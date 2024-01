Sam Bennett, nuevo compañero del equipo Decathlon-AG2R La Mondiale, correrá la París-Niza

Ben O’Connor regresará a sus raíces en el Grand Tour este año con una participación en el Giro de Italia 2024, anunció su equipo el jueves.

El escalador australiano reforzará aún más una lista de largada de alta categoría en el Giro de Italia de 2024, que ya cuenta con estrellas de las carreras por etapas como Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) y Romain Bardet (dsm-firmenich-PostNL) y todoterrenos del calibre de Wout. van Aert (Visma-Lease A Bike).

Para O’Connor, el Giro de Italia fue el lugar donde el australiano occidental de 28 años inició su carrera deportiva de tres semanas y donde tomó su primera etapa del Gran Tour en 2020, en Madonna di Campiglio.

Desde ese año no ha vuelto a participar en el Giro, aunque en una entrevista con ciclismonoticias En diciembre pasado, dijo que un retorno podría estar en juego en 2024.

Después de esa gran victoria, O’Connor fichó por su actual equipo francés, entonces con la marca AG2R Citroën, para 2021. Obtuvo una memorable victoria de etapa en solitario en el Tour de Francia en Tignes ese año en camino a un cuarto puesto general, el mejor de su carrera. París.

El jueves, Decathlon AG2R La Mondiale también lanzó las tres primeras carreras de sus corredores de 2024, con el nuevo compañero de equipo irlandés de O’Connor, el velocista Sam Bennett, listo para hacer su temporada y debut en equipo en el Tour de la Provence (8-11 de febrero) antes. rumbo al UAE Tour y París-Niza.

Aún no está claro si O’Connor respaldará el Giro de Italia con una participación repetida en el Tour de Francia, aunque dijo ciclismonoticias en diciembre que correr dos Grandes Vueltas era su objetivo para 2024.

En su entrevista de diciembre, O’Connor expresó su deseo de volver al Giro de Italia, después de dos julios difíciles. En el Tour de 2022, abandonó después de que las lesiones de una caída en la etapa 2 resultaran demasiado, mientras que en 2023, después de su difícil comienzo debido a una enfermedad, se recuperó para participar en dos escapadas y brindar un apoyo clave a su compañero Félix Gall como El austriaco se encaminó hacia la victoria en la ultradifícil etapa del Col de la Loze.

“Me gustaría hacer un cambio. Me encantaría hacer el Giro pero estoy en un equipo francés y el Tour es súper importante”, afirma. “Definitivamente voy a hacer dos Grandes Vueltas el año que viene, pero no estoy seguro de cuáles. Me encantaría volver a hacer el Giro, eso seguro, pero el Tour es el Tour…”

Hasta el momento el equipo sólo ha desvelado detalles de la primera parte de su calendario además de revelar su participación en el Giro de Italia.

O’Connor comenzará 2024 en la Vuelta Ciclista a Murcia de un día (10 de febrero), seguirá con una carrera en la Clásica Jaén, que presenta múltiples sectores todoterreno, el 12 de febrero, y luego se dirigirá a la Gira por los Emiratos Árabes Unidos junto a Bennett.

El australiano nunca ha participado anteriormente en ninguna de sus primeras tres carreras de 2024, pero Bennett ha conseguido tres victorias de etapa en el UAE Tour, una en 2019 y dos en 2021. También terminó dos veces entre los tres primeros en la misma carrera en 2022. y nuevamente en 2023.

Bennett tiene un historial aún más impresionante en París-Niza, con cinco victorias de etapa hasta la fecha, la más reciente en 2021. En 2024, se enfrentará a un grupo típicamente fuerte de finalistas rápidos allí, incluido Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels ), Mads Pedersen (Lidl-Trek) y Michael Matthews (Jayco-AIUIa), Arnaud de Lie (Lotto-Dstny) y Olav Kooij (Visma-Lease A Bike).