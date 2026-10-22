“Estos serán sin duda algunos de los mejores recuerdos de mi carrera”, dice el francés después de tres años en los Emiratos Árabes Unidos, mientras ficha por Decathlon CMA CGM

Se ha confirmado un cambio de nombres nacionales de renombre, ya que Pavel Sivakov dejará el UAE Team Emirates-XRG de Tadej Pogačar y pasará las próximas tres temporadas con Decathlon CMA CGM de Paul Seixas.

El francés, de 29 años, ha sido un aliado importante para Pogačar en las tres temporadas que ha pasado en Emiratos Árabes Unidos, formando parte del elenco de apoyo en sus victorias en el Tour de Francia en 2024 y 2025, y acompañándolo en la Vuelta a España de este año hasta la temprana salida del esloveno.

Ahora, sin embargo, Sivakov se dirige a nuevos pastos, con Decathlon CMA CGM, que busca construir alrededor del supertalento Seixas, de 20 años, y anunció su llegada a partir de 2027 el martes.

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El fichaje de Sivakov se suma al de Ben O'Connor y Laurens De Plus, ya que Decathlon, que ha trasladado su base empresarial a Suiza en un intento por liberar espacio en la masa salarial, intenta mantener a Seixas más allá de la expiración de su contrato actual al final de la próxima temporada.

“Pavel, un piloto experimentado, se une a nuestro proyecto hasta 2029”, se lee en un comunicado del equipo. “Una incorporación clave que pondrá sus conocimientos y experiencia de primer nivel al servicio del equipo”.

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Sivakov fue uno de los talentos más prolíficos del deporte en la categoría sub-23, pero no ha tenido el mismo impacto a nivel profesional. Aunque tiene cuatro títulos de carreras por etapas y dos resultados entre los 10 primeros en Grand Tour, en gran medida se ha convertido en un papel doméstico, y ese fue el caso aún más claramente cuando dejó el equipo Ineos después de sus primeras seis temporadas profesionales para unirse a los Emiratos Árabes Unidos.

En ese tiempo, se ha consolidado como un ayudante leal y de confianza, al tiempo que ha convertido su calidad en resultados propios, como su éxito en la general en la Ruta del Sol del año pasado y su noveno puesto en la Vuelta de 2024. Completó su paso por los Emiratos Árabes Unidos con un podio en el Veneto Classic ganado por su compañero campeón del mundo Brandon McNulty.

“Cerrando un capítulo de mi vida y mi carrera”, dijo Sivakov en un comunicado en las redes sociales confirmando su salida del UAE Team Emirates-XRG.

“En el calor del momento, siempre es difícil darse cuenta y apreciar el valor de lo que hemos logrado. Como atletas, estamos constantemente enfocados en nuestros próximos objetivos, siempre mirando hacia adelante y avanzando. Ahora, dando un paso atrás y mirando algunas fotos, me doy cuenta de cuántos momentos increíbles he sido parte durante las últimas tres temporadas. Ya me siento nostálgico, sabiendo que estos serán sin duda algunos de los mejores recuerdos de mi carrera.

“Estoy extremadamente orgulloso y agradecido de haber sido parte de los EAU durante los últimos tres años, contribuyendo a algunas actuaciones históricas, pero lo más importante, siendo parte de un increíble grupo de personas. Un grupo donde todos desempeñaron un papel en cada éxito, se apoyaron unos a otros en los momentos difíciles y siempre lograron mantener una actitud positiva”.

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