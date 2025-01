El golpeador belga disfrutó de 16 años de carrera profesional y obtuvo 19 victorias, incluido el Tour de Omán en general y De Brabantse Pijl.

Ben Hermans ha puesto fin a su carrera ciclista profesional y se retira de este deporte a los 38 años tras no ampliar su etapa en Cofidis ni encontrar un nuevo equipo para la temporada 2025.

El golpeador belga disfrutó de una carrera de 16 años en el pelotón profesional en la que consiguió 19 victorias, incluidas victorias generales en el Tour de Omán y la Arctic Race de Noruega y victorias de un día en De Brabantse Pijl y el Giro dell'Appennino.

Hermans comenzó su carrera con el equipo belga Topsport Vlaanderen-Mercator en 2009, antes de unirse al WorldTour con RadioShack y luego correr para BMC, Israel-Premier Tech y finalmente Cofidis. Ahora que ha colgado las ruedas, no está muy seguro de lo que vendrá después.

“Tomará algún tiempo acostumbrarse, especialmente los primeros meses”, dijo Hermans. Het Belang Van Limburg tras anunciar su retirada.

“Ya tengo algunas ideas sobre lo que quiero hacer en el futuro, pero esos planes aún no son concretos. Ciertamente no me apresuraré a hacer nada”.

Cofidis busca mantener su posición en el WorldTour el próximo año con una plantilla y una configuración de personal muy modificadas que incluyen 12 nuevos fichajes. Hermans fue uno de los cinco corredores de la plantilla de Cofidis para 2024 que se quedaron sin equipo para la próxima temporada al no renovar sus contratos, mientras que el futuro de Axel Mariault, Alexis Gougeard, Kenny Elissonde y Christophe Noppe aún se desconoce.

Se une a Simon Geschke y Gorka Izagirre como retirados de la plantilla de la temporada pasada, mientras que la edad media de los corredores de Cofidis cae de 31 a 27 años en 2025.

A pesar de seguir considerándose uno de los más fuertes del equipo, Hermans pudo ver la escritura en la pared en lo que respecta a su futuro a principios de invierno y ya había aceptado que 2024 podría ser el final de su carrera.

“Sabía desde septiembre que no conseguiría un nuevo contrato con Cofidis. ¿Pero sinceramente? Lo sentí venir”, dijo Hermans. WielerFlits. “Sabía que tenía que buscar otro equipo y que esa búsqueda no sería fácil por mi edad y mis exigencias.

“Puedo aceptar terminar mi carrera ahora. El año pasado realmente no había terminado porque tuve una fuerte caída y no pude demostrar mi valía al final de la temporada. Ahora he podido correr mis carreras”. . Si así es, así es”.

Hermans participó en su última carrera profesional el 20 de octubre en el Veneto Classic, ocho días después de correr su décima carrera en Il Lombardia. Compitió en 17 Monument Classics a lo largo de sus 16 años en el pelotón y realizó siete Grandes Vueltas, incluida una aparición en el Tour de Francia en 2020.