El corredor vasco, ganador de etapas en las tres Grandes Vueltas, finaliza anticipadamente su 17ª y última temporada tras una caída

Las esperanzas de Ion Izagirre de tener una despedida de ensueño hacia una exitosa carrera profesional en Il Lombardia se han visto frustradas esta semana después de estrellarse durante un entrenamiento y romperse la muñeca.

Uno de los corredores más conocidos y polivalentes de este deporte, el vasco de 37 años había anunciado su retirada a principios de esta temporada, en la que ganó dos clásicas muy conocidas, el Memorial Miguel Indurain -por tercera vez- y el Memorial Marco Pantani, la vigésima victoria de su carrera.

Esta temporada también acabó cuarto en su carrera de casa, La Itzulia, que ganó en 2019, así como séptimo en París-Niza y La Flecha Valona.

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Sin embargo, su idea de salir con nota alta en Il Lombardia, carrera en la que terminó cuarto en 2024 y sexto en 2018, se ha visto truncada por su accidente de entrenamiento, que le dejó con una fractura en la muñeca izquierda.

Cofidis publicó la noticia de su caída en las redes sociales deseándole una “pronta y pronta recuperación” y reconociendo que era el final de su temporada.

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La prematura salida de Izagirre del deporte de carreras en ruta no debería restar valor a una carrera enormemente prestigiosa en la que las victorias nunca cesaron, incluso en su última temporada. Estos incluyeron victorias de etapa en las tres Grandes Vueltas, París-Niza y el Tour de Romandía, así como títulos generales en el Tour de Polonia y en Itzulia País Vasco.

Izagirre se hizo profesional en 2010 con el pequeño equipo Conti', Orbea-Oreka SDA, antes de continuar su carrera a nivel WorldTour con Euskaltel-Euskadi, Movistar, Bahrain-Mérida, Astana y finalmente Cofidis.