El australiano reconsidera su arrepentimiento por el intento de seguir a Pogačar al final de la cumbre de Oropa

Si no está roto, no lo arregles. Después de una primera semana de gran éxito en el Giro de Italia y con su notable actuación en la contrarreloj como un punto culminante indudable, Ben O'Connor dice que no tiene intención de cambiar sus estrategias en los próximos seis días de carrera.

Hablando a ciclismonoticias y otros medios de comunicación en el primer día de descanso en Nápoles, un optimista O'Connor repasó en detalle su primera semana y explicó su camino hasta su actual posición general en la cuarta posición de la general, 3:39 detrás de Tadej Pogačar.

Señaló que su contrarreloj ha mejorado constantemente desde mediados de la temporada 2023, y su actuación entre los diez primeros en la contrarreloj de Perugia el viernes pasado fue “la primera oportunidad para que la gente lo vea en el gran escenario”.

Si bien el australiano occidental estaba visiblemente molesto consigo mismo después de la etapa 2, donde intentó perseguir a Pogačar en la cima de Oropa, finalmente explotó y perdió un minuto, ocho días después, O'Connor dio un giro mucho más positivo a esa derrota. .

“Al menos fui lo suficientemente bueno como para intentarlo”, señaló O'Connor, “todavía disfruté ese momento, incluso si no valió la pena”.

En general, la primera semana del Giro había ido bien para O'Connor. Aunque señaló que “ha sido más duro de lo que esperaba, sobre todo las etapas al sprint. Estoy contento, hubo un par de momentos que no fueron perfectos, pero en general pudimos ver que estamos listos para el resto de la carrera”.

O'Connor perdió 2:06 ante Pogačar, pero perdió cerca de 30 segundos cuando dejó caer su cadena. Está a 3:39 del líder dominante de la carrera, pero está en la lucha por los puestos del podio.

“Estoy a la altura de los otros cinco en la general y me veo como uno de los principales contendientes en la carrera”, dijo con orgullo y confianza.

“Estoy yendo etapa a etapa, intentando tomarme tiempo para luchar por el podio contra Dani Martínez y Geraint Thomas. Si eso finalmente significa subir al podio, ese sería el sueño. Pero tienes que asegurarte de dar lo mejor de ti, día tras día”.

Al igual que sus compañeros de Decathlon AG2R La Mondiale, O'Connor está disfrutando de una exitosa temporada 2024. Está más sano y es más consistente, y está cosechando todos los beneficios de ese progreso en el Giro de Italia.

Ha estado trabajando con el mismo entrenador durante cuatro años, y ahora los dos han llegado a una manera totalmente efectiva de preparar al mejor australiano para sus desafíos y aprender exactamente dónde están sus límites en términos de carga de entrenamiento.

“Me hemos estado poniendo al borde de la fatiga pero sin superarlo”, explicó O'Connor.

El siguiente paso adelante es ver cómo maneja la segunda semana y la segunda mitad del Giro de Italia, comenzando con la corta pero intensa etapa del martes y culminando con el ascenso de 21 kilómetros a Cusano Mutri.

O'Connor dijo que habría un 50% de posibilidades de que se mantuviera una fuga temprana, dado que toda la etapa tiene solo 140 kilómetros de largo, por lo que no debería ser demasiado difícil de controlar para el grupo.

La gran pregunta es cómo se verán las mejoras en forma y consistencia de O'Connor contra los mejores corredores de la general entre Nápoles y Roma. Pogačar puede ser vencible o no, pero por ahora sigue siendo el punto de referencia definitivo de la carrera.

“Estoy aquí, sigo corriendo, tengo mis aspiraciones”, dijo O'Connor. “Si Pogi tiene un mal día, entonces tiene un mal día. Si tiene un día excelente, entonces bien por él.

“Voy a seguir con mi enfoque, y si puedo destrozarlo en un escenario, lo haré. Y superaré los malos lo mejor que pueda”.

