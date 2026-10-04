El ciclista de Tudor Pro Cycling ha mantenido su liderazgo general durante la etapa reina, allanando el camino hacia la victoria en su primera vez como líder del equipo.

Ha habido muchas pruebas para Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling) esta semana en Le Tour de Langkawi; El jueves fue quizás el más grande. Era la etapa reina, el día sobre la bicicleta que probablemente le habría marcado el camino para llegar hasta el final de la octava etapa con el maillot naranja de líder a sus espaldas, no sólo en su primera participación en la carrera sino también en su primera temporada como profesional y su primera vez como líder de equipo.

Desde el principio, antes de la conferencia de prensa previa a la carrera, no parecía nada verde, manejando las responsabilidades de ser el centro de atención con una confianza alegre pero discreta y en la carretera, ha sido mesurado, aunque todo menos discreto, ya que ha abordado con destreza la tarea que tenía entre manos.

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