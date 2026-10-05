El equipo italiano pasa de Human Powered Health al equipo holandés

Visma-Lease a Bike anunció el jueves el fichaje de la directora deportiva italiana Giorgia Bronzini para el equipo femenino WorldTour para la temporada 2027.

Bronzini, de 43 años, es dos veces campeón del mundo. Se retiró en 2018 y pasó tres años como directora de Trek-Segafredo antes de unirse a Liv Racing durante dos temporadas. Durante los últimos tres años, trabajó con el equipo de Human Powered Health. Su paso a Visma-Lease a Bike la lleva al mismo equipo que su ex rival de sprint, Marianne Vos.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: