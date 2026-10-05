El velocista esloveno, de 38 años, colgará las ruedas después de la última carrera en el Campeonato de Europa en ruta

Apenas unas semanas después de su inminente retirada el domingo en el Campeonato de Europa de ruta, el veterano corredor esloveno Luka Mezgec se unirá a Red Bull-Bora-Hansgrohe como director deportivo.

Lo suficientemente apropiado para un ciclista mejor conocido por su trabajo de sprint y liderazgo durante una carrera de 17 años, Mezgec no perderá tiempo en dirigirse al equipo alemán WorldTour, donde comenzará a trabajar.

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“Pero sé cómo es el grupo, cómo es la preparación para un sprint y qué necesita un velocista. Puedo transmitirle estas experiencias”.