La estrella colombiana cuelga sus 16 años de carrera en la misma carrera que ganó en 2012

Movistar ha confirmado que el astro colombiano Nairo Quintana pondrá fin definitivamente a sus 16 años de carrera en el Giro dell'Emilia el sábado, la misma carrera que ganó al inicio de su etapa con la Selección Española del Mundo en 2012.

El Giro dell'Emilia fue una de las primeras grandes carreras que ganó Quintana, con 24 años y al final de su primera temporada con Movistar. Logró la victoria en solitario por delante de dos profesionales que se retiraron hace mucho tiempo: Fredrik Kessiakoff, que terminó su carrera en 2014 y Franco Pellizotti, que colgó las ruedas en 2018.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: