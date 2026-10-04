Las estrellas de 36 años junto a la campeona olímpica de persecución por equipos Kristen Faulkner y la nueva campeona mundial de ruta U23 Ashlin Barry en el anuncio de la lista

Taylor Phinney ha dado un gran paso en su objetivo de regreso de formar parte del equipo de ciclismo en pista de EE. UU. para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028 al ganarse un lugar en el equipo para el próximo Campeonato Mundial de Pista UCI 2026 en Shanghai, China.

Los equipos de resistencia y sprint se anunciaron el jueves 1 de octubre y, habiendo salido de su retiro en abril, Phinney formará parte del equipo de persecución junto con el nuevo campeón mundial de carreras en ruta U23 Ashlin Barry, Graeme Frislie, Grand Koontz y Anders Johnson.

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