Tiesj Benoot y Quinten Hermans fueron interrogados por funcionarios fronterizos después de dirigirse accidentalmente a EE. UU. durante un viaje de entrenamiento previo al Mundial.

Los hombres de Bélgica no se salieron con la suya en el Campeonato Mundial de Ruta de este año, ya que Remco Evenepoel y Wout van Aert se perdieron las medallas en la carrera de ruta en Montreal. Y resulta que varios de sus compañeros de equipo tampoco tuvieron una semana ideal, ya que tuvieron problemas en la frontera de Estados Unidos antes de la carrera.

Hablando con el ValsPlat En el podcast, Alec Segaert, que llegó al puesto 11 en la contrarreloj cuando Evenepoel se llevó el oro, contó los problemas de Tiesj Benoot y Quinten Hermans en un puesto fronterizo estadounidense.

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