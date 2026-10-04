Las estrellas de 36 años junto a la campeona olímpica de persecución por equipos Kristen Faulkner y la nueva campeona mundial de ruta U23 Ashlin Barry en el anuncio de la lista

Taylor Phinney ha dado un gran paso en su objetivo de regreso de formar parte del equipo de ciclismo en pista de EE. UU. para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028 al ganarse un lugar en el equipo para el próximo Campeonato Mundial de Pista UCI 2026 en Shanghai, China.

Los equipos de resistencia y sprint se anunciaron el jueves 1 de octubre y, habiendo salido de su retiro en abril, Phinney formará parte del equipo de persecución junto con el nuevo campeón mundial de carreras en ruta U23 Ashlin Barry, Graeme Frislie, Grand Koontz y Anders Johnson.

El medallista de plata de la carrera de puntos de 2025, Peter Moore, y Brendan Rhim conforman el resto del equipo de resistencia masculino de EE. UU., sin representación masculina en las pruebas de velocidad. Track Worlds se llevará a cabo desde el miércoles 14 de octubre hasta el domingo 18 de octubre.

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En Santiago, Chile, la temporada pasada, el equipo masculino de EE. UU. finalizó cuarto detrás de Dinamarca, Australia y Nueva Zelanda, su mejor resultado en el evento desde 1995, cuando ganaron una medalla por última vez.

Será el primer regreso de Phinney a la competencia de pista internacional, ya que regresó a las carreras en el Campeonato Nacional de Pista de EE. UU. en agosto. Allí, ganó el oro en la persecución por equipos junto a Johnson, con quien viajará a China, Colby Lange y David Domonosky, en lo que fue su primera aparición en el evento desde 2008, cuando tenía 18 años.

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La campeona nacional de EE. UU., Ashlin Barry, espera un día largo y duro de carreras “incontroladas” en el Campeonato Mundial Sub-23, ya que “el recorrido está en el límite”.



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Phinney, dos veces campeón mundial en pista, ganó el oro en persecución individual en Pruszków en 2009 y Ballerup en 2010. También corrió en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 en pista, terminando séptimo cuando era adolescente.

Phinney había corrido sobre grava durante las últimas dos temporadas, se retiró en 2019 de las carreras en ruta, y continuó haciéndolo hasta 2026, enfrentándose a Unbound Gravel en Kansas una vez más en junio.

El equipo de EE. UU. también enviará una fuerte presencia a China para las pruebas de resistencia y sprint femeninas, con la ex campeona olímpica de carreras en ruta y actual medallista de oro olímpica en persecución por equipos Kristen Faulkner como el nombre destacado anunciado para Shanghai.

Recién salido de terminar 19º en el Mundial de ruta en Montreal, Faulkner estará acompañado por la talentosa Emma Jiménez Palos, de 18 años, Bethany Ingram, Megan Jastrab, Stephanie Lawrence y Anna Hicks para los eventos de resistencia.

Después de conseguir el mejor resultado de la historia de EE. UU., séptimo en el sprint por equipos femenino en Chile la temporada pasada, el trío de Kayla Hankins, Emily Hayes y Hayley Yoslov volverán a la acción juntas en China. Asumiendo la prueba por equipos y los sprints individuales, también se les unirá McKenna McKee.