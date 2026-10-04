El equipo alemán ve potencial en el ex ciclista de montaña, que empezó a competir en 2020

Canyon-SRAM anunció el fichaje de la ciclista suiza Steffi Häberlin, que se incorpora al equipo alemán tras pasar dos años en SD Worx-Protime.

Häberlin es una recién convertida al ciclismo de ruta, ya que comenzó a competir en bicicletas de montaña en 2020. Rápidamente encontró el éxito: ganó el título suizo de maratón de MTB el mismo año y se llevó la plata europea en el mismo evento un año después.

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