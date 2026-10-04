El equipo alemán ve potencial en el ex ciclista de montaña, que empezó a competir en 2020

Canyon-SRAM anunció el fichaje de la ciclista suiza Steffi Häberlin, que se incorpora al equipo alemán tras pasar dos años en SD Worx-Protime.

Häberlin es una recién convertida al ciclismo de ruta, ya que comenzó a competir en bicicletas de montaña en 2020. Rápidamente encontró el éxito: ganó el título suizo de maratón de MTB el mismo año y se llevó la plata europea en el mismo evento un año después.

Se convirtió en profesional en la carretera el año pasado, uniéndose a SD Worx y ganando el título suizo en ruta, además de terminar quinta en el Tour de Romandie Fémninin. Esta temporada, ha progresado aún más, defendiendo su título nacional, ganando el reciente Tour de Gatineau y logrando resultados entre los 10 primeros en el UAE Tour y el Tour de Suiza.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Häberlin, de 28 años, espera continuar su rápido progreso en su nuevo equipo.

“Canyon-SRAM es un equipo ambicioso, pero al mismo tiempo no creo que se pierda el lado humano del deporte”, dijo.

te puede gustar



Shirin van Anrooij hace un 'cambio audaz' a Canyon-SRAM, y la transferencia entrará en vigor antes de que termine 2026



Kasia Niewiadoma-Phinney cambia Canyon-SRAM por Lidl-Trek después de nueve años en el pelotón femenino importante



Cédrine Kerbaol refuerza el núcleo de escalada del SD Worx-Protime con un contrato de dos años con la selección holandesa

“He tenido la sensación de que Canyon-SRAM realmente intenta apoyar a cada ciclista individualmente y sacar el máximo provecho de cada uno. También encuentro digno de elogio que Canyon-SRAM asuma la responsabilidad de la próxima generación a través del equipo Generation”.

Häberlin se une a la corredora suiza Jasmin Liechti en la lista entrante de Canyon, mientras que la multidisciplinaria holandesa Shirin van Anrooij también se une el próximo mes antes de la temporada de ciclocross.

Un trío de ciclistas están en la lista saliente: Kasia-Niewiadoma-Phinney se dirige a Lidl-Trek, Maike van der Duin se traslada a Visma-Lease a Bike y Tiffany Cromwell se retira.

Häberlin se embarcará en su tercera temporada en el Women's WorldTour la próxima temporada, y dijo que cualquier duda sobre su lugar en el nivel más alto del ciclismo de ruta “ha desaparecido”.

“Mi primer contrato fue un gran cambio para mí porque sólo llevaba cuatro años practicando ciclismo, y principalmente como ciclista de montaña de cross-country. Llevaba bastante tiempo pensando en pasarme a la carretera, pero realmente no sabía qué esperar ni si era la decisión correcta para mí en ese momento”, dijo.

Qué leer a continuación



La SD Worx-Protime refuerza su plantel de escalada con Axelle Dubau-Prévot



En Antonia Niedermaier, Canyon-SRAM ha creado al sucesor perfecto de Kasia Niewiadoma-Phinney



'Es el momento adecuado para tomar un camino diferente': los ingenieros de Blanka Vas abandonan anticipadamente SD Worx-Protime

“Esas dudas ya han desaparecido y estoy muy feliz de ser ciclista de ruta. Veo este próximo paso como una gran oportunidad para seguir aprendiendo y desarrollándome como ciclista, y para acumular más días de carrera”.

Para SD Worx-Protime, la salida de Häberlin es la sexta para 2027, uniéndose a Marta Lach (Human Powered Health), Julia Kopecký, Blanka Vas (ambas de Lidl-Trek), Femke Markus (Visma-Lease a Bike) y Elena Cecchini (retirada).

Hasta la fecha, el equipo holandés ha incorporado a cuatro corredoras: Cédrine Kerbaol, Axelle Dubau-Prévot (EF Education-Oatly), Rachele Barbieri (Picnic-PostNL) y Eline Jansen (VolkerWessels).

Análisis