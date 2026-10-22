Podría decirse que el australiano pasó sus mejores años en el equipo entre 2021 y 2024.

El especialista en Grand Tour Ben O'Connor regresará a Decathlon CMA CGM en 2027 después de dos años con Jayco AlUla, anunció el equipo francés.

O'Connor, de 30 años, corrió para Decathlon durante cuatro temporadas entre 2021 y 2024, ganando etapas del Tour de Francia y la Vuelta a España y finalizando segundo en la general de la Vuelta, antes de fichar por Jayco AlUla en 2025.

Si bien su etapa en Jayco ha sido exitosa, con otra victoria en el Tour de Francia agregada a su palmarés, no ha alcanzado sus alturas generales anteriores mientras vestía su camiseta, y ahora regresará al equipo donde obtuvo muchos de sus mayores éxitos.

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“¡Ben O'Connor ha vuelto a casa!” escribió el equipo en las redes sociales, anunciando su regreso.

Ha firmado un contrato por dos años.

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El australiano se unirá a gente como Paul Seixas, la joven pero ya destacada estrella general del equipo, pero como uno de los corredores de Grand Tour más exitosos en su lista de 2027, aún podrá esperar oportunidades para competir por sí mismo.

“Hola a todos, ¿adivinen quién ha vuelto?” dijo O'Connor. “No puedo esperar a escribir otro capítulo del equipo Decathlon CMA CGM y llevar esta camiseta a buenos tiempos y a muchos éxitos. No puedo esperar a verte pronto”.

O'Connor se convirtió en profesional con Team Dimension Data en 2017 y tuvo un año destacado en 2020 cuando ganó una etapa del Giro de Italia, adelantándose a su paso a Decathlon. Terminó cuarto en la general del Tour de Francia en su primera temporada con el equipo y fue su principal líder en la general junto a Felix Gall durante cuatro temporadas.

Su salida del equipo francés coincidió con el ascenso de Seixas a las filas profesionales, manifestando su ambición de volver a los podios del Grand Tour, así como su deseo de “correr como australiano y ganar en un equipo australiano”.

Pero los mejores resultados en Grandes Vueltas no llegaron durante su tiempo con Jayco, terminando fuera del top 10 en cada uno de los cuatro Grandes Vueltas que comenzó con el equipo australiano. Cuando Gall dejó Decathlon para ir a Lidl-Trek, el espacio pareció reabrirse para él en el equipo francés.

Mientras que Decathlon obtendrá un corredor de la general que también puede apoyar las grandes ambiciones de Seixas, Jayco pierde su principal esperanza en el Gran Tour y parece quedarse sin un contendiente serio para la general para 2027. Sus nuevos fichajes incluyen a Sam Welsford y Mikkel Honoré, además de una gran cantidad de neoprofesionales y graduados de su equipo de desarrollo.

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