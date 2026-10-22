Podría decirse que el australiano pasó sus mejores años en el equipo entre 2021 y 2024.


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El especialista en Grand Tour Ben O'Connor regresará a Decathlon CMA CGM en 2027 después de dos años con Jayco AlUla, anunció el equipo francés.

O'Connor, de 30 años, corrió para Decathlon durante cuatro temporadas entre 2021 y 2024, ganando etapas del Tour de Francia y la Vuelta a España y finalizando segundo en la general de la Vuelta, antes de fichar por Jayco AlUla en 2025.

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