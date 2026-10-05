Un joven de 27 años dice “cuando vienen y te piden que te unas al equipo, no hay necesidad de pensarlo dos veces” mientras finaliza su período de cuatro años en Pinarello Q36.5

Visma-Lease a Bike ha confirmado su primer fichaje para la temporada 2027 como Mark Donovan, con el piloto británico firmando un contrato de dos años con el equipo holandés.

Donovan, de 27 años, se unirá después de cuatro temporadas con Pinarello Q36.5, marcando su primer regreso a un equipo WorldTour desde que dejó DSM en 2022. El británico, un escalador versátil y ex ganador de la general del Sibiu Tour en 2023, reforzará el apoyo de escalada del equipo.

“Visma-Lease a Bike es uno de los mejores equipos del mundo, así que cuando vienen y te piden que te unas al equipo, no hay necesidad de pensarlo dos veces”, dijo Donovan en el sitio web del equipo.

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“He estado en el pelotón profesional desde hace bastante tiempo, y en los últimos años he podido desarrollarme y descubrir el tipo de ciclista que soy, por lo que dar el paso a este equipo realmente me parece el momento adecuado, y estoy muy emocionado de ver cuánto puedo desarrollarme en esta estructura y qué pasos podré dar. Mientras soy parte de un equipo ganador del Grand Tour, espero poder continuar mostrando mi consistencia y contribuir a ayudar al equipo a ganar carreras”.

La incorporación más reciente de Visma ha sido Fabio Jakobsen, pero fue una transferencia a mitad de temporada, y el ciclista holandés y Picnic PostNL acordaron rescindir su contrato antes de tiempo. El único otro piloto nuevo confirmado como parte de la lista de 2027 es Matisse Van Kerckhove, quien se anunció que se uniría al equipo de desarrollo de Visma la próxima temporada en enero.

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Además de ser un jugador constante que debería superar una montaña de trabajo al frente para apoyar a los grandes líderes del súper equipo, Visma también espera aprovechar algo de su “potencial sin explotar”.

“Creo que Mark encajará muy bien en la forma en que abordamos las carreras. Ha demostrado en las últimas temporadas que es un piloto muy confiable y versátil en el que se puede confiar en diferentes situaciones, y que tiene la capacidad de rendir cuando el nivel de la carrera es alto”, dijo el jefe de carreras de Visma, Marc Reef.

“Vemos que eso es particularmente valioso para nosotros en las carreras por etapas, donde puede desempeñar un papel importante alrededor de nuestros líderes. También creemos que todavía hay potencial sin explotar que estamos emocionados de desarrollar juntos, ya que todavía tiene sólo 27 años”.

Con la llegada de Donovan y la mayoría de los corredores de Visma todavía bajo contrato hasta el próximo año, su lista para 2027 ya es de 28 corredores. Se produce después del sorprendente retiro de Simon Yates en enero y el inminente retiro de Steven Kruijswijk. El único piloto del equipo de 2026 sin contrato confirmado para el próximo año en el equipo holandés es Loe van Belle.