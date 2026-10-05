Tiesj Benoot y Quinten Hermans fueron interrogados por funcionarios fronterizos después de dirigirse accidentalmente a EE. UU. durante un viaje de entrenamiento previo al Mundial.

Los hombres de Bélgica no se salieron con la suya en el Campeonato Mundial de Ruta de este año, ya que Remco Evenepoel y Wout van Aert se perdieron las medallas en la carrera de ruta en Montreal. Y resulta que varios de sus compañeros de equipo tampoco tuvieron una semana ideal, ya que tuvieron problemas en la frontera de Estados Unidos antes de la carrera.

Hablando con el ValsPlat En el podcast, Alec Segaert, que llegó al puesto 11 en la contrarreloj cuando Evenepoel se llevó el oro, contó los problemas de Tiesj Benoot y Quinten Hermans en un puesto fronterizo estadounidense.

La pareja había ido a realizar un viaje de entrenamiento desde la base belga en Bromont, al sureste de Montreal, hacia la frontera con Estados Unidos cuando fueron detenidos y reprendidos por funcionarios fronterizos estadounidenses.

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“Esos funcionarios de aduanas no se estaban riendo exactamente de eso”, dijo Segaert, según Het Laatste Nieuws. “Los retuvieron allí durante unas horas para completar todo tipo de trámites. Al final, no subieron ni un metro más y se vieron obligados a regresar a Canadá”.

Independientemente de sus dificultades, Benoot y Hermans lograron completar un doloroso recorrido de 198 km con 2.805 metros de desnivel. Benoot subió el viaje a Strava y en broma lo llamó “México estaba a la vista”.

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El mapa del viaje muestra la ruta que la pareja tomó hacia la frontera, dirigiéndose hacia el sur desde la base de Bélgica, antes de dar la vuelta y emprender su circuito de entrenamiento ultralargo de regreso al norte.

“Era un puesto fronterizo muy pequeño, por el que pasaron muy pocos coches en esas dos o tres horas. En cualquier caso, no se les permitía pasar en bicicleta. Hubo que comprobar si no eran miembros de cárteles o algo similar”, dijo Segaert.

Al final, Benoot y Hermans evitaron cualquier caso de error de identidad y regresaron a la base para continuar con los preparativos para la carrera. Benoot llegó al puesto 25 en el recorrido de 273 km cuando Hermans registró un abandono.