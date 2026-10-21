El campeón estadounidense dice que dio “un paso adelante” en 2026 pero todavía quiere “encontrar esa pieza final”

La Copa de Japón del fin de semana le permitió a Quinn Simmons completar su temporada 2026 con estilo con una victoria, y si bien le habrá quitado un poco de picazón, no lo dejará completamente satisfecho mientras busca encontrar “esa última pieza” del rompecabezas que desbloquea las mayores victorias y títulos.

Simmons, de 25 años, acaba de completar su séptima temporada como profesional desde que saltó directamente de las categorías junior al WorldTour tras su impresionante título mundial junior en 2023. Ganó una etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, luego mantuvo las barras y estrellas de la camiseta del campeón nacional de EE. UU. en su espalda durante un año más, y le dio un buen aire en el Tour de Francia a través de una serie de escapadas.

Más recientemente, ha organizado una sólida campaña de un día al final de la temporada que incluyó desempeñar un papel clave en el título del Campeonato Mundial de carreras en ruta de Brandon McNulty, terminando él mismo cuarto en Montreal.

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Y, sin embargo, Simmons sugiere que no ha alcanzado los altos estándares que se fija y que todavía tiene trabajo por hacer para conseguir las mayores victorias de las que claramente se siente capaz.

“Ha sido bueno, pero también, quiero decir, he fallado en mis dos objetivos más importantes, así que, ya sabes, hay cierta decepción en eso”, dijo Simmons en el reciente Il Lombardia.

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“Pero, por supuesto, tengo que estar contento con mi forma de pilotar”, añadió. “Creo que di un paso adelante respecto al año pasado, aunque no he ganado mucho, he demostrado que al menos estoy en condiciones de competir en las carreras importantes.

“Y, sabes, me perdí esa última pieza. Sabes, es mejor estar en esta posición que estar completamente fuera de la pelea, así al menos puedo estar feliz de haber estado en la pelea”.

Cuando se le preguntó cuál podría ser esa pieza final, respondió: “Quiero decir, si supiera qué es, ya lo habría hecho.

“He estado bastante cerca durante varios años en muchas carreras importantes, pero no lo he logrado del todo. Todavía creo que puedo resolverlo, pero tal vez no lo haga, y tal vez nunca alcance ese nivel máximo, pero al menos todavía lo estoy intentando y todavía creo en ello”.

Simmons, que ya mira hacia 2027, está obsesionado con el Tour de Francia e intenta finalmente ganar una etapa allí. Ésos, junto con un título mundial de élite junto con el junior, son los dos grandes objetivos de su carrera, pero reconoce que este último tendrá que posponerse dada la enorme severidad del Mundial del próximo año en los Alpes franceses.

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“Creo que el Mundial es demasiado difícil para alguien de mi tamaño, así que no creo que sea razonable pensar allí, pero sí, seguro, mis ojos ya están puestos en el Tour.

“El mayor objetivo cada año será el Tour. Para un corredor estadounidense, ahí es donde el deporte más importa”.

Simmons fue uno de los ciclistas más activos en el Tour de este año, y aunque fue elegido como el mejor compañero de equipo, expresó una sensación de inquietud por tener que diluir sus propias posibilidades a favor del principal cazador de etapas del equipo y eventual ganador del maillot verde, Mads Pedersen.

“El Tour, para mí, fue súper divertido. Como el año pasado, hice un Tour similar, pero este año llegué incluso un poco mejor, y creo que mi desempeño lo demostró”, dijo.

“Por supuesto, para mí quería la etapa, pero, ya sabes, tengo que estar contento con la forma en que he pilotado.

“Si sigo construyendo así, el año que viene puede ser aún mejor”.

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