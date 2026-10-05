El equipo italiano pasa de Human Powered Health al equipo holandés

Visma-Lease a Bike anunció el jueves el fichaje de la directora deportiva italiana Giorgia Bronzini para el equipo femenino WorldTour para la temporada 2027.

Bronzini, de 43 años, es dos veces campeón del mundo. Se retiró en 2018 y pasó tres años como directora de Trek-Segafredo antes de unirse a Liv Racing durante dos temporadas. Durante los últimos tres años, trabajó con el equipo de Human Powered Health. Su paso a Visma-Lease a Bike la lleva al mismo equipo que su ex rival de sprint, Marianne Vos.

“Marianne y yo corrimos uno contra el otro durante muchos años y siempre hubo mucho respeto entre nosotros”, dijo Bronzini en el comunicado de prensa del equipo. “Es muy especial estar ahora en el mismo lado y tener la oportunidad de ayudar a Marianne a lograr sus objetivos. Tengo muchas ganas de hacerlo, además de trabajar con todo el equipo y ver lo que podemos lograr juntos.

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“Estoy feliz y satisfecho cuando los corredores y el personal están motivados y pueden decir que lo dimos todo para alcanzar nuestro objetivo, y cuando todos sienten que contribuyeron a lo que logramos. Nunca lo haces solo. Es el esfuerzo del equipo lo que te permite ganar.”

Rutger Tijssen, director del equipo femenino Visma-Lease a Bike, dijo: “Giorgia conoce el ciclismo femenino desde dentro y tiene un gran conocimiento de la dinámica dentro del pelotón. “Esa experiencia es muy valiosa para nosotras.

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“La experiencia de Giorgia en el deporte es obviamente muy valiosa, pero lo que también me llamó la atención fue su entusiasmo y empuje, y su voluntad de trabajar duro para sus ciclistas. También descubrimos que compartimos un enfoque similar a la hora de guiar y apoyar a un equipo. Eso realmente me atrajo y fue una de las razones por las que quería que se uniera a nuestro equipo”.

Bronzini será importante para las jóvenes corredoras, incluida la nueva campeona mundial sub-23 Viktória Chladoñová, de 19 años.

“Giorgia se dedicará a trabajar con nuestros corredores más jóvenes, particularmente en su desarrollo táctico y comprensión de cómo leer una carrera”, dijo Tijssen. “También quiere ayudarnos a llevar la combinación de rendimiento y competición un paso más allá. Esa forma de pensar es algo que valoramos mucho dentro de nuestro equipo y, especialmente con los pilotos más jóvenes, todavía hay mucho que ganar si los unimos aún más”.