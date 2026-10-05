El velocista esloveno, de 38 años, colgará las ruedas después de la última carrera en el Campeonato de Europa en ruta

Apenas unas semanas después de su inminente retirada el domingo en el Campeonato de Europa de ruta, el veterano corredor esloveno Luka Mezgec se unirá a Red Bull-Bora-Hansgrohe como director deportivo.

Lo suficientemente apropiado para un ciclista mejor conocido por su trabajo de sprint y liderazgo durante una carrera de 17 años, Mezgec no perderá tiempo en dirigirse al equipo alemán WorldTour, donde comenzará a trabajar.

Después de dar la noticia en la emisora ​​de radio eslovena, Radio 1dijo Mezgec al sitio web especializado en deportes. deportivo que una de las principales misiones de su nuevo trabajo será trabajar con el joven velocista italiano Alessio Magagnotti.

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Como parte del equipo Red Bull Rookie, el joven de 19 años ya ganó una etapa del Deutschland Tour este verano, cuando corrió como stagiere con el equipo senior.

“Desde hace algún tiempo tenía el deseo de permanecer en el ciclismo como director deportivo después de que terminara mi carrera. Al final, tenía tres opciones, y de ellas, Red Bull-Bora-hansgrohe me parecía la más interesante”, dijo a Sportal Mezgec, que firmó su contrato con Red Bull durante el Tour de 2026.

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“Alessio es un velocista muy joven que pasará del equipo de desarrollo al profesional el próximo año, y puedo ofrecerle toda la experiencia que he adquirido a lo largo de los años como velocista y más tarde como líder”.

Durante sus 17 temporadas como profesional, las últimas 11 con Jayco-AlUla, la mayor victoria de Mezgec fue la última etapa del Giro de Italia 2014 en Trieste. Entre sus 19 victorias, también consiguió dos victorias de etapa en el Tour de Polonia y la Volta a Catalunya, además de pasar un día memorable en una escapada de 140 km con Tadej Pogačar en el Campeonato Nacional de Eslovenia allá por 2023.

Mezgec, que se reunirá con su nuevo equipo dentro de unas semanas, explicó que sería difícil para él trabajar con los aspirantes a la general en el equipo, porque estaba muy lejos de su conocimiento.

Como dijo irónicamente: “No sé lo que es si quedamos tres al final de la carrera; sólo sé lo que es si somos un grupo. Sería difícil para mí explicar cosas que nunca he experimentado”.

“Pero sé cómo es el grupo, cómo es la preparación para un sprint y qué necesita un velocista. Puedo transmitirle estas experiencias”.