El australiano domina la general de la Vuelta tras la etapa de montaña más dura hasta la fecha

Una imagen probablemente resumió la estoica defensa de Ben O'Connor de su liderazgo en la Vuelta a España en su etapa de montaña más dura hasta la fecha: el momento en que el líder del Decathlon AG2R La Mondiale cruzó la línea de meta en Granada para lograr el tercer puesto del día, y cuatro segundos de bonificación de por medio.

El mínimo tiempo que O'Connor recuperó en Granada seguramente será irrelevante cuando llegue a la meta en Madrid dentro de dos semanas. Pero en un día en el que algunos, aunque no todos, observadores de la carrera pensaron que su pérdida del maillot rojo se daba por hecho, poder obtener una ventaja sobre sus rivales, aunque fuera brevemente, debe haber sido como la guinda de un pastel ya de por sí sabroso.

A pesar de su falta de experiencia reciente en defensa de lideratos en Grandes Vueltas (la última vez que participó Decathlon fue en el Tour de Francia de 2009), el equipo de O'Connor hizo todo lo que se esperaba de ellos, y más, en las montañas de Sierra Nevada.

Incluso mientras sus eternos rivales Red Bull-Bora-Hansgrohe mantuvieron un ritmo constante en los dos primeros ascensos del día, en previsión de un ataque de Primož Roglič que nunca se materializó, O'Connor siguió contando con todo el apoyo. Luego, en el último ascenso decisivo de Hazallanas y durante todo el camino hasta la meta en Granada, su compañero de escuadra y as de la escalada, Felix Gall, seguía allí para respaldar al australiano.

Después de la inesperada pérdida de tiempo del sábado en Cazorla, donde perdió casi un minuto con Roglič en una única subida empinada de 5 km, O'Connor no estaba precisamente de muy buen humor al llegar a la meta de la etapa 8. Pero 24 horas después, en Granada, estaba visiblemente en una posición mucho mejor al ponerse su cuarto maillot rojo de la carrera.

“Me sentí mucho más a la altura de lo que sé que puedo hacer”, dijo O'Connor. “Tuvimos un gran día hoy como equipo y demostré que no me dejaré vencer por esta camiseta roja. Fue mucho mejor que ayer.

“No me preocupa que Adam Yates haya ganado hoy, pasa mucho tiempo aquí, así que fue agradable y apropiado para él. Lo dejamos entrar en la escapada hoy porque no era una 'obligación absoluta' (a perseguir) en nuestro radar. Así que todo el mérito es suyo”.

O'Connor dijo que aunque conocía muy bien las ascensiones de El Purche y Hazallanas por repetidos entrenamientos en altura en Sierra Nevada, eso no era necesariamente una ventaja ya que “todo el mundo las conoce, así que eso no cambia nada”.

“Lo peor fue Monachil”, el nombre alternativo de El Purche, la primera subida del día, “porque no sé por qué, pero siempre me siento fatal en él. Pero me encanta el circuito final”.

O'Connor dijo que le había sorprendido la espectacular maniobra de larga distancia de Carapaz, atacando a nada menos que 90 kilómetros de la meta, sobre todo porque “hacía mucho calor y estábamos todos un poco cocinados al pie de la última subida”.

Pero también elogió el desempeño colectivo estelar de su equipo y dijo que estaba “súper contento con cómo corrimos, estuvimos realmente serenos y lideramos desde el frente cuando lo necesitábamos. Félix estuvo excelente hoy, así que demuestra que todavía estamos aquí para luchar”.

“Cada segundo cuenta y hoy no he perdido tiempo, sí ante algunos, pero al final he demostrado que soy capaz de hacer lo que puedo. Así que estoy orgulloso”.

El revés del sábado no era algo que O'Connor hubiera previsto, pero gracias a la defensa del domingo, más fuerte de lo esperado, sin mencionar la bonificación de cuatro segundos, su ventaja general sigue en pie en 3:53.

En términos generales, la actuación del australiano durante el fin de semana en las subidas del sur de España solo puede calificarse como un gran éxito, lo que significa que seguirá siendo un jugador importante en la clasificación general ahora que la Vuelta se dirige al norte.