera de la bicicleta, que llegan al aire limpio, marcan una diferencia mucho mayor en el rendimiento aerodinámico general de una bicicleta en comparación con los cambios aerodinámicos en la parte trasera de la bicicleta, que normalmente solo interactúan con averías o aire turbulento.

Si bien los tubos más profundos (o tijas de sillín) en la parte trasera de la bicicleta seguirían siendo un poco más rápidos que los tubos menos profundos, los fabricantes prefieren aceptar la pequeña penalización aerodinámica en lugar de buscar otros beneficios, como una mejor calidad de marcha y un peso reducido.

En esa cámara oculta mencionada anteriormente…

Según el mecánico de Israel Premier-Tech, esto es para la batería.

Después de una reflexión interna momentánea, nos damos cuenta de que estaban hablando de la batería del grupo Shimano Dura-Ace Di2 y no de una admisión de dopaje del motor. ¡Uf!

No pudimos ver el interior, pero parece un lugar sensato para colocarlo, dado el centro de gravedad ligeramente más bajo que proporcionará en comparación con pegarlo a la parte inferior de la tija del sillín (como lo hacen muchas marcas). El mismo sistema es evidente en el nuevo Cannondale SuperSix Evo.

Un último punto sobre la moto de Clarke para la temporada 2024. Su equipo Israel Premier-Tech ha utilizado durante mucho tiempo el grupo Dura-Ace de Shimano. En particular, se ven obligados a pagar por ello, en lugar de obtenerlo a través de un acuerdo de patrocinio, pero hay muchas posibilidades de que Factor pague esa factura.

De todos modos, el juego de platos y el medidor de potencia no son de Shimano, sino de FSA, y el medidor de potencia proviene directamente de Power2Max. Listo para el criterio del Down Under Classic el sábado por la noche, el australiano tiene un plato de 55T en su lugar.