La estrella colombiana cuelga sus 16 años de carrera en la misma carrera que ganó en 2012

Movistar ha confirmado que el astro colombiano Nairo Quintana pondrá fin definitivamente a sus 16 años de carrera en el Giro dell'Emilia el sábado, la misma carrera que ganó al inicio de su etapa con la Selección Española del Mundo en 2012.

El Giro dell'Emilia fue una de las primeras grandes carreras que ganó Quintana, con 24 años y al final de su primera temporada con Movistar. Logró la victoria en solitario por delante de dos profesionales que se retiraron hace mucho tiempo: Fredrik Kessiakoff, que terminó su carrera en 2014 y Franco Pellizotti, que colgó las ruedas en 2018.

Movistar confirmó en las redes sociales que, tras los rumores de que pondría fin a su carrera en el Mundial de Canadá, Quintana se retirará el sábado en Europa. Encabezará un equipo en el que también figuran Roger Adrià, Jorge Arcas, Pelayo Sánchez, Juan Pedro López, Michel Hessman y su compatriota Einer Rubio.

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La sensación de que Quintana está cerrando un círculo en Emilia será fuerte, dado que su victoria en el final cuesta arriba en el ferozmente empinado ascenso de San Luca en Bolonia llegó en su primer año con un equipo WorldTour en Movistar.

Eso fue después de dos temporadas prometedoras en Colombia es Pasión, un pequeño equipo nacional donde Quintana había logrado un gran título de Rey de las Montañas en la Volta a Catalunya en 2011. Precedió a sus victorias en el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016, además de encabezar la oposición al dominio del Tour de Francia por parte del Team Sky.

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Para el 'último baile' de Quintana, como lo llamó Movistar en las redes sociales, en Emilia Quintana se enfrentará a rivales que van desde el recién coronado campeón mundial Brandon McNulty (UAE Team Emirates), compitiendo con su maillot arcoíris por primera vez, hasta Tom Pidcock de Pinarello-Q36.5, segundo en 2024 y 2025. También estará presente Mikel Landa (Soudal-QuickStep), excompañero de Quintana en Movistar. y ex miembro del 'tridente' del equipo de contendientes a la general que también incluía a Quintana y Alejandro Valverde.