“Estos serán sin duda algunos de los mejores recuerdos de mi carrera”, dice el francés después de tres años en los Emiratos Árabes Unidos, mientras ficha por Decathlon CMA CGM


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Se ha confirmado un cambio de nombres nacionales de renombre, ya que Pavel Sivakov dejará el UAE Team Emirates-XRG de Tadej Pogačar y pasará las próximas tres temporadas con Decathlon CMA CGM de Paul Seixas.

El francés, de 29 años, ha sido un aliado importante para Pogačar en las tres temporadas que ha pasado en Emiratos Árabes Unidos, formando parte del elenco de apoyo en sus victorias en el Tour de Francia en 2024 y 2025, y acompañándolo en la Vuelta a España de este año hasta la temprana salida del esloveno.

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