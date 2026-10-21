El campeón estadounidense dice que dio “un paso adelante” en 2026 pero todavía quiere “encontrar esa pieza final”

La Copa de Japón del fin de semana le permitió a Quinn Simmons completar su temporada 2026 con estilo con una victoria, y si bien le habrá quitado un poco de picazón, no lo dejará completamente satisfecho mientras busca encontrar “esa última pieza” del rompecabezas que desbloquea las mayores victorias y títulos.

Simmons, de 25 años, acaba de completar su séptima temporada como profesional desde que saltó directamente de las categorías junior al WorldTour tras su impresionante título mundial junior en 2023. Ganó una etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, luego mantuvo las barras y estrellas de la camiseta del campeón nacional de EE. UU. en su espalda durante un año más, y le dio un buen aire en el Tour de Francia a través de una serie de escapadas.

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