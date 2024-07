“Hoy me bastaba (ganar), así que quizá se debieron a mis gafas”, dice el velocista tras su sexta victoria de etapa en el Tour

Minutos después de que Dylan Groenewegen lograra la victoria en el Tour de Francia el jueves, la dirección de Jayco-AIUIa ya estaba haciendo bromas sobre su extravagante “pico” aerodinámico, y el director deportivo Matt White sonrió cuando se le preguntó sobre las inusuales gafas aerodinámicas: “¡Batman ganó hoy!”.

El equipo australiano estaba lógicamente de muy buen humor tras una victoria tan temprana en el Tour de Francia, su primera en un Gran Tour desde que Filippo Zana se fue en solitario en las montañas del Giro de Italia el año pasado, y su primera en el Tour desde que Michael Matthews ganó en el aeródromo de Mende en 2022.

Su victoria también ayudó a compensar el revés que supuso el comienzo relativamente difícil del Tour para el aspirante a la clasificación general, Simon Yates, que se quedó atrás en el Col du Galibier en la etapa 4 y perdió más de cuatro minutos.

Groenewegen ya había ganado cinco etapas del Tour antes de participar en la carrera de este año, pero el año pasado no logró hacerlo, ya que terminó entre los cinco primeros. Esta temporada, ha cambiado su preparación para la carrera, ha modificado su entrenamiento, se ha perdido el Critérium du Dauphiné y llega al Tour con un calendario ligeramente reducido.

Eso, junto con las ahora infames gafas de sol Scicon Aeroscope, parece haberle resultado útil ya.

“Está permitido llevar cosas que estén en el mercado”, dijo Groenewegen sobre sus gafas de sol, que se vio obligado a quitarse en la tercera etapa. “Scicon las ha puesto ahora en el mercado, así que están permitidas, y podemos poner fin a esa discusión ahora. No sé cuántos vatios son, pero si dicen que son un poco más rápidas, las usaré. Hoy fueron suficientes (para ganar), así que tal vez sólo fueron mis gafas”.

“No me siento exactamente mejor este año, pero me sentí más rápido en primavera. Muchas veces el sprint va mejor que antes. En 2022 gané una etapa y luego hicimos casi lo mismo (el calendario) el año pasado y no gané una etapa y fue realmente malo.

“Siempre estuve ahí en los sprints pero no hubo victoria. Este año, después de las Clásicas, lo cambiamos un poco y parece que hicimos un buen balance para esprintar más duro”.

Groenewegen dijo que lograr la primera victoria de etapa del Tour para Jayco-AlUla después de la sequía de 2023 “aliviará un poco la presión” durante las próximas dos semanas, mientras que su director deportivo Matt White reveló que el equipo cambiaría cualquiera de las otras 18 victorias del equipo esta temporada por una grande en el Tour.

“Todos los equipos lo necesitan (ganar una etapa del Tour), estas tres semanas son una gran parte de la publicidad”, dijo White. “Cambiaríamos todas las demás de las 18 por esta”.

“(2023) fue un gran Tour, pero te juzgan por tus victorias y gran parte del año se juzga en estas tres semanas. Por eso, conseguir una victoria tan pronto es genial porque, obviamente, habrá más oportunidades de sprint y otras oportunidades para nuestros otros corredores también”.

Al explicar la aparición relativamente tardía del equipo Jayco-AIUIa en el punto más alto del tercer sprint del Tour en cuatro días, White dijo: “Los muchachos se mantuvieron pacientes, llegaron y se fueron, y fue un sprint muy complicado, pero lo principal es que él llegó fresco, llegó abierto porque tiene mucha velocidad”.

Groenewegen explicó que sus compañeros de equipo habían hecho su trabajo en la etapa 5 en Saint-Vulbas, pero dijo que le faltaban buenas sensaciones y, posteriormente, confianza para luchar por la victoria, quizás porque el equipo había pasado la noche anterior en altitud después de la primera etapa de montaña del Tour en Valloire.

“Estaba un poco encerrado, pero eso también es correr”, dijo sobre la quinta etapa. “Luego lancé mi sprint y la diferencia se redujo. Eso es parte del sprint, pero ayer estaba muy decepcionado porque no me sentía muy bien, tal vez porque dormí en la altura. Luego también pierdes un poco de confianza en la final y tomas decisiones equivocadas”.

“El equipo lo hizo muy bien ayer, pero no seguí a los chicos. Fue culpa mía y también les dije después de la meta que la velocidad sigue ahí, así que tenemos que mantener la confianza.

“Hoy hemos hecho un gran trabajo en equipo. Todos han dado lo mejor de sí y al final hemos conseguido la victoria”.

Groenewegen y sus hombres de salida podrían volver a la acción el sábado cuando el Tour se encamine hacia otra etapa al sprint en el recorrido de 183,4 km desde Semur-en-Auxois hasta Colombey-les-Deux-Eglises.

Groenewegen podría ser el ganador de la segunda etapa, aunque con tres ganadores diferentes en tres etapas al sprint hasta ahora en este Tour, bien podría haber otro hombre celebrando en la línea de meta. Explicó que el nivel tanto de los sprinters como de los trenes de salida es más alto que nunca en la carrera de este año.

“Creo que el nivel de los velocistas es realmente alto”, dijo. “Cada velocista tiene un tren de velocidad realmente fuerte, por lo que no se trata solo de dos o tres equipos que tienen un velocista realmente fuerte y un equipo de velocidad fuerte.

“Todo está al mismo nivel y puedes hacer las cosas bien para ganar una etapa, pero también necesitas confianza para ganar. Hoy nos tocó a nosotros, ayer a Mark Cavendish y el otro día a Biniam Girmay, así que eso es lo bueno de correr al sprint en estos momentos”.

El margen de victoria de Groenewegen (de aproximadamente el ancho de una rueda de sección media) bien podría haber sido ayudado por sus nuevas y extravagantes gafas de sol, y sin duda las volverá a usar en la etapa 8.

Pero por ahora, él y su equipo pueden celebrar su primera victoria del Tour: “Batman ganó hoy”, bromeó White.