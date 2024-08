El Pico Villuercas será el primer gran clasificado de la Vuelta a España 2024 el martes

“Probablemente veréis a algunos chicos explotar, espero que uno de ellos no sea yo”, así resumió Ben O'Connor sus sentimientos sobre el primer final en alto de la Vuelta a España el martes en Pico Villuercas, y seguramente no fue el único ciclista en el pelotón de la Vuelta de este año que se sintió así.

Este año, los tres Grandes Tours han presentado importantes subidas en la primera semana: el Giro de Italia abordó la meta en alto en Oropa y el Tour de Francia, el Galibier, y en ambas ocasiones el ganador de la etapa (Tadej Pogačar (UAE Team Emirates)) se llevó la general.

El dominio de Pogačar puede haber sido un caso aparte en las primeras etapas de montaña, como ha sido en todo lo demás esta temporada. Sin embargo, el líder del Decathlon-AG2R La Mondiale confía en que Villuercas “tendrá un efecto bastante importante”.

Sin embargo, está convencido de que no se repetirá el ataque a ultranza de Pogačar al liderato, que intentó seguir en Oropa y acabó pagando un alto precio, perdiendo un minuto en la cima.

“Es una subida completamente diferente a Oropa”, dijo. Noticias de ciclismo“Como Villuercas es tan empinado, vas al ritmo que puedes y eso es todo”.

“Oropa fue muy diferente, fue rápido, Pogi' lanzó su ataque, pero dudo que haya ataques así, porque a más del 10 por ciento no se puede hacer eso”. Por eso, en lugar de seguir a otro ciclista, O'Connor aceptó que se concentraría en su rendimiento y en superar la subida lo mejor posible.

En 2021, una etapa de la Vuelta a España finalizó en la subida a Villuercas, pero, salvo los últimos kilómetros, se desarrolló en su mayor parte por una carretera de acceso diferente, que subía desde el sur a través de la cercana localidad de Guadalupe. Esta vez, la carrera aborda Villuercas por su vertiente norte. De forma un poco confusa, el subsegmento más duro de Villuercas que utilizará la Vuelta en agosto, conocido como Alto Collado de Ballesteros (2,9 kilómetros al 13,4 %), también formó parte de su recorrido de 2021 como una subida independiente a mitad de etapa.

“Con este calor, tendrá un efecto bastante grande, estará cerca de los 40 grados y hay casi 3 km al 13, 14%”, dijo O'Connor a un pequeño grupo de periodistas en el inicio de la etapa 3.

“No te mueves rápidamente y te calientas muchísimo, lo que puede generar una brecha bastante grande”.

“Llegas relativamente fresco, así que no llegarás con un montón de fatiga. Pero no importa cuando hace 40 grados todo el día, probablemente verás a algunos jugadores explotar, solo por ese hecho. Con suerte, uno de ellos no soy yo”.

O'Connor, que actualmente lleva 55 segundos de desventaja respecto al líder de la carrera, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), dice que le encantan las etapas tan duras en la primera semana de un Gran Tour, e incluso aprobaría que formaran parte de la carrera en los dos primeros días. Eso a pesar de que dice que, dado que la Vuelta a España de 2024 contiene la mayor ascensión vertical de cualquier Gran Tour en más de dos décadas, “sería mejor si las cosas estuvieran un poco más equilibradas, con más etapas al sprint y etapas de media montaña”.

Cuando se trata de algo tan duro como la ascensión a las Villuercas de la Vuelta, dice que, más que una etapa realmente estratégica, la cuestión se reduce a algo mucho más simple.

“Si es tan empinado, en cualquier caso, no son subidas que realmente se ataquen”, explicó. “Se trata más bien de vatios por kilo, pura potencia y peso”. Pero no importa cuál sea la explicación fisiológica de lo que sucede en Villuercas, dice, “probablemente marcará grandes diferencias. Veremos muchas cosas mañana”.