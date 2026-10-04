El corredor vasco, ganador de etapas en las tres Grandes Vueltas, finaliza anticipadamente su 17ª y última temporada tras una caída

Las esperanzas de Ion Izagirre de tener una despedida de ensueño hacia una exitosa carrera profesional en Il Lombardia se han visto frustradas esta semana después de estrellarse durante un entrenamiento y romperse la muñeca.

Uno de los corredores más conocidos y polivalentes de este deporte, el vasco de 37 años había anunciado su retirada a principios de esta temporada, en la que ganó dos clásicas muy conocidas, el Memorial Miguel Indurain -por tercera vez- y el Memorial Marco Pantani, la vigésima victoria de su carrera.

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