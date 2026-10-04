El ciclista de Tudor Pro Cycling ha mantenido su liderazgo general durante la etapa reina, allanando el camino hacia la victoria en su primera vez como líder del equipo.

Ha habido muchas pruebas para Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling) esta semana en Le Tour de Langkawi; El jueves fue quizás el más grande. Era la etapa reina, el día sobre la bicicleta que probablemente le habría marcado el camino para llegar hasta el final de la octava etapa con el maillot naranja de líder a sus espaldas, no sólo en su primera participación en la carrera sino también en su primera temporada como profesional y su primera vez como líder de equipo.

Desde el principio, antes de la conferencia de prensa previa a la carrera, no parecía nada verde, manejando las responsabilidades de ser el centro de atención con una confianza alegre pero discreta y en la carretera, ha sido mesurado, aunque todo menos discreto, ya que ha abordado con destreza la tarea que tenía entre manos.

Al principio, la esperanza del equipo era terminar entre los cinco primeros, pero en el primer final en la cima de Gunung Jerai lanzó una carga en la subida que rápidamente lo puso en cabeza de la carrera.

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Sin embargo, quedaban dos finales más difíciles en la cima, y ​​los rivales, el dúo Caja Rural-Seguros RGA formado por Abel Balderstone y Jan Castellón, se encontraban a sólo 26 y 42 segundos de distancia. La gran pregunta era si el ex patinador de velocidad de 25 años, que salió del equipo de desarrollo de Tudor a mediados de esta temporada, no solo tenía las piernas, sino también la sensatez que a menudo ayuda la experiencia para mantenerlas.

El camino de la siguiente prueba de escalada, la etapa 4, fue una señal prometedora dada la moderación mostrada para jugar el juego más largo, ya que su equipo Tudor dejó que una escapada que no amenazaba su posición general se llevara la victoria.

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“También hay que gestionar la potencia que se tiene durante todo el tiempo, quiero decir, no ayuda cuando tal vez consigamos un tercer puesto o algo así hoy, pero ¿no tenemos a nadie en las últimas tres etapas? Así que sí, tienes que elegir las batallas que quieres ganar. Yo diría”, dijo Jasch después de la etapa 4 del miércoles en Cameron Highlands.

Y ya había conseguido su tercera victoria de etapa de la temporada después de la actuación en Gunung Jerai, por lo que ahora la batalla que quería librar era claramente su primera victoria general.

Aunque las dos victorias que ya había conseguido antes de comenzar el Tour de Langkawi le hicieron sentir que no había presión, teniendo en cuenta lo que ya había conseguido, era difícil no sentir al menos algunos nervios de cara al importante día de carreras del jueves, la etapa reina de Genting Highlands.

Aunque una vez más Jasch cumplió a pesar del caos y los desafíos que venían de todas direcciones. Había dos escapadas bastante arriba (la diferencia era de cinco minutos al inicio de la subida) y una de ellas era Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), que estaba sólo 3:20 por detrás en la general al comienzo del día. Además, por supuesto, los jinetes del grupo con Jasch también intentarían probarlo en cada paso del camino para ver si podían encontrar alguna debilidad en su armadura.

Desde el principio hubo oleadas de intentos de llegar a la fuga, una división en el pelotón, una caída delante de Lennart y también la gran diferencia con los dos primeros, incluido el bien posicionado Burnett.

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“Hay muchos puntos en los que puedes estar nervioso, pero sí, al final siempre debes estar lo más tranquilo posible. Y ahora estoy muy, muy feliz de estar aquí todavía con el maillot naranja y de haber sobrevivido a todo esto”, dijo Jasch a los medios reunidos en Genting Highlands después de ocupar el tercer lugar en la etapa y mantener cómodamente su liderato en la general.

De hecho, incluso amplió su ventaja a 26 segundos sobre Balderstone, segundo clasificado, una posición dominante dado que las etapas restantes son en gran medida planas.

“Creo que puedo tener bastante confianza, pero sí, al final todavía quedan tres etapas más y nunca se sabe lo que pasa, así que sigamos luchando”, dijo Jasch.

Y no importa lo que suceda ahora en Malasia, su actuación hasta ahora en su primer papel como líder en busca de la victoria general seguramente significará que lo veremos continuar la lucha general en el futuro, porque ahora no pueden haber pocas dudas sobre su capacidad para cumplir en ese papel.

*My Bike asistió a Le Tour de Langkawi con un paquete de invitación/medios de comunicación de la carrera que incluía viaje y alojamiento. De acuerdo con nuestros estándares editoriales, nuestra cobertura es independiente y no estuvo sujeta a revisión, aprobación o influencia por parte del organizador ni de ningún patrocinador; no se prometió ni se dio a cambio ninguna cobertura favorable.