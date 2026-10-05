Un joven de 27 años dice “cuando vienen y te piden que te unas al equipo, no hay necesidad de pensarlo dos veces” mientras finaliza su período de cuatro años en Pinarello Q36.5

Visma-Lease a Bike ha confirmado su primer fichaje para la temporada 2027 como Mark Donovan, con el piloto británico firmando un contrato de dos años con el equipo holandés.

Donovan, de 27 años, se unirá después de cuatro temporadas con Pinarello Q36.5, marcando su primer regreso a un equipo WorldTour desde que dejó DSM en 2022. El británico, un escalador versátil y ex ganador de la general del Sibiu Tour en 2023, reforzará el apoyo de escalada del equipo.

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